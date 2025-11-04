立法會選舉提名期明日完結 四大商會：倡投票員工獲半天有薪假

立法會選舉提名期明日完結，並於12月7日舉行投票日；近期連日有不同界別人士宣布參選，選舉事務處昨再接獲1份提名表格，至今累計161份。

另外，為鼓勵市民投票，香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港總商會表示，將積極發揮業界引領作用，推動多項具體行動鼓勵投票，包括呼籲所有會員企業，盡可能採取彈性上班及補假安排，或為投票員工提供半日有薪假等。旅議會日前發通告，呼籲會員旅行社鼓勵顧客於旅行計劃外遊行程時，盡量配合選舉、踴躍投票，行使公民權利及盡公民責任。

港澳辦轉載文章強調無「穩勝名單」

此外，國務院港澳辦昨日轉載《大公報》文章，強調即將舉行的立法會選舉不存在所謂「祝福名單」或「穩勝名單」，並指出「個個無把握、人人有機會」，選民的一票可以改變大局。文章批評網上流傳中央操控或極大干預選舉的說法屬謬誤，強調參選人要勝出必須全力拉票，不存在「躺贏」。

全國港澳研究會副會長譚耀宗亦表示，港澳辦及時澄清、批評謬誤，反擊網上流傳中央操控或極大干預選舉的謠言。他又說，中央關心選舉是必然，亦自然合理，因立法會的建制層次較高，可批准政府財政開支和監督政府。



