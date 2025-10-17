立法會換屆｜陳健波最後一次出席內會 抱拳感謝各位議員

【Now新聞台】身兼立法會內會副主席的保險界議員陳健波早前已經宣布不參選下屆立法會，他在今屆最後一次內會表示感謝各位議員。

立法會議員(保險界)陳健波：「首先我感謝李慧琼議員領導下，內委會各項工作順利進行。本來我想說十分鐘才夠，因為待會沒有財委會，可以說更久，但我想一想也是歸納一句便可，無言感激、多謝大家。」

陳健波在2008年開始，透過功能界別擔任立法會議員。他在上周六經社交平台宣布，不參選年底的換屆選舉。他指，是考慮到自己已經擔任了17年立法會議員，認為是合適時間交棒予有能之士。

#要聞