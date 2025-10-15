立法會換屆｜七旬議員田北辰、龍漢標稱稍後交代去留決定

【Now新聞台】12位年過70歲的議員當中，有7人已表明放棄競逐連任。未表態的田北辰及龍漢標表示，稍後會交代去向。

立法會議員(新界西北)田北辰：「首先很多謝大家關心我，我屆時會跟大家說得清清楚楚，麻煩大家再多等少少時間。」

記者：「有沒有年齡上的壓力？」

田北辰：「屆時會解釋得清清楚楚，你們會明白的，你們問的問題，屆時會一一交代。」

立法會議員(地產及建造界)龍漢標：「很快會向大家交代。」

記者：「討論了接班人沒有？」

龍漢標：「很快會向大家交代，好嗎？」

#要聞