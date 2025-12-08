立法會選舉民建聯續成最大黨 江旻憓旅遊界當選｜金寶湯失言稱產品是「窮人食品」｜阿Mo李啟言可自行開輪椅外出｜12 月 8 日・Yahoo 晚報

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
晚安！今天是 12 月 8 日 星期一。明日本港大致天晴及乾燥，明早市區最低氣溫約 19 度，新界會再低兩三度，日間最高氣溫約 23 度。明日稍後會漸轉多雲，晚上有一兩陣微雨。展望星期三大致多雲，隨後一兩日天色會較為明朗，但到星期六北風增強，有一兩陣雨，晚上氣溫將顯著下降。下週初最低氣溫會在 15 至 16 度左右，大家要注意保暖。
【今日重點新聞】
立法會選舉｜90 名當選議員名單一次睇 民建聯 20 席續成為最大黨
【Yahoo新聞】 2025 年立法會換屆選舉已經塵埃落定，共產生 90 名議員，包括 20 名地區直選、30 名功能界別及 40 名選舉委員會界別議員。在全議會 90 席中，民建聯繼續坐擁最大黨地位，共獲 20 席。緊隨其後的是經民聯，取得 8 席，以及工聯會的 7 席。
地區直選方面，民建聯獲得 10 席，工聯會 3 席，新民黨 2 席。本屆有 12 名地區直選議員爭取連任，其中 11 人成功，連任率達 92%；唯一連任失敗的是民建聯顏汶羽。成功「轉跑道」的包括新民黨陳家珮，轉戰港島西勝選，而工聯會郭偉强和陸頌雄則在轉區後落敗，暫別議會。
立法會選舉結果｜方國珊膺「票后」 耕耘 17 年參選 6 次 感謝離世父母：你個女做到啦
【Yahoo新聞】在是次立法會選舉地方直選中，專業動力方國珊以 58,828 票，成功當選新界東南議席，並成為今屆直選的「票后」。這是她第六度參選，耕耘 17 年後首度晉身立法會。
方國珊在訪問中形容參選路艱難，過去曾輸了 5 次，但一直勉勵自己要「累積才有成績」。她感謝居民支持，相信是因選民看見她在地服務市民 17 年，累積個案眾多。她特別感謝 3 年前因新冠疫情過身的父母，感性表示：「你個女得啦，做到啦」，寄語在天上的父母不用擔心。
同區當選的民建聯葉傲冬獲得 26,250 票。方國珊認為自己能獲得遠超葉傲冬的票數，是得益於她在西貢、將軍澳、馬鞍山、沙田等地深耕細作 17 年，與市民建立了深厚關係，即使落敗 5 次也未曾離開，感謝居民的愛惜。她強調進入立法會後，會專注於提速提效、推動政策，尤其是透過她的消防安全專業，幫助居民避開災難，改革樓宇維修制度等。
中大新聞獎取消頒獎禮 考慮社會氣氛配合校方做法 將改設聚餐
【Yahoo新聞】原定 12 月 13 日舉行的「中大新聞獎」頒獎典禮，大會已於今日（8 日）向得獎者發出電郵，通知活動取消。電郵解釋，考慮到近日的社會氣氛，加上中大取消了大部分慶祝活動，故決定依照校方做法取消原定的頒獎典禮、茶聚及講座。
大會將改為在兩日內分設午宴及晚宴，然而由於場地座位限制，得獎者只能派一名代表出席。電郵並未提及是否會在聚餐上頒發獎項，也未有交代得獎結果會否公開公布。**「中大新聞獎」**旨在表彰優秀新聞工作者，提升香港新聞工作的專業水平，參賽作品必須在 2023 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間，於香港為基地的媒體發表。
【今日重點財經新聞】
金寶湯高層失言稱產品是「窮人食品」 百年品牌陷信任危機
【Yahoo財經】 美國食品巨頭金寶湯公司（Campbell's Company，CPB）近日捲入一宗公關危機。在一宗訴訟中曝光的錄音顯示，該公司一名副總裁 Martin Bally不但貶低自家產品，更稱金寶湯是「賣給窮人」的「高度加工食品」，並指湯內雞肉來自「3D 打印出來的肉」、「我自己都不買金寶湯」。
