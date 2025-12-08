精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉⎜平均一席花 1,422 萬元 廢票歷屆最多｜Yahoo
香港特區第八屆立法會選舉完成，選出 90 名議員。今屆選舉每席都有超過一人獲「入閘」候選資格，形成「全部 90 議席都有競爭」的場面。根據政制及內地事務局提供數字，今屆立法會選舉的開支預算為 12.8 億元，換言之，平均每個議席耗用了 1,422 萬元公帑。
916.9 元一張選票
根據選舉管理委員會統計。2025 年立法會換屆選舉合共有 1,396,078 人次的選民投票，當中有部分人可以同時在地方選區、功能界別或選舉委員會界別投票。總票數當中，有 1,317,680張地方選區選票、76,940 張功能界別選票，以及 1,458 張選舉委員會界別選票。
政制及內地事務局早前回覆立法會特別財委會查詢稱，今屆立法會選舉預算開支為 12.8 億元，其中員工開支佔 2.89 億元，宣傳費佔 1.77 億元，其餘涉及租用場地及印刷費等。換言之，耗費 12.8 億元產生出來的 90 個議席，平均一席就花掉了 1,422 萬元公帑。
若以選票的成本分析，今屆各界別總投票數目為 1,396,078 張，即平均每張選票耗費了 916.9 元公帑。不過這些已點算的選票當中，並非每張均為有效選票。單是地方選區，就有 41,145 張無效票，廢票率達 3.12%，較上屆的 27,594 張廢票及 2.04% 廢票率，顯著上升。
「災區」新界東北投票率僅 30.15%，為各區最低，而在 134,268 張選票當中，有 129,634 為有效選票，即無效票多達 4,634 張，為各區之冠，廢票率為 3.45%。 儘管如此，行政長官李家超仍在今早（8 日）宣稱，今屆選舉「體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，亦展現出市民團結一致和互愛互助的精神」。
其他人也在看
立法會選舉結果｜方國珊膺「票后」 耕耘 17 年參選 6 次 感謝離世父母：你個女做到啦｜Yahoo
立法會選舉地方直選新界東南議席由專業動力的方國珊及民建聯的葉傲冬當選。今次是方國珊第六度參選，她取得 58,828 票，成為今屆直選「票后」，首度晉身立法會。她說，過去 17 年一直努力，形容這條路很艱難，感謝居民的支持，形容每一票都非常珍貴。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
金寶湯副總裁稱自家產品「給窮人吃」 被爆失言錄音遭開除 公司急發聲明澄清雞肉品質
美國百年食品品牌金寶公司（Campbell’s Co）近日捲入巨大風波。一名前員工Robert Garza入稟法院控告公司資訊科技副總裁 Martin Bally，在薪資會議中不僅以粗俗言語辱罵印度裔員工，還貶低自家品牌產品。美媒引述錄音內容顯示，Bally 曾直言：Yahoo Food ・ 4 小時前
立法會選舉結果｜90 名當選議員名單一次睇 民建聯 20 席續成為最大黨｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束，20 名地區直選議員，30 名功能界別議員，40 名選舉委員會界別議員全部產生。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
立法會選舉2025｜有選民不知憑心意謝卡可換取優惠：投票非為着數
立法會選舉今日(7日)舉行，政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。其中，已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。有市民表示不清楚有優惠，認為是否有優惠不影響投票意欲。am730 ・ 22 小時前
蘇志威支持女兒唔做歌手創業開麵包店 笑指：少咗一個勁敵
草蜢成員蘇志威與太太劉小慧嘅家庭生活一向低調奢華，一家四口住喺飛鵝山價值半億嘅獨立屋，生活優渥。蘇志威長女蘇君蕎（Yumi）樣貌甜美Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宏福苑災後理賠 保監局稱涉壽險保單1萬張 財產意外險1800張
