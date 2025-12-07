精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。
今屆有 13 名候選人在原本所屬界別爭取連任，其中 12 人當選，包括鄉議局的經民聯劉業強，醫療衛生界的林哲玄，體演文出界的霍啟剛等。民建聯黃俊碩在會計界爭取連任，但以 700 多票差距，輸給無黨籍對手吳錦華。
地產及建造界方面，經民聯趙式浩輸給無黨籍的恒基兆業地產執董黃浩明。黃浩明在報名參選時，獲得上屆地產及建造界的經民聯議員龍漢標站台支持。
今屆有兩名候選人，由選委界轉戰功能界別，分別是無黨籍的陳沛良參選會計界，以及教聯的鄧飛參選教育界，兩人都成功當選。
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選即成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉直選雙雙落馬｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
立法會選舉｜地區直選投票率為12.99% 選委會界別投票率逾84%
【Now新聞台】今日是立法會選舉，投票已進行超過五小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至中午12時半，地區直選有超過53萬名選民投票，投票率是百分之12.99。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時，按時段劃分去與上屆比較，投票率稍為上升，升了不足1個百分點。看完地方選區後，轉看選舉委員會界別，投票率超過84%，是三個界別之中最高。至於功能界別中，投票率最高的分別是商界(三)、科技創新界及全國人大、政協和全國性團體代表界別。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 13 小時前
立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數較上屆少 3.3 萬人｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，選舉事務處表示截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距呈擴大趨勢。以下午 10 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 1,350,680 人，而本屆同時段累計投票人數 1,298,261 人，相差 5.2 萬人。最後在今屆選舉投票最後 1 小時（10 時半至 11 時半），增加了 1.94 萬人投票，最終地區直選整體投票人數較上屆少 3.3 萬人。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
立法會選舉2025｜有選民不知憑心意謝卡可換取優惠：投票非為着數
立法會選舉今日(7日)舉行，政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。其中，已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。有市民表示不清楚有優惠，認為是否有優惠不影響投票意欲。am730 ・ 13 小時前
立法會選舉｜投票首10小時 地區直選累計超過98萬人投票
【Now新聞台】立法會選舉投票已進行超過10小時。 立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至下午5時半，地區直選超過98萬名選民已經投票，投票率是百分之23.76。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時。按時段劃分與上屆比較，投票率稍為上升。在10個地方選區中，投票率最高的是新界西南，投票率有百分之24.52。而投票率最低的選區就是新界東北，投票率是百分之22.62。看完地方選區後轉看選舉委員會界別，投票率超過九成七，是三個界別之中最高。至於功能界別方面，商界(第三)和科技創新界的投票率達到百分百。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
立法會選舉2025｜聖公會大主教陳謳明：上主吩咐人類治理大地 投票是成為好管家的表現
立法會選舉今日投票，全國政協委員、聖公會大主教陳謳明指大埔宏福苑大火令更多人關注社會，願意表達對社會的關心。他期望新一屆議員將香港打造成更和諧，有愛、包容的社會。 陳謳明在會展投票後見記者，他滿意今天的投票安排，希望見到整個社會和諧包容，又指明白市民經歷大火帶來的集體憂傷，希望大家將悲哀化成力量，為香港做工作。他am730 ・ 15 小時前
