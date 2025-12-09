立法會現任、候任議員見傳媒 老將新丁握手交談 梁君彥冀新舊議員多溝通｜Yahoo

當選功能界別旅遊界的江旻憓

香港島西選區現任立法會議員、新民黨陳家珮成功連任

現屆實政圓桌立法會議員田北辰「交棒」莊豪鋒

【Yahoo 新聞報道】第八屆及完善選舉制度後第二次立法會選舉 12 月 7 日結束，投票率是歷屆第二低，90位新一屆立法會議員產生，任期由2026年1月1日開始。一眾現任、候任議員今（9 日）在立法會大樓地下見傳媒，是立法會首次作出類似安排。即將卸任主席的梁君彥感謝現屆議員，又期望新舊議員多溝通。

卸任在即的梁君彥鼓勵新舊議員多溝通

一眾現任、候任議員齊聚立法會

資深議員葉劉淑儀將退下火線，九龍中地方選區民建聯李慧琼成功連任

謝偉俊（左一）不競逐連任，卸任在即的飲食界議員張宇人（右一）低頭使用電話

新一屆立法會有50位連任議員、40位「新丁」，一眾現任、候任議員齊聚立法會，眾人拍攝大合照，多名新舊議員今日在場握手交談。部分議員代表輪流發言，立法會秘書處表示，今次是第一屆立法會成立以來，首次有相關安排。

第6次參選並高票當選新界東南選區的專業動力方國珊

工聯會議員合照

現場多人握手交談

卸任在即的梁君彥感謝現屆立法會議員過去4年的努力，展望新一屆議員為香港注入更多活力，與政府一同推動改革，做好大埔火災善後工作，又鼓勵新舊議員多溝通。

同將離任的新民黨葉劉淑儀提及，很高興成功交棒予黨友陳家珮，作為退役資深議員，會盡力協助所有新議員。

連任成功的民建聯主席陳克勤，期望新一屆立法會與政府配合，處理好大埔火災災民的安置，及阻止悲劇重演。

