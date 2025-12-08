精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉結果︱功能組別投票率回升 白票、廢票增 社福界「無效票」達9.8%︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025年立法會換屆選舉結果出爐，上屆僅2,713人投票的社會福利界，今屆投票人數飆升9成至5,162人，加上登記選民人數下跌，令社福界投票率由上屆19.4%，今屆增至46%。不過，該界別的無效票（含白票、廢票）有增加趨勢，今屆多達505張無效票，佔總投票人數近1成;；醫療衛生界、建築、測量、都市規劃及園境界和工程界的無效率比率，均較上屆增長。
港府在2021年「完善選舉制度」後，可投個人票的功能組別投票率大跌。上屆最低投票率的5個組別介乎19.4%至33.6%，今屆則明顯上升至34.9%至46%（見表一）。
這5個界別都屬於「個人票」界別，並非由「團體票」選出，在「完善選舉制度」前，長期由非建制派贏得議席。
（表一）5大最低投票率功能組別選舉數據比較：
2021年投票人數
2025年投票人數
投票人數淨增減
2021年投票率
2025年投票率
社會福利界
2,713
5,162
+2,449
19.41%
46.02%
教育界
24,704
26,698
+1,994
29.02%
35.78%
醫療衛生界
16,415
17,405
+990
29.56%
35.29%
會計界
8,458
8,355
-103
30.45%
34.90%
法律界
2,536
2,418
-118
33.59%
38.21%
資料來源：選舉管理委員會
社福界投票人數大增九成
增幅最大的組別是社會福利界，今年有5,162人投票，較上屆2,713人大幅增長90.3%；其次是教育界，今年26,698人投票，較上屆24,704人增長8%。醫療衛生界今年有17,405人投票，較上屆16,415人增長6%。只有會計界和法律界錄得投票人數下跌，分別減少103人及118人。
值得留意的是，今屆上述5個界別的登記選民人數下跌超過1成，即使會計界和法律界投票人數減少，投票率最終仍增加。
多個界別各錄逾百張無效票
雖然大部份功能組別均有更多選民被動員投票，但部分組別的無效票（含白票和廢票）較上屆選舉有增加趨勢（見表二），以社福界為例，今屆有505張無效票，以5,162人投票計算，比率達9.8%，較上屆9%再增加。建築、測量、都市規劃及園境界無效票由163張增至248張，今屆無效票比率達5.8%。工程界的由197張增至302張，無效票比率達5.3%。
至於教育界、會計界和法律界，無效票比率有下降趨勢。以法律界為例，上屆多達8.9%的無效票，今屆便大幅降至5%。
（表二）功能組別無效票數據比較
2021年無效票
2025年無效票
2021年無效票比率
2025年無效票比率
社會福利界
245
505
9%
9.80%
教育界
1652
1733
6.70%
6.50%
醫療衛生界
523
777
3.20%
4.50%
會計界
503
348
5.90%
4.20%
建築、測量、都市規劃及園境界
163
248
4.70%
5.80%
法律界
225
122
8.90%
5%
工程界
197
302
3.70%
5.30%
資料來源：選舉管理委員會
教育界鄧飛勝選得票 少於蔡若蓮當年敗選
部分功能組別今屆的競爭人數低過上屆，以教育界為例，今屆僅兩位候選人：教聯會副會長鄧飛及教聯會副主席張澤松。鄧飛最終以13,759票壓倒獲11,206票的張澤松，而教育界今屆有1,733人投無效票，無效票率6.5%較上屆有輕微下降。
雖然今年教育界投票人數有所回升，但距離2016年立法會選舉仍有很大差距。2016年教育界多達65,963人投票，投票率高達74.8%。當年教協背景葉建源以45,984票當選，而有教聯會背景的時任教育局副局長蔡若蓮以18,158票落敗，蔡當年的得票較今屆勝選的鄧飛還要高。