該錄音源於前網絡安全分析師 Robert Garza 的訴訟，他在密歇根州法院入稟指控，於 2024 年 11 月與 Bally 會面討論薪酬時，對方發表了上述言論。金寶湯的美國中低收入家庭一直是其主要客群，高層此番侮辱消費者的言論，對這個百年品牌的形象造成了直接而深刻的傷害。
《港樓》麥當勞逾 7,200 萬沽大角咀舖位 至今累售五舖套現 3.71 億
【AASTOCKS】美國**麥當勞（MCD.US）**於 7 月底標售本港 8 個舖位，近期再錄得一宗成交。其中位於大角咀道 97 至 105 號大同新邨 J 座大方樓地下 1、2 號舖及 1 樓 J1 號舖，已於上月底以逾 7,200 萬元售出。
該舖位建築面積約 9,230 方呎，呎價約 7,801 元。據悉，此價格較上世紀八十年代購入時，升值了約 2.9 倍。
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
【Yahoo地產】在經歷大火災難後，宏福苑的重建方案出現新進展。《明報》引述消息指，政府已初步接觸市區重建局，探討宏福苑的重建可能。外界猜測，此項目或會仿效當年馬頭圍道塌樓重建的經驗，發展成類似「煥然懿居」的大型項目。
參考 2010 年馬頭圍道塌樓後的處理方式，市建局在事隔年半後提出收購，收購實用呎價為 9,785 元，屬當時九龍區的最高出價。該地段最終在 2018 年改為香港首個港人首置上車盤「煥然懿居」，並於 2020 年落成。
【今日重點娛樂新聞】
阿Mo李啟言可自行開輪椅外出 SoChing連同後援會捐 12 萬支持大埔災民
【Yahoo娛樂圈】 MIRROR 2022 年演唱會墮屏事件中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師透過最新代禱信交代兒子的康復進展。信中提到，阿Mo現在已經可以在旁人陪伴與協助下，每週兩次自主駕駛電動輪椅，走過醫院長廊與庭園。李牧師認為，這對於常人輕而易舉的動作，對阿Mo來說是點滴積累的勇氣與練習成果。
更難得的是，阿Mo的活動範圍已經可以「衝出醫院」。李牧師透露，他大約每月一次會跨出醫院的門扉，前往不遠處的商場，讓他「睽違三年多」的目光重新被喧囂市聲和流動人群接住。李牧師認為，這不只是散心，更是阿Mo與世界一次次溫柔而堅定的重逢。
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
【Yahoo娛樂圈】 現年 64 歲的資深藝人黃日華近日出席好友賈思樂的演唱會記招時，自爆已退出娛樂圈，不會再接拍任何影視演出。黃日華在八十年代簽約 TVB出道，入行 45 年，以《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人所熟知。
黃日華向傳媒明確表示：「基本上我係已經退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出」，他透露近年雖有許多邀約，但已全部拒絕。他坦言，自從愛妻梁潔華離世後，他失去了「頭號粉絲」，已經沒有動力再演戲，女兒也深知他的性格，不會開口勸他復出。他認為自己難以重回演藝巔峰，寧願將美好的印象留給觀眾。此外，身為「大埔人」的他，也對慘劇表達了感受，並為災民送上祝福。
專訪｜JACE感激林家謙當初願與「黃毛丫頭」合作 自認 I 人超軟弱超廢容易喊
【Yahoo娛樂圈】 歌手 JACE（陳凱詠）自立門戶 兩年後，終於宣布將首度登上紅館，並反傳統地選擇在農曆年檔期舉行演唱會，更史上首設企位。雖然她在鏡頭前總予人精力充沛的印象，但她坦言私下是個「超軟弱」的 I 人（內向者）：「我覺得所有嘅強都係工作時出嚟，一唔工作我係超軟弱、超廢、好 weak。睇個戲又可以喊，攤攤下又可以瞓著。」
談及演唱會嘉賓，雖然她保持神秘，但提及歌迷敲碗的林家謙時，JACE表達了由衷的感激：「我一定好多謝林家謙，當初大家互不相識，我係一個黃毛丫頭！冇〈隔離〉合唱版又唔會令〈隔離〉同我依家咁多人識。」
