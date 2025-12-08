立法會選舉結果︱功能組別投票率回升 白票、廢票增 社福界「無效票」達9.8%︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】2025年立法會換屆選舉結果出爐，上屆僅2,713人投票的社會福利界，今屆投票人數飆升9成至5,162人，加上登記選民人數下跌，令社福界投票率由上屆19.4%，今屆增至46%。不過，該界別的無效票（含白票、廢票）有增加趨勢，今屆多達505張無效票，佔總投票人數近1成;；醫療衛生界、建築、測量、都市規劃及園境界和工程界的無效率比率，均較上屆增長。

港府在2021年「完善選舉制度」後，可投個人票的功能組別投票率大跌。上屆最低投票率的5個組別介乎19.4%至33.6%，今屆則明顯上升至34.9%至46%（見表一）。

這5個界別都屬於「個人票」界別，並非由「團體票」選出，在「完善選舉制度」前，長期由非建制派贏得議席。

（表一）5大最低投票率功能組別選舉數據比較：



2021年投票人數 2025年投票人數 投票人數淨增減 2021年投票率 2025年投票率 社會福利界 2,713 5,162 +2,449 19.41% 46.02% 教育界 24,704 26,698 +1,994 29.02% 35.78% 醫療衛生界 16,415 17,405 +990 29.56% 35.29% 會計界 8,458 8,355 -103 30.45% 34.90% 法律界 2,536 2,418 -118 33.59% 38.21%

資料來源：選舉管理委員會

社福界投票人數大增九成

增幅最大的組別是社會福利界，今年有5,162人投票，較上屆2,713人大幅增長90.3%；其次是教育界，今年26,698人投票，較上屆24,704人增長8%。醫療衛生界今年有17,405人投票，較上屆16,415人增長6%。只有會計界和法律界錄得投票人數下跌，分別減少103人及118人。

值得留意的是，今屆上述5個界別的登記選民人數下跌超過1成，即使會計界和法律界投票人數減少，投票率最終仍增加。

多個界別各錄逾百張無效票

雖然大部份功能組別均有更多選民被動員投票，但部分組別的無效票（含白票和廢票）較上屆選舉有增加趨勢（見表二），以社福界為例，今屆有505張無效票，以5,162人投票計算，比率達9.8%，較上屆9%再增加。建築、測量、都市規劃及園境界無效票由163張增至248張，今屆無效票比率達5.8%。工程界的由197張增至302張，無效票比率達5.3%。

至於教育界、會計界和法律界，無效票比率有下降趨勢。以法律界為例，上屆多達8.9%的無效票，今屆便大幅降至5%。

（表二）功能組別無效票數據比較

2021年無效票 2025年無效票 2021年無效票比率 2025年無效票比率 社會福利界 245 505 9% 9.80% 教育界 1652 1733 6.70% 6.50% 醫療衛生界 523 777 3.20% 4.50% 會計界 503 348 5.90% 4.20% 建築、測量、都市規劃及園境界 163 248 4.70% 5.80% 法律界 225 122 8.90% 5% 工程界 197 302 3.70% 5.30%

資料來源：選舉管理委員會

教育界鄧飛勝選得票 少於蔡若蓮當年敗選

部分功能組別今屆的競爭人數低過上屆，以教育界為例，今屆僅兩位候選人：教聯會副會長鄧飛及教聯會副主席張澤松。鄧飛最終以13,759票壓倒獲11,206票的張澤松，而教育界今屆有1,733人投無效票，無效票率6.5%較上屆有輕微下降。

雖然今年教育界投票人數有所回升，但距離2016年立法會選舉仍有很大差距。2016年教育界多達65,963人投票，投票率高達74.8%。當年教協背景葉建源以45,984票當選，而有教聯會背景的時任教育局副局長蔡若蓮以18,158票落敗，蔡當年的得票較今屆勝選的鄧飛還要高。