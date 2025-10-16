立法會換屆｜龍漢標不競逐連任 笑言：你們不要虐老

【Now新聞台】立法會議員龍漢標指，不競逐連任是有多個考慮因素，主要是要兼顧商會工作。

立法會議員(地產及建造界)龍漢標：「我首先聲明，我不是身體差，但始終有一定年紀，要繼續做兩份工作，我覺得對我自己很不公平。我做完這一屆立法會，還有一份全職的工作在商會，大家試想一下，對一個七十多歲的長者來說，你們都不要虐老。香港已經去到由治入興的階段，我認為自己所做的事情已經是可以任務完成，功成身退。」

