立法會本屆最後一次內會 陳健波獲李慧琼讚貢獻良多 抱拳致謝：無言感激｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會今日（17日）召開本屆任期內最後一次內務委員會，內會主席李慧琼表示本年度通過的 41 項政府法案中，有 85% 即 35 項已在 7 月底前獲得通過，形容是實現了行政、立法一致，議員履職盡責，政府積極回應的成果。

李慧琼在會上提出告別議案，回顧今屆會期內的成果。其中，內會通過了由議事規則委員會提交的立法會議員守則，落實立法會議員履職機制，李慧琼形容彰顯了立法會自我完善的精神。李慧琼與副主席陳健波將在下周一（20日）舉行記者會，匯報本年度工作。

陳健波早前已表明不會尋求連任，李慧琼讚揚他自 2008 年擔任立法會議員至今，一直盡心盡力為香港服務，對議會貢獻良多。她又感謝各位委員和秘書處對內會工作的支持。陳健波回應稱，感謝李慧琼領導內會各項工作順利進行，並表示「無言感激，多謝大家」。

狄志遠在會上提出向內務委員會的正、副主席表示感謝。

陳克勤：立會議席多寡對民建聯非最重要

會前，民建聯主席陳克勤被問會否擔心換屆選舉後最大黨地位受威脅，他強調議席的多寡對民建聯來說並非最重要，最重要的是能夠和不同黨派一起合作，做好香港的經濟發展和民生工作，令新一屆立法會做到「幫到市民，幫到香港」。他表示，未來議會的發展越多元化越好，期望新一屆議會會有更多專業、年輕、才德兼備的人士來參與。

臨近立法會選舉提名期，多位立法會議員在過去兩星期宣布棄選，政圈傳出「70 大限」參選年齡限制。自由黨主席邵家輝以及無黨籍、曾暗示不連任並請記者吃西餅的的江玉歡，分別表示會在下周合適時候交代參選意願和詳情。

