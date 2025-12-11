【Now新聞台】新一屆立法會任期將於明年一月開始，立法會為候任議員舉行簡介會。

候任議員早上陸續到達立法會會議室，包括「新丁」江旻憓、譚鎮國和姚祖輝等等各界別的連任議員也有到場。

據了解，全體90名議員都需要出席閉門舉行的立法會事務簡介會，聽取有關職權及履職機制和利益申報等等，之後會到會議廳觀看宣誓儀式示範，亦會參與迎新午宴。