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑5級大火發生後，各大保險公司會主動聯絡以宏福苑作登記地址的客戶。保險業監管局行政總監張雲正表示，大埔火災相關保險工作的專責小組，按地址在資料庫找到涉及火災的保單之中，壽險有約1萬張，而財產意外險有1800張，兩類保單各涉及35間保on.cc 東網 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱獻花區清場 義工保留部份祭品火化 年輕人哭問：點解悼念都要有限期？︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火死傷枕藉，至今 11 日，持續有市民前往在場對面的廣福休憩處獻花悼念。近今日（8 日）凌晨 12 時，食環署人員到場陸續將現場數以千計鮮花清走，以密斗車運走。有現場市民看着鮮花被逐一撿走時不禁落淚，哭問「點解連悼念都要有限期？」Yahoo新聞 ・ 15 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 2 小時前
立法會選舉・選舉委員會｜姚柏良讓路旅遊界後成選委「票王」 爭取連任者全數過關｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，在 90 席中佔 40 席的選舉委員會界別結果出爐。原先透露會參選旅遊界功能界別的姚柏良，後期「讓路」予江旻憓參選旅遊界，結果江旻憓當選，姚柏良自己轉戰選委界後即時成為「票王」，所得票數 1,397 票。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
曾拍下香港生活百態經典作 英國攝影大師 Martin Parr 患癌離世
英國攝影大師馬田帕爾（Martin Parr）上周六（6 日）離世，享年 73 歲。他曾在 2013 年遊歷香港，拍下大量照片，並於翌年展出一系列以《香港》為題的作品，記錄了香港大街小巷的生活面貌，部分作品已收錄於 M＋博物館。Martin Parr 以捕捉英國人生活百態聞名，成名作是 80 年代是一輯攝於鄰近利物浦的 New Brighton 海邊渡假村照片。Yahoo新聞 ・ 51 分鐘前
國泰香港員工明年加薪3.5%
據媒體引述國泰航空(0293.HK)內部郵件表示，自明年1月1日起，國泰合資格香港員工平均加薪3.5%，較今年平均加薪3.8%減少0.3個百分點。AASTOCKS ・ 6 小時前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
網民建議經營兩餸飯要識進化惹熱議 留言反指引起呢個問題？
最近有位網民於Facebook群組「香港兩餸飯關注組」出帖，大力建議現時香港的兩餸飯店毋須再聘用收銀員，一律改為按自助機，或提前於App揀餸，到埗方便即取才有未來，要與時並進，又批現時七步買飯已過時。帖文一出，立即引起網友熱議，大部份網友怒插樓主離地，不設實際，且沒有因應香港的情況而論，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 8 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 9 小時前
疫情期間高位入市新港城兩房 500萬有找沽輸105萬離場 換樓客殺價18萬接貨
二手樓市持續錄得蝕讓個案。利嘉閣地產馬鞍山區營業董事歐偉基表示，馬鞍山新港城一個兩房單位，業主持貨約4年後，最終要「5球有找」沽貨離場，帳面虧損超過一成半。閱讀更多：北區足球會主席、區議員朱浩賢父子 5,740萬「撈底」高爾夫．御苑洋房 內地客四年曾以8,000萬入市DOUBLE COAST III首批登場 折實呎價1.94萬 較第一期高8.4%成交單位為馬鞍山新港城1期B座低層2室，實用面積約348平方呎，屬兩房間隔，外望開揚山景，雖屬低層但景觀尚算不俗。歐偉基透露，新買家為區內換樓客，透過網上平台找到上述放盤，之後即相約上門睇樓。買家認為單位間隔四正實用，鄰近馬鞍山鐵路站及商場，交通及購物配套齊備，加上景觀理想，遂決定出價洽購。單位原開價約515萬元，經議價後減價約18萬元，跌幅約3.5%，最終以497萬元成交，折合實用呎價約14,282元。原業主於2021年樓市相對高位時，以約602萬元購入上述單位，屬疫情期間常見的「高追」個案。是次轉售價錢降至497萬元，持貨約4年，帳面虧損約105萬元，單位期內貶值約17.4%，尚未計算代理佣金、印花稅等相關成本，實際損失料更大。現時28Hs28Hse.com ・ 1 小時前
立會地區投票率31.9%勝去屆
本港第八屆立法會換屆選舉投票結束，投票率達31.9%，高於上屆，但在選民基數減少下，數據顯示今屆投票人數創回歸後新低。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，投票人數減少與大埔宏福火災影響選舉氣氛有關，惟政府快速應變救災善後，抵消部分負面情緒，故投票率仍見上升。時事評論員許楨則指出，選舉結果反映不同陣營的同質性趨升，對投票意欲有影響。信報財經新聞 ・ 12 小時前