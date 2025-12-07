立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選終勝兼成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉跑道雙雙落馬｜Yahoo

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員；同樣轉戰直選的新民黨陳家珮，在港島西以 3 萬票當選，保住議員席位。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。
新界東北投票率最低 30.15%
今屆地區直選有 1,317,682 人投票，少過上屆 3.3 萬人，不過因為選民登記人數明顯減少，整體投票率有上升，為 31.9%，超越上屆的 30.2%。新界東北是 10 區當中投票率最低一區，投票率為 30.15%，有 134,268 人投票；至於最高投票率的一區是新界西南，投票率 32.69%，有 153,975 人投票。
顏汶羽爭取連任失敗
有 12 名上屆的地區直選議員，嘗試在今屆爭取連任，其中 11 人都連任成功，包括香港島東的工聯會吳秋北、九龍西的民建聯鄭泳舜、九龍中的無黨籍楊永杰等。在九龍東，民建聯顏汶羽爭取連任失敗，輸給黨友張培剛，其中顏汶羽的得票甚至不如無黨籍區議員梁思韻。
新社聯譚鎮國「搶灘」成功 當區最高票
新界北方面，此區上屆 2 名議員，香港新方向張欣宇和民建聯劉國勳都表示不連任。姚銘以 3.3 萬票成功保住民建聯該區議席，至於新社聯譚鎮國就「搶灘」成功，以 4.1 萬票成為當區最高得票候選人。
政黨分布方面，民建聯在直選獲 10 席，工聯會 3 席，新民黨 2 席，專業動力，新社聯，實政圓桌，西九新動力都獲 1 席，唯一無黨籍人士是九龍中楊永杰。
立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數較上屆少 3.3 萬人｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，選舉事務處表示截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距呈擴大趨勢。以下午 10 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 1,350,680 人，而本屆同時段累計投票人數 1,298,261 人，相差 5.2 萬人。最後在今屆選舉投票最後 1 小時（10 時半至 11 時半），增加了 1.94 萬人投票，最終地區直選整體投票人數較上屆少 3.3 萬人。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
2025 年立法會換屆選舉，在 90 席中佔 40 席的選舉委員會界別結果出爐。原先透露會參選旅遊界功能界別的姚柏良，後期「讓路」予江旻憓參選旅遊界，結果江旻憓當選，姚柏良自己轉戰選委界後即時成為「票王」，所得票數 1,397 票。Yahoo新聞 ・ 37 分鐘前
火劫陰霾 新界東北投票率「包尾」 陳克勤：選情危急 黃碧嬌「按自己方法」撐場
大埔宏福苑上月26日發生火災，在災情陰霾下，涵蓋宏福苑的新界東北選區，投票人數達134268人，但投票率僅30.15%，在10個地方選區中「包尾」。民建聯因成員黃碧嬌曾任宏福苑法團顧問，而捲入爭議，昨日亦未見黃碧嬌露面為在該選區爭取連任的黨主席陳克勤站台。陳昨日見記者時多次強調，該黨選情因網上抹黑而非常危急，又指黃碧嬌正「按自己方法」為他拉票。 民建聯稱遭謠傳抹黑 在宏福苑火災發生後，黃碧嬌被揭曾任宏福苑業主立案法團顧問，並曾力推大維修上馬，後遭不滿大維修造價過高的小業主聯手罷免。在火災發生後，在2003年已當選宏福區議員的黃碧嬌不但指「這一區（宏福苑）區議員並不是我覆蓋」，其後更出聲明表示計劃向警方和廉政公署舉報現屆法團，民建聯亦捲入爭議之中。 陳克勤昨日形容，該黨面對網上抹黑及謠傳，令選情「非常危急」，該黨所有參選人都受影響。惟他強調，選舉工程不會避開個別地區，投票結束前會到宏福苑居民獲重新編配的李興貴中學票站附近拉票。對於黃碧嬌作為助選團核心成員，昨日卻未見現身站台，陳克勤指對方「助選工作無停到」，又承認黃碧嬌與宏福苑居民「個聯絡都係好長嘅時間」，解釋黃在火災後有支援災民，包括安信報財經新聞 ・ 5 小時前
立會地區投票率31.9%勝去屆
本港第八屆立法會換屆選舉投票結束，投票率達31.9%，高於上屆，但在選民基數減少下，數據顯示今屆投票人數創回歸後新低。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，投票人數減少與大埔宏福火災影響選舉氣氛有關，惟政府快速應變救災善後，抵消部分負面情緒，故投票率仍見上升。時事評論員許楨則指出，選舉結果反映不同陣營的同質性趨升，對投票意欲有影響。信報財經新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉｜投票首10小時 地區直選累計超過98萬人投票
【Now新聞台】立法會選舉投票已進行超過10小時。 立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至下午5時半，地區直選超過98萬名選民已經投票，投票率是百分之23.76。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時。按時段劃分與上屆比較，投票率稍為上升。在10個地方選區中，投票率最高的是新界西南，投票率有百分之24.52。而投票率最低的選區就是新界東北，投票率是百分之22.62。看完地方選區後轉看選舉委員會界別，投票率超過九成七，是三個界別之中最高。至於功能界別方面，商界(第三)和科技創新界的投票率達到百分百。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
立法會選舉｜鄧家彪及張培剛奪九龍東直選席位 顏汶羽連任失敗
【Now新聞台】九龍東選區，工聯會鄧家彪及民建聯張培剛當選，現任的民建聯顏汶羽連任失敗。 九龍東有五人競逐，現任的工聯會鄧家彪取得5.3萬多票，成功連任；民建聯在這區派兩人出選，區議員張培剛取得逾2.9萬票，以282票力壓無黨派的梁思韻當選，他的黨友、現任議員顏汶羽僅得2.4萬多票未能連任。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜新界東北所有候選人表明 若當選定跟進居民安置等(陳浩然 報道)
【Now新聞台】立法會新界東北選區，五人競逐兩席。所有候選人都表明，如果當選，一定會跟進宏福苑居民安置等問題。 大埔宏福苑火災是今次新界東北選區焦點，競逐連任的民建聯主席陳克勤指，受到網上言論抹黑，選情有受影響，呼籲選民認清事實。立法會新界東北候選人陳克勤：「網上雖然有抹黑，但這些全部都沒有事實根據。我們看到現在民建聯的選情其實是有一大程度的影響，所以我們很希望我們的支持者和選民認清事實，認清楚民建聯在火災過程中，我們是全程站在災民的身邊，希望為他們做更加多的事情。」競逐連任的亦有新民黨的李梓敬，他希望能夠返回議會，盡快投入支援災民的工作。立法會新界東北候選人李梓敬：「梓敬今次帶著沉重心情參與今次選舉，特別宏福苑在新界東北、梓敬的選區裡面，所以希望能夠爭取成功連任的話，我們希望能夠盡快投入工作，去支援及加強支援他們的工作。所以在今天立法會選舉當中，我們現在選情是嚴峻的，希望得到市民支持，給我一個機會。」報稱沒有政治聯繫的黃頴灝指，自己親人在火災中失去所有財產，他期望修改圍標條例。立法會新界東北候選人黃頴灝：「覺得我們任何同事入到議會，我們都要身先士卒，每一個災民聲音都要帶入，我們要面見now.com 新聞 ・ 14 小時前
