立法會換屆｜75歲立法會議員田北辰宣布不競逐連任

【Now新聞台】75歲的實政圓桌、立法會議員田北辰宣布不會參選新一屆立法會。

立法會議員(新界西北)田北辰：「我將會換個方式貢獻國家和香港，繼續做實政圓桌的召集人，在重大政策發表實政圓桌看法，尤其在鐵路發展及管理方面。我將會竭盡所能，全力支持實政圓桌新界西北總幹事莊豪鋒，參加第八屆新界西北的地區直選。」

新一屆立法會選舉提名期本周五展開，參與地區直選人士須獲得至少100個選區選民及最少10名選委簽名提名，並通過候選人資格審查委員會的審查，才能合資格參選。

#要聞