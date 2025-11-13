立法會選舉・九龍東︱76 歲陳鑑林現身撐顏汶羽 討論聚焦「過山線」︱Yahoo

九龍東有 5 名候選人，由左起一號候選人、工聯會鄧家彪；二號候選人、民建聯張培剛；三號候選人、民建聯顏汶羽；四號候選人、無黨籍陳進雄；五號候選人、無黨籍梁思韻。

【Yahoo 新聞報道】立法會「愛國者同心治港」選舉論壇持續進行，今早（13 日）九龍東地方選區論壇於觀塘曉光街體育館舉行。論壇辯論氣氛並不熱烈，主要聚焦在九龍東建立第二個核心商業區（CBD），以及區內交通問題，包括俗稱「過山線」的「東九龍智慧綠色大眾運輸系統」。各候選人繼續帶同助選團到場打氣，其中顏汶羽的助選團包括曾經擔任 4 屆九龍東立法會議員的 76 歲陳鑑林，至於行政會議成員湯家驊亦到場支持另一名候選人陳進雄。

陳進雄承諾「絕不搭頭等或商務艙」

政府總共會舉辦 39 場立法會選舉論壇，周二（11 日）和周三（12 日）已經分別完成了新界西南、新界東北、新界北以及新界西北 4 場。候選人趁開場發言時介紹政綱，其中鄧家彪表示要取締劏房，張培剛表示要嚴厲打擊黑工；顏汶羽就指要推動重啟「租者置其屋」計劃協助基層置業，梁思韻就表示要利用觀塘海濱發展「親水經濟」；至於陳進雄就指要推動「全民醫療大數據」；其中陳更在論壇上承諾，一旦當選，在進行公務外訪時「絕不搭頭等或商務艙」。

廣告 廣告

政府今早在曉光街體育館舉行第五場選舉論壇。

前立法會議員柯創盛（左）跟到場觀察的政制及內地事務局局長曾國衞自拍。

候選人偶有點名提問 未獲直接回應

至於在辯論環節及跟進發言環節，其中一個辯題提及九龍東發展核心商業區，但可能引發區內交通問題，加上區內人口呈老年化趨勢，到底發展核心商業區是否可行。其中顏汶羽就回顧自身經歷，指父母昔日都在觀塘工業區工作，不過隨著時代發展，九龍東已經「不能不轉型」。

在緊接的跟進發言環節，鄧家彪就曾經向顏汶羽提問，希望對方澄清是否認為其他黨派都認為「東九龍過山線」不可能，他指昔日的工聯會議員陳婉嫻早在 2008 年已經提出；不過顏汶羽無直接回應，而他表示利用大數據可以改善交通燈號控制，並期望啟德與東九龍兩個集體運輸系統可以連貫以改善交通。至於陳進雄就特別點名向鄧家彪和顏汶羽提問，指「東九龍過山線」要到 2033 年才完工，為何不先行處理目前的交通問題，他並指區內有巴士線要相隔 40 分鐘才有一班車。

鄧家彪助選團包括黃大仙區議員譚美普（後排右二）、觀塘區議員簡銘東（右四）等。

張培剛助選團包括前立法會議員柯創盛等。

顏汶羽獲曾任四屆九東立法會議員的陳鑑林（圖中）支持。

陳進雄助選團。