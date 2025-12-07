宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
立法會選舉增設公務員專屬票站 選民︰安排方便快捷 盼保留
立法會換屆選舉昨日舉行，今屆首次設立多類專屬票站，包括公務員、醫管局醫護人員及少數族裔專用票站，並增設院舍外展票站，方便院友及職員投票。鄰近邊境票站亦增至6個，便利往返內地及海外的選民。到這些非一般票站投票的選民普遍認為安排快捷，毋須排長龍，建議保留措施。選管會表示，將總結經驗，研究是否恆常化。
位於旺角的警察體育遊樂會專屬票站，昨午陸續有身穿紀律部隊制服的選民入內投票。警隊選民何先生表示，投票過程暢順，全程不超過5分鐘；認為政府專屬票站的安排非常好，部隊亦有提供足夠時間讓成員投票。另一名警隊選民陳先生指出，10個公務員專屬票站遍布各區，「有很多地方俾我地揀，選方便自己的就可以」，並建議政府檢視專屬票站投票率，「如果政府資源用得好」希望可保留安排。
同屬警隊的張先生則稱，以往若「撞更」便會失去投票機會，現時專屬票站設於工作地點附近，投票只需幾分鐘即可返回崗位。任職政府產業署的呂小姐亦形容安排方便，投票日要當值的公務員，可因此大大節省金錢及時間，建議政府未來可以保持相關安排。對於選擇議員的標準，她表示希望可以選出做實事的人。被問及會否使用心意謝卡的優惠，她笑指，昨晚仍要支援選舉相關事宜，故沒有娛樂的時間。
逾1.5萬公務員專屬投票站投票
選舉管理委員會透露，截至昨午4時半，10個公務員專屬票站的21,171名登記選民，有15,700人投票；7個醫管局醫護專屬票站有684名登記選民，569人投票，而6個鄰近邊境票站有7,415名登記選民，約6,100名已投票；分別設於灣仔錫克廟及九龍清真寺附近的2個少數族裔專屬票站有18名登記選民，則有6人投票。此外，今次選舉首次設立3個院舍外展投票站，方便院舍院友及職員投票，有363名登記選民，亦有313名投票。除少數族裔票站外，其餘票站均有七、八成已登記選民完成投票。另外，懲教院所設立17個專用投票站，至昨午4時半已截止投，全日共2,400名選民投票。
選舉管理委員會主席陸啟康昨分別巡視一般票站、專屬票站和鄰近邊境投票站，見記者時被問及今年新增多個專屬票站未來會否恆常化，他表示，感謝機管局的配合，現場亦有廣播，可以讓旅客知道，香港尊重及非常重視公民責任，日後會再考慮外展票站及機場票站的安排。就兩個少數族裔專屬票站登記人數和投票人數較少，陸啟康指，投票結束後會總結整體經驗。
孫玉菡︰長者在外展票站投票簡單方便
今屆設有3個院舍外展投票站，分別位於新界的古洞及葵涌，以及港島黃竹坑。勞福局長孫玉菡到古洞的外展票站視察後表示，安排受到院友及員工歡迎，並透露有長者向他表示，以往投票較辛苦，車程及時間長，現在簡單得多。至於外展票站日後會否恆常化，他說，檢討運作後會再向選委會反映。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉增設公務員專屬票站-選民-安排方便快捷-盼保留/625665?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 3 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 5 小時前
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，功能界別 30 席由28個界別組成，除勞工界三席，其餘界別各有一席。今屆有60名候選人競逐功能界別，其中最受關注的是奧運重劍冠軍江旻憓「空降」旅遊界，由於她並非該界別登記選民，報名參選時需要申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無份在旅遊界功能組別投票。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
美戰爭部長面臨黨內外要求下台壓力
（法新社華盛頓6日電） 美國戰爭部長赫格塞斯因多起爭議面臨愈來愈大壓力，包括對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，以及使用Signal訊息軟體討論敏感軍事資訊，引發外界越來越多批評和要求辭職的聲浪。針對涉嫌販毒者的攻擊——尤其是一場在初次攻擊後仍存活的倖存者又遭到後續攻擊身亡的事件——以及使用商用訊息軟體Signal討論即將在葉門展開的軍事行動，都讓對赫格塞斯的反對聲浪進一步升高。法新社 ・ 19 小時前
立法會選舉2025｜有選民不知憑心意謝卡可換取優惠：投票非為着數
立法會選舉今日(7日)舉行，政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。其中，已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。有市民表示不清楚有優惠，認為是否有優惠不影響投票意欲。am730 ・ 17 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉．大埔︱拉票區喧囂歸於寂靜 候選人棄用大聲公 新界東北投票率全港最低︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】 今天(12月7日)選舉日截至下午五時半，立法會選舉地方選區投票率為23.76%，大埔所在的新界東北區投票率為全港最低，僅有22.62%。《Yahoo 新聞》記者全日遊走大埔市區，見各政黨助選團都棄用大聲公，比大埔以往的選舉日都要寂靜，候選人也格外嚴肅。有投票市民表示政府落力宣傳選舉，因此不覺得選舉氣氛靜局，另有市民希望無論是那位候選人當選，都能為區內受災居民「盡做」。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
日媒：中國對日本企業出口稀土審批出現延誤
