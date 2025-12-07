宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選即成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉直選雙雙落馬｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員；同樣轉戰直選的新民黨陳家珮，在港島西以 3 萬票當選，保住議員席位。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。
今屆地區直選有 1,317,682 人投票，少過上屆 3.3 萬人，不過因為選民登記人數明顯減少，整體投票率有上升，為 31.9%，超越上屆的 30.2%。新界東北是 10 區當中投票率最低一區，投票率為 30.15%，有 134,268 人投票；至於最高投票率的一區是新界西南，投票率 32.69%，有 153,975 人投票。
有 12 名上屆的地區直選議員，嘗試在今屆爭取連任，其中 11 人都連任成功，包括香港島東的工聯會吳秋北、九龍西的民建聯鄭泳舜、九龍中的無黨籍楊永杰等。在九龍東，民建聯顏汶羽爭取連任失敗，輸給黨友張培剛，其中顏汶羽的得票甚至不如無黨籍區議員梁思韻。
新界北方面，此區上屆 2 名議員，香港新方向張欣宇和民建聯劉國勳都表示不連任。姚銘以 3.3 萬票成功保住民建聯該區議席，至於新社聯譚鎮國就「搶灘」成功，以 4.1 萬票成為當區最高得票候選人。
政黨分布方面，民建聯在直選獲 10 席，工聯會 3 席，新民黨 2 席，專業動力，新社聯，實政圓桌，西九新動力都獲 1 席，唯一無黨籍人士是九龍中楊永杰。
