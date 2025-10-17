立法會換屆｜劉兆佳：保留少量年紀大議員 以老帶新有利立法會運作(李馨萍報道)

【Now新聞台】立法會選舉提名期下周五展開，75歲的新民黨葉劉淑儀表示會適時交代會否參選；已宣布棄選的經民聯盧偉國就指會做好薪火相傳。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為要保留部分年紀大的議員，發揮以老帶新的作用。

立法會選舉提名期即將開始，有六名議員的新民黨將會派多少人出選備受關注。

新民黨主席葉劉淑儀：「我們黨稍後會正式宣布，真的抱歉，我趕住開會。我要開運輸及交通委員會，真的，不好意思，請讓我開會。」

記者：「會否擔心太多人留不低，影響到黨的發展？」

葉劉淑儀：「真的不好意思，請讓我開會，我趕時間，已經晚了點，不好意思、不好意思。」

經民聯主席盧偉國：「我們都特別說，會薪火相傳，所以一定都會有新面孔，我們當然都會努力做好這個選舉。」

較葉劉淑儀年輕兩天、同樣是75歲的實政圓桌召集人田北辰就表示，近日多名年過70歲的議員棄選，令他考慮黨的發展。

記者：「年齡的壓力是來自自己還是其他人？」

實政圓桌召集人田北辰：「我剛才已經說了，壓力當然是來自自己，是真的。你問的問題問得好，我不只是70歲，我已經75歲了。如果我自己繼續去，就要評估我是否拿到提名、勝算是如何，如果我不參選，其他人去，他又會是如何。」

全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，在沒有反對派以及直選議席減少下，政黨日後在議會的角色會有所削弱，又認為要保留部分年紀大的議員。

全國港澳研究會顧問劉兆佳：「我始終覺得保留少量年紀大的議員，發揮老、中、青三結合，以老帶新作用，始終一方面對立法會運作有利，同時亦都保留了老一輩人的政治積極性。直選議席少了之後，政黨的作用相對下降。當然有人提過，我們需要更多真材實料、有專業知識、有學問的人，有些人未必想加入政黨，可能想獨立行事，自行發揮自己所長。」

劉兆佳提到，未來要做好香港式民主，在行政主導下，互相制衡、互相配合，又希望下一屆立法會可以多提出政策建議。

立法會選舉提名期將於本月24日展開，至下月6日結束。