立法會選舉｜鄧家彪及張培剛奪九龍東直選席位 顏汶羽連任失敗
【Now新聞台】九龍東選區，工聯會鄧家彪及民建聯張培剛當選，現任的民建聯顏汶羽連任失敗。 九龍東有五人競逐，現任的工聯會鄧家彪取得5.3萬多票，成功連任；民建聯在這區派兩人出選，區議員張培剛取得逾2.9萬票，以282票力壓無黨派的梁思韻當選，他的黨友、現任議員顏汶羽僅得2.4萬多票未能連任。#要聞now.com 新聞 ・ 27 分鐘前
立法會選舉結果｜截至晚上 11 時半 地方選區整體投票率 31.9% 131.7 萬人投票 已破上屆投票率｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上 7 時半，至晚上 11 時半。全港地方選區整體共 1,317,682 人投票，累計投票率 31.90%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆即至下午 10 時半的累計投票率為 30.20%。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
立法會選舉丨濕地公園、公眾泳池、科學館、太空館免費開放 憑投票心意謝卡獲$50現金券、戲院購票半價
12月7日是立法會換屆選舉投票日，因應宏福苑大火，政府將不會舉辦選舉繽紛日，西九文化區的「同心投票創未來大滙演」、多區嘉年華亦會取消，而部分優惠則會繼續推行，包括康文署免費開放公眾游泳池、香港科學館、香港太空館等。YAHOO著數 ・ 22 小時前
宏福苑五級火災｜消防處處長楊恩健：宏昌閣1至2樓竹棚最先起火
【Now新聞台】消防處處長楊恩健稱，初步確認大埔宏福苑大火最先起火的位置是宏昌閣1至2樓的竹棚。 楊恩健接受內地傳媒訪問稱，已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，會透過電腦模擬及視察真實環境，或建構一比一模型確認起火點；又稱當日消防員接報後5分鐘到場，外牆火勢猛烈及迅速蔓延，最大威脅是斷裂墜落的尖銳竹枝和棚架，有消防員被墜落的竹枝擊中昏迷，送院救治。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉︱新界東北直選投票率低 陳克勤稱宏福苑火災影響氣氛 稱有災民投票促改善投標制度︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉今（7日）舉行，截至傍晚，新界東北直選投票率低於全港平均投票率。當區候選人之一、民建聯主席陳克勤指，火災無疑會影響社區氣氛，但服務宏福苑的數個票站仍有不少災民投票，表達希望新任立法會能改善投標制度的訴求。被問到在宏福苑附近的票站，未見民建聯拉票團隊蹤影，陳克勤指其選舉佈置是在全大埔展開，「無話邊度多邊度少」，稍後會到各個票站繼續拉票。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉今天(12月7日)舉行，政府今年延長投票時間，全港票站提早於早上七時半開放。受宏福苑大火影響，位於受影響區域內的三個票站移施至附近三間中學，包括香港教師會李興貴中學，主要開放予宏福苑、廣福邨居民的投票。從宏廣需步行到新票站至少15分鐘，政府安排巴士接載居民投票。記者在場觀察，首一小時約有七十多人入內投票，期間已有不少人經過票站但沒有進入，票站人員在門外指示選民入內。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
火劫陰霾 新界東北投票率「包尾」 陳克勤：選情危急 黃碧嬌「按自己方法」撐場
大埔宏福苑上月26日發生火災，在災情陰霾下，涵蓋宏福苑的新界東北選區，投票人數達134268人，但投票率僅30.15%，在10個地方選區中「包尾」。民建聯因成員黃碧嬌曾任宏福苑法團顧問，而捲入爭議，昨日亦未見黃碧嬌露面為在該選區爭取連任的黨主席陳克勤站台。陳昨日見記者時多次強調，該黨選情因網上抹黑而非常危急，又指黃碧嬌正「按自己方法」為他拉票。 民建聯稱遭謠傳抹黑 在宏福苑火災發生後，黃碧嬌被揭曾任宏福苑業主立案法團顧問，並曾力推大維修上馬，後遭不滿大維修造價過高的小業主聯手罷免。在火災發生後，在2003年已當選宏福區議員的黃碧嬌不但指「這一區（宏福苑）區議員並不是我覆蓋」，其後更出聲明表示計劃向警方和廉政公署舉報現屆法團，民建聯亦捲入爭議之中。 陳克勤昨日形容，該黨面對網上抹黑及謠傳，令選情「非常危急」，該黨所有參選人都受影響。惟他強調，選舉工程不會避開個別地區，投票結束前會到宏福苑居民獲重新編配的李興貴中學票站附近拉票。對於黃碧嬌作為助選團核心成員，昨日卻未見現身站台，陳克勤指對方「助選工作無停到」，又承認黃碧嬌與宏福苑居民「個聯絡都係好長嘅時間」，解釋黃在火災後有支援災民，包括安信報財經新聞 ・ 3 小時前