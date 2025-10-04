立法會與政府足球友賽 政府2比1勝出

【Now新聞台】立法會與政府足球隊在啟德青年運動場踢友賽，政府以二比一勝出。

行政長官李家超：「我們何時做前鋒、何時做中鋒、何時做後衛，以及龍門如何守好，就是我們統籌好發展和安全的重要性，也是表示我們又建設、又確保我們香港平穩的社會環境，在我們這次球賽展現出來，行政、立法如何打好這場球賽。」

比賽由行政長官李家超與立法會主席梁君彥共同主持開球禮。代表政府、身穿紅色球衣的財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強等對陣一眾立法會議員。

李家超形容，球賽是為下月舉行的全運會熱身，亦象徵愛國者治港下行政立法機關共同努力。最終政府以二比一勝出。

#要聞