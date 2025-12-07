立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo

江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 (Photo by Peter PARKS / AFP)

【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。

今屆有 13 名候選人在原本所屬界別爭取連任，其中 12 人當選，包括鄉議局的經民聯劉業強，醫療衛生界的林哲玄，體演文出界的霍啟剛等。民建聯黃俊碩在會計界爭取連任，但以 700 多票差距，輸給無黨籍對手吳錦華。

廣告 廣告

地產及建造界方面，經民聯趙式浩輸給無黨籍的恒基兆業地產執董黃浩明。黃浩明在報名參選時，獲得上屆地產及建造界的經民聯議員龍漢標站台支持。

今屆有兩名候選人，由選委界轉戰功能界別，分別是無黨籍的陳沛良參選會計界，以及教聯的鄧飛參選教育界，兩人都成功當選。