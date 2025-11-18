四大飲食平台網購優惠碼大放送！
立法會選擧2025｜疑發布投白票貼文 68歲本地男子被捕 涉煽動意圖及違選舉條例｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，警方針對違反選舉條例行為積極執法，今（18 日）拘捕一名 68 歲本地男子，疑在社交平台煽動他人不投票、投白票。
9月發現可疑社交帳戶
警方指，國安處人員自去年九月開始，在網上發現一個可疑社交帳戶，在社交平台持續發佈具煽動意圖言論，包括煽動他人對特區政府、司法機構、執法部門的仇恨和藐視。
至近日，警方發現該可疑社交帳戶煽動市民在即將舉行的立法會選舉中不投票、或投白票。警方國安處人員鎖定一名68歲本地男子，為該可疑帳戶管有人，今日將其拘捕，男子涉嫌「作出具煽動意圖的作為」及違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。
行動期間，警方檢取多部數碼裝置，該男子現時被警方扣留調查。警方指，相關行動仍在持續，不排除有進一步拘捕行動。
警方強調，選民投票是履行公民責任，警方會致力維護選舉順利進行，絕不姑息任何人影響選舉。
