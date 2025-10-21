立法會撤回「告別議案」免對選情不公｜蘋果股價創新高｜王晶狠批林志玲冇樣冇演技｜10 月 21 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 21 日（星期二）。明日香港多雲有幾陣雨，稍涼；市區最低約 19 度（新界再低 2 至 3 度）、最高約 22 度，吹清勁偏北風，離岸強風，高地一度烈風，海有大浪及湧浪；最高紫外線指數約 4，屬中等。週後期隨「風神」遠離、季候風緩和，天色轉明朗，日間乾燥。

【今日重點新聞】

立法會選舉 2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】內會主席李慧琼宣布撤回原定明日於大會進行的「告別議案」。她指近日議員就安排提出意見，憂慮與周五（ 10 月 24 日）啟動的提名期過於接近，「最新評估選情異常激烈」，恐影響選舉公平；同時部分議員希望把時間聚焦選務。她形容決定艱難，強調作為內會主席須確保公平，日後是否保留傳統將由當屆議員按社會情況決定。

高市早苗當選成為日本第一位女首相 昨與日本維新會簽訂執政聯盟協議｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本臨時國會今日選出首相，自民黨總裁高市早苗在眾院指名選舉中獲 237 票，成為第 104 任、亦是憲政史上首位女首相。市場憧憬新政經濟刺激，日經指數早盤一度升逾 700 點、逼近 5 萬點。共同社稱，高市將優先處理安保三文件，並就 2027 年度防衛開支達 GDP 2% 的目標「考慮進一步增額」，財源或涉及企業稅、個人稅及煙草稅調整。

機場兩死｜家屬痛失經濟支柱 胞姊泣不成聲：畀返個公道我細佬呀！｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】迪拜貨機墮海事故中兩名機場保安公司職員不幸離世，家屬今早到葵涌公眾殮房辨認遺體，情緒激動，要求徹查事故原因，並指涉事航空公司至今未有親自慰問或交代。兩名死者分別為 41 歲航空安檢督導與 30 歲航空安檢隊長，均為家庭經濟支柱，遺下長者及年幼子女，親屬盼獲交代與支援。

何家包括死者母親及妻子（左一及二），以及陳家的兩名姐姐（右二白衣及圖中灰色口罩者）見記者，要求當局徹查意外起因，還死者公道。

【今日重點財經新聞】

蘋果股價創新高 首十日中美銷量 iPhone 17 更勝 iPhone 16

【Yahoo 財經】受研究機構報告刺激，蘋果（AAPL）收市升近 4% 再創新高。報告指中國及美國市場 iPhone 首 10 日銷量按年增 14%，標準款增近 3 成；17 Pro、Pro Max 需求強勁，營運商補貼帶動高端型號。部分定價：iPhone 17 Pro 1,099 美元（約 8,570 元）、Pro Max 1,199 美元（約 9,350 元）、iPhone Air 999 美元（約 7,790 元）。市場仍關注蘋果推出 AI 強化版 Siri 的時間表。

幣安趙長鵬突然發聲：比特幣總市值將超越黃金

【鉅亨網】幣安創辦人趙長鵬在 X 發文稱比特幣（BTC）長期將取代黃金，雖未給出時間表，但指 BTC 自誕生以來已由 0.004 美元升至約 11 萬美元（約 85.8 萬元）。文中提到，截至 10 月 20 日，金價約每安士 4,357 美元（約 34,000 元），黃金總市值約 30 兆美元（約 234 兆元），比特幣約 2.2 兆美元（約 17.2 兆元）。報道並指日本監管層正考慮允許銀行出於投資目的持有數位資產。

中國佈局數十年雄霸稀土供應 特朗普終於要「硬起來」？

【Yahoo 財經】在中國收緊稀土出口後，歐美加快尋求替代供應。報道引述數據稱，中國稀土產量約佔全球 70%，精煉比例約 92%，在多種「重稀土」上具壓倒性優勢。美國方面，總統特朗普拍板與澳洲合作的稀土協議涉資 85 億美元（約 663 億元），期望一年內大幅擴產；惟文章指出，中國優勢來自長年政策與成本競爭，美方部分環節或需「由零開始」。

【今日重點娛樂新聞】

王晶狠批林志玲冇樣冇演技 大爆容貌不相同：當時還沒做醫美吧

【Yahoo 娛樂圈】導演王晶於個人頻道談及林志玲，稱其早年外貌與現時不同、演技「一般」，並回憶曾商談簽約其電影作品但未果；又指其走紅屬「偶像式捧紅」。報道整理其言論背景，包括林志玲與言承旭的過往情史至 2019 年與黑澤良平結婚、 2022 年產子等公眾資訊。

影片截圖

張敬軒望摵甩「軒公」名字 方健儀承認疏忽留言致歉

【Yahoo 娛樂圈】張敬軒出席商場活動被司儀方健儀以「軒公」稱呼，事後開直播笑言想「摵甩」此稱號。其後有網民轉載相關片段，方健儀亦留言道歉，稱應事先確認嘉賓是否接受外號；網民意見不一，有指不必過於認真。

「抗癌港姐」吳文忻做第 8 輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！

【Yahoo 娛樂圈】前港姐季軍吳忻熹（吳文忻）分享近況，指已進行第 8 個化療週期，呼籲外界勿再追問治療終止時間，強調醫生會按病情見步行步。她保持樂觀，表示深信會出現神蹟、最終完全治癒；網民留言打氣，亦有病友分享抗癌經驗。