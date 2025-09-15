立法會有「尿袋」冒煙險起火 消息指涉李惟宏辦事處 中電承認紀念品出事並即時停用︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會大樓 12 樓一間議員辦事處今日（15 日）下午一時有流動充電器（俗稱「尿袋」突然冒煙，氣味疑經中央冷氣系統傳至不同樓層，一度令議員誤以為發生火警。立法會秘書處晚上回覆《Yahoo新聞》確認事件，指充電器沒有起火。消息指，涉事為金融服務界議員李惟宏辦事處。

《Yahoo新聞》曾致電李惟宏查詢，惟無人接聽。

據了解，涉事的尿袋是中電活動的贈品，中電回覆《Yahoo新聞》表示，今日下午接獲通知，一個印有中電標誌的流動充電器於立法會大樓「議員辦事處」內出現冒煙情況。中電確認，該充電器是紀念品，是第一次發生冒煙情況，在得悉後已通知相關人士停用這款產品，並已即時知會供應商並要求作出跟進。

秘書處：如有設施受損有權追討清潔或維修費用

秘書處表示，接報後迅速派員到場，並使用滅火器為充電器降溫，沒有人受傷或感到不適。秘書處指，已發出電郵，提醒大樓使用者注意安全使用充電器及供電裝置。

立法會秘書處亦發出通告，提醒選購充電器須確認產品符合安全規格；使用時間不宜過長；不應長時間接駁電源，使用後應拔掉插頭或關掉電源；若發現裝置損壞、溫度過高，或出現異常氣味、聲響或震動，應立即停用並拔除插頭。秘書處指，若因不當使用導致設施受損，將保留追討清潔或維修費用的權利。