日本《讀賣新聞》引述多名日本政府官員透露，中國對日本企業出口稀土審批出現延誤，時間比以往更加長。有官員認為，中國似乎正在利用稀土問題向日本施壓。日方正評估中方的反制措施。 日本首相高市早苗早前的「台灣有事論」，引發中方強烈不滿，中方先後發出赴日旅遊及留學預警，暫停進口日本水產品等反制措施，中國商務部上周再敦促日方立即糾正錯誤言行，否則中方將採取必要措施。 (ST)#稀土 (ST)infocast ・ 2 小時前
立法會選舉・選舉委員會｜姚柏良讓路旅遊界後成選委「票王」 爭取連任者全數過關｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，在 90 席中佔 40 席的選舉委員會界別結果出爐。原先透露會參選旅遊界功能界別的姚柏良，後期「讓路」予江旻憓參選旅遊界，結果江旻憓當選，姚柏良自己轉戰選委界後即時成為「票王」，所得票數 1,397 票。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉｜選管會主席陸啟康：大埔火災後仍有 130 萬人投票感鼓舞 無法阻止「心意謝卡」放售行為｜Yahoo
今屆立法會選舉的地方選區投票率為31.9%，有131.7萬人投票，投選出立會90個議席中的20個地方選區議員。選舉管理委員會主席陸啟康今（8 日）凌晨會見傳媒，他指在大埔火災影響下，昨日仍有超過 130 萬名選民參與投票，認為這是一次非常成功的選舉，對此感到鼓舞，但亦強調對投票率沒有指標。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉｜港澳辦：投票率大幅超越上屆 駐港國安公署：破壞選舉企圖徒勞無功｜Yahoo
立法會選舉昨日（7日）完成，地方選區累積投票率為 31.9%，較上一屆的 30.2% 高，但整體投票人數較上屆少 3.3 萬人。國務院港澳辦表示，選委會、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意，反映社會對選舉的高度重視及積極認同。發言人提及大埔火災，稱特區政府快速反應，高效專業有序的善後工作等，得到社會各方充分肯定，形容「歷經重大災難考驗，廣大選民更加切身體會此次選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願」。Yahoo新聞 ・ 14 分鐘前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 1 天前
川普2.0國安戰略 收縮回西半球並嚴詞抨擊歐洲
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普政府今天提出國家安全戰略報告，徹底重塑華府外交政策主張，對外重心從全球回到西半球，將遏制大規模移民列為優先事項，另還批評歐洲文明正面臨淡出舞台的危機。這份戰略主張「調整美國在全球的軍事部署，應對自家西半球內迫切的威脅」，首先就是移民問題。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉｜六度參選方國珊勝出成「票后」 工聯會鄧家彪奪「票王」成功連任(梁柏晞報道)
【Now新聞台】新界西南選區第六次參選的專業動力方國珊，取代上屆最高票的民建聯李慧琼，成為新一屆「票后」。至於「票王」就是在九龍東選區成功連任的工聯會鄧家彪。第六次參選的方國珊獲近5.9萬票，大幅抛離排第二、同樣成功當選的民建聯葉傲冬超過3.2萬票，方國珊是所有候選人中得票最多，她感謝競選團隊的付出。立法會新界東南當選人方國珊：「其實沒有奇蹟，只是累積才有成績，所以今次我很衷心感謝各位選民與我見證這個奇蹟。等了這麼久，參選這麼多次，今次能當選其實不是在於票數，是在於市民對我的信任，每一票都非常重要。正如我之前都說，我沒有大黨的資源，多年走來不易，我的團隊比任何的團體做得更艱辛。」至於得票第二高的是贏得超過5.3萬票、九龍東的工聯會鄧家彪，他同區有兩名民建聯對手，競逐連任的顔汶羽和首次參選立法會的觀塘區議員張培剛。張培剛得票約2.9萬票，以少於300票優勢驚險取得區內第二席，顏汶羽僅得2.4萬多票，連任失敗。立法會九龍東落選人顏汶羽：「如果民建聯一隊出選票數還是跌了，所以對民建聯來說都是一個訊息，整體上我們的票都跌了，所以今次都是市民一個選擇。(但對結果是否都失望？)當然，在九龍東過了這now.com 新聞 ・ 2 小時前
美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！
美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。鉅亨網 ・ 1 天前
俄羅斯缺勞動力 準備迎接無限量印度勞工
應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普京於 12 月 4 日至 5 日對印度進行國是訪問。據《今日俄羅斯》上周六（6 日）報導，普丁訪印期間俄印兩國簽署了勞動力流動協議。鉅亨網 ・ 6 小時前
立會地區投票率31.9%勝去屆
本港第八屆立法會換屆選舉投票結束，投票率達31.9%，高於上屆，但在選民基數減少下，數據顯示今屆投票人數創回歸後新低。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，投票人數減少與大埔宏福火災影響選舉氣氛有關，惟政府快速應變救災善後，抵消部分負面情緒，故投票率仍見上升。時事評論員許楨則指出，選舉結果反映不同陣營的同質性趨升，對投票意欲有影響。信報財經新聞 ・ 8 小時前
美最高法院將審理特朗普廢除出生公民權案 明年裁決攸關數百萬人
據綜合外媒周五 (5 日) 報導，美國最高法院宣布，將審理美國總統特朗普提出廢除自動出生公民權的案件。下級法院已一致認定特朗普的行政命令違憲，最高法院預計明年上半年做出裁決，結果將影響數百萬人。鉅亨網 ・ 2 天前
內塔尼亞胡表明即使獲總統特赦亦不會退出政壇
因涉貪被控的以色列總理內塔尼亞胡回應記者提問時表明，即使獲總統赫爾佐格特赦，他亦不會退出政壇。 內塔尼亞胡上月底向赫爾佐格提出特赦請求，赫爾佐格表示會以最正確及嚴謹方式處理，將從國家及社會最佳利益作考慮。美國總統特朗普亦曽去信赫爾佐格提出同樣要求。部分反對派議員曾指，特赦應該附帶條件，要求內塔尼亞胡承認犯罪並退出政壇，亦有人要求他先提前大選，才能提出特赦請求。 (ST)#內塔尼亞胡 (ST)infocast ・ 2 小時前