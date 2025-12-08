立法會選舉・選舉委員會｜姚柏良讓路旅遊界後成選委「票王」 爭取連任者全數過關｜Yahoo

選舉委員會界別選出 40 名議員。 (Photo by Leung Man Hei / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉，在 90 席中佔 40 席的選舉委員會界別結果出爐。原先透露會參選旅遊界功能界別的姚柏良，後期「讓路」予江旻憓參選旅遊界，結果江旻憓當選，姚柏良自己轉戰選委界後即時成為「票王」，所得票數 1,397 票。

選委會界別由 1,500 名選委會委員互選產生，每名委員獲 40 票，最多票的 40 人勝。姚柏良成為「票王」，至於陳凱欣就成為「票后」，所得票數 1,386 票。

廣告 廣告

今屆選舉有 20 名候選人爭取在選委界連任，包括經民聯梁美芬、民建聯葛珮帆等，另外有 4 名候選人從其他界別轉到選委界爭取繼續做議員，包括民建聯何俊賢、工聯會梁子穎等，這 24 人全部過關。

今屆選舉有 50 人參選，換言之有 10 人落選。最高票數落選者為 988 票的馮英倫，跟最後一名當選者吳英鵬只差 14 票。工聯會曾志文得 793 票，是本界別選舉當中最低票者。