立法會議員宣誓多人甩轆要重讀 李家超確定全數有效 囑不應只當評論者【有片】

立法會議員今早11時宣誓。今屆有50名議員成功連任，另有40名「新丁」，包括旅遊界江旻憓、新界東南方國珊等。部分議員宣誓時因各種原因「甩轆」，被立法會秘書長衛碧瑤要求重讀，包括5名連任議員。監誓人、特首李家超隨後確定全體90位候任立法會議員的宣誓為有效宣誓。

宣誓儀式開始前議事廳先奏唱國歌，及後按過往安排根據議會資歷排列宣誓次序，由民建聯李慧琼率先宣誓，之後依次為民建聯陳克勤及經民聯梁美芬，之後輪到2012年起連任至今的議員，包括民建聯何俊賢、陳恒鑌、葛珮帆、經民聯吳永嘉、選委界何君堯等，最後再到40名「新丁」。

立法會議員宣誓及與官員合照

何君堯再嘗試「背稿」宣誓

全體議員前日已進行一次綵排，今日宣誓時何君堯再嘗試「背稿」宣誓，惟期間「食螺絲」而被衛碧瑤要求重讀。自由黨李鎮強、工聯會吳秋北、新民黨陳家珮和民建聯陳永光等連任議員，以及「新丁」工聯會李廣宇、經民聯鄧銘心亦被要求重新宣誓。

李家超在完成監誓後致辭，提到宣誓代表每一名議員的莊嚴承諮和承擔，當宣誓獲確認有效便會正式展開第八屆立法會議員的使命。他強調「愛國者治港」並不是口號，議會運作需要堅持理性、專業和建設性，希望立法會議員日後能貫徹和遵守《立法會議員守則》。他說，守則規定議員要基於事實和證據議政論政，不可無中生有、作出偏頗或侮辱性的言論或人身攻擊，又指議員不應只擔任評論者，而是要發揮民意代表角色向政府積極發言。

儀式後與李家超及官員合照

今日大部分議員都選用廣東話宣誓，宣誓儀式結束後議員獲安排到立法會地下大堂，與李家超等官員拍攝合照。在完成宣誓，並獲監誓人、即李家超確認有效之後，立法會議員可報名競逐立法會主席一職。據政圈消息指，將由民建聯九龍中議員李慧琼，及金融界議員陳振英角逐「大主席」之位。

立法會議員在議事廳宣誓及合照

