立法會秘書處為候任議員舉行簡介會 「議會新丁」稱有助了解論政程序(車軒珩報道)

【Now新聞台】新一屆立法會任期將於明年一月開始，立法會一連兩日為候任議員舉行事務簡介會。有「議會新丁」稱，簡介會有助了解論政程序，而秘書處亦安排專員解答每位議員問題。

90名候任議員到立法會出席秘書處為他們舉行的簡介會。今屆有40名「議會新丁」，包括旅遊界江旻憓、新界西南郭芙蓉和商界(第二)姚祖輝等等，他們與連任議員打成一片，聊天交流。

秘書處閉門講解有關職權及履職機制、利益申報和如何提出質詢及法案與議案等。他們之後轉到會議廳，觀看宣誓儀式示範、了解投票系統和發言程序等。

期間立法會秘書長衛碧瑤稱，雖然宣誓日期未定，但會邀請全體候任議員本月30日早上參與模擬宣誓流程，全程約2小時。

有新丁稱簡介會氣氛良好，內容耳目一新。

立法會選委界候任議員陳宗彝：「論政很多程序，對於我們『新仔』來說，很多都是耳目一新。我覺得對我們很好，對『新仔』用那麼短時間，作為『雞精班』補課是很好。我們今屆很特別，每個議員(秘書處)也派專員，有甚麼問題答到我們明白為止。」

立法會新界西北候任議員莊豪鋒：「順利，都是講解以往宣誓程序，因為很重要、很莊重，大家都嚴陣以待，告訴大家，尤其我們這些新入議會的人宣誓過程等。」

成功連任的選委界何敬康則稱，新舊議員有良好溝通，相信議員之間會互相幫助。

第八屆立法會任期由明年一月一日開始，之後會陸續選出立法會主席及舉行首次會議。

