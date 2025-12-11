立法會秘書處為候任議員舉行簡介會 梁君彥勉勵新議員要時刻掌握市民脈搏(車軒珩報道)

【Now新聞台】新一屆立法會任期將於明年一月開始，立法會一連兩日為候任議員舉行事務簡介會。有「議會新丁」稱，簡介會有助了解論政程序，而秘書處亦安排專員解答每位議員問題。

90名候任議員到立法會出席秘書處，為他們舉行的簡介會。

今屆有40名「議會新丁」，包括旅遊界江旻憓、新界西南郭芙蓉和商界(第二)姚祖輝等等，他們與連任議員打成一片，聊天交流。

秘書處閉門講解有關職權及履職機制，利益申報和如何提出、質詢及法案與議案等。他們之後轉到會議廳觀看宣誓儀式示範、了解投票系統和發言程序等。

立法會秘書長衛碧瑤：「(宣誓時)我會請大家起立，因為要接行政長官進來，可能你們在電視看過很多次。」

期間立法會秘書長衛碧瑤稱，雖然宣誓日期未定，但會邀請全體候任議員本月30日早上，參與模擬宣誓流程，全程約2小時。

有新丁稱，簡介會氣氛良好，內容耳目一新。

候任立法會議員(選委界別)陳宗彝：「我們今屆很特別，每個議員(秘書處)也派專員，有甚麼問題答到我們明白為止，論政很多程序對於我們『新仔』來說是耳目一新，我覺得對我們很好，對『新仔』用那麼短時間，作為『雞精班』補課是很好。」

候任立法會議員(新界西北)莊豪鋒：「順利，都是講解以往宣誓程序，因為很重要、很莊重，大家都嚴陣以待，告訴大家，尤其我們這些新入議會的人宣誓過程等。」

即將卸任的立法會主席梁君彥也為候任議員上一課，勉勵他們要時刻掌握市民脈搏，而行事也要顧及立法會形象。

梁君彥：「要讓市民看到他真的盡心盡力去做，不是出席率，不是一個簡單的量度，要真的做到事情，聆聽到市民，急市民所急，搞好經濟、搞好民生，能夠配合政府攜手一起做好。下屆接任人，你問第八屆議員，因為是他們自己選出來，我亦開始離開，不應該指手畫腳講第八屆(立法會主席)是誰做。」

第八屆立法會任期由明年一月一日開始，之後會陸續選出立法會主席及舉行首次會議。

