立法會選舉如期12.7舉行 取消周六繽紛日續免費開放政府設施

選舉投票如期在周日舉行。(鍾式明攝)

宏福苑五級火釀成慘重死傷，立法會選舉如期舉行與否引起熱議。特首李家超昨宣布將如期在12月7日舉行，並於今明兩日恢復8場功能界別論壇，惟選舉前一天不會舉辦選舉繽紛日，之前宣布周六、日政府免費開放設施將繼續。李家超稱，新一屆議員盡早履職，才能更快推進火災善後支援、復原重建，以及法律的檢討和改革。各政黨支持政府決定，認為可避免出現真空期，推動火災善後及開展長遠支援措施。

選舉論壇將恢復8場功能界別論壇，於今日及明日舉行，每天4場，每場一小時，當中內容會加入火災相關問題。周六(6日)不會舉辦嘉年華會、「繽紛日」和「同心投票創未來大滙演」等比較歡樂性的節目，但保留選舉巡迴展覽，而康文署部分措施則繼續免費開放。

受宏福苑火災影響，選舉事務處會重新安排區內3個投票站，會取消原定在大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂、大埔社區中心的票站安排，改為設於教師會李興貴中學、大埔祟德黃建常紀念學校及羅定邦中學。政府亦會安排穿梭巴士便利選民投票，至於已搬到其他地區居住的宏福苑居民，政府會透過「一戶一社工」，通知災民最新的投票安排，並按他們的意願，安排合適交通工具接送他們到票站投票。

李家超表示，如期舉行選舉是尊重憲制和法治、維護社會穩定，選出有抱負、有能力的議員是在重建路上的重要一步。他強調，議員盡早履職有助加快推進工作，完成選舉後可集中精力協助災民，展現對香港未來的負責任態度。對經歷災難會否影響投票率，政務司長陳國基稱，政府一直對投票率無預設目標，唯一目標是希望所有選民投票，選出有抱負、有能力的立法會議員；他又指如期選舉， 不會影響救災及援助災民的工作。

立法會主席梁君彥支持當局決定，指火災後須處理大量工作，包括法律、政策檢討及撥款，立法會須高效審議，支援居民與選舉並行不相悖。基本法委員會前副主任譚惠珠認為，選舉維持12月7日最穩妥，否則出現真空期，目前亦無足夠時間和理由向人大常委會申請延任。

