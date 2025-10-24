新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
立法會選舉提名期開始 地區直選有多人報名
【Now新聞台】立法會選舉提名期首日，合共接獲23份提名表格，在第一日多個地區直選都已經有人報名參選，當中大部分是爭取連任的人士。
提名期展開，民建聯主席陳克勤急不及待在沙田區造勢，報名競逐連任新界東北議席，預料對手包括工聯會的古偉冰。
立法會新界東北選區參選人陳克勤：「選舉不容易，每一次的選戰對民建聯都是一項挑戰，但我們跟香港人一樣，我們不怕挑戰。」
副主席陳學鋒就報名參選港島西，預料至少要跟自由黨楊哲安，以及由勞工界轉跑道的工聯會郭偉强對決。
工聯會會長吳秋北就爭取在港島東連任，估計會跟民建聯植潔鈴、李清霞，以及自由黨阮建中競爭。
立法會香港島東選區參選人吳秋北：「不要以為自己資歷最深，就可以有特別的優勢，不是的。我是願意接受檢驗及洗禮，我亦會重視每一個對手。」
他的黨友鄧家彪及陳穎欣，就分別爭取在九龍東及新界西南選區連任，陳穎欣更獲建制派班長廖長江加持。
同樣想爭取連任的有A4聯盟的兩位，梁文廣想繼續搶佔九龍西，楊永杰就希望繼續服務九龍中。
立法會九龍中選區參選人楊永杰：「今次選舉是非常激烈，今次我覺得是真正的選舉、是高質量民主選舉，所以我雖然有信心，但非常大壓力。」
楊永杰的對手，至少包括工聯會黃大仙區議員丘燿誠，本身是會計師的區議員楊諾軒，以及爭取連任的民建聯李慧琼。
立法會九龍中選區參選人丘燿誠：「選情信心一定有，當然面對第一大黨派，競爭是非常大。」
至於新界東南選區，上次因家人健康問題而棄選的專業動力方國珊，決定「捲土重來」參選。
立法會新界東南選區參選人方國珊：「我的力量是來自市民，很感恩他們給予我機會、支持我。今次很用心，希望能夠做到。」
以往服務九龍油尖旺區的民建聯葉傲冬就走入新界東南，希望爭一席位，估計這區的對手至少還有工聯會的李貞儀。
立法會新界東南選區參選人葉傲冬：「李世榮議員過去這幾年做了大量工作，有一個很好的基礎，我都會盡我最大的努力，分配好時間，服務包括油尖旺以及新界東南的所有市民。」
選舉提名期會在下月6日結束。
