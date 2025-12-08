立法會選舉結果︱陳進雄戰九東僅得3855票 料再失5萬元選舉按金 「中間派」屢戰屢敗 ︱Yahoo

九龍東參選人、民思政策研究所理事陳進雄只得3,855票，成為本屆地區直選最低得票數。相片:陳進雄Facebook

【Yahoo新聞報道】立法會選舉結束，《Yahoo新聞》統計得票數據，九龍東參選人、民思政策研究所（前稱民主思路）理事陳進雄只得3,855票，得票率未達該選區3%有效票，按法例將被沒收5萬元選舉按金。翻查資料，陳進雄2021年參選立法會時亦只獲2,999票，同樣被沒收選舉按金。另外，任職民思政策研究所的黃頴灝參選新界東北亦敗選，但得票較上屆增長一倍。

根據《立法會(提名所需的選舉按金及簽署人)規例》，立法會地區直選候選人報名參選時，每一張名單需繳交5萬元的選舉按金；而功能組別則需繳付2.5萬元，若候選人於選舉中未能得到有效票數的3%，按金將被沒收。

再戰九東 較上屆增856票

今屆立法會選舉，10區地區直選共有51人競逐。每個分區最低票數的參選人，得票介乎3,855至17,344票（見表一）。民思研究所理事陳進雄是今屆最低得票者，雖較上屆增加856票，但仍未達3%的有效票門檻，預料將被沒收選舉按金。

廣告 廣告

陳進雄今年11月初接受傳媒訪問時，曾表示勝算「不是很高」，期望參選可提供多個選擇。報名參選當日，他表示民思政策研究所創辦人湯家驊因為即將離港旅遊，故未有陪同。

（表一）各地區直選分區最低得票的參選人

地區直選分區 最低得票參選人 得票率 九龍東 陳進雄 3,855票 2.76% 九龍西 龐朝輝 7,285票 7% 香港島西 黃秋萍 7,384票 7.1% 九龍中 李超宇 7,615票 5.86% 新界西南 莫綺琪 8,383票 5.63% 新界北 廖子聰 9,880票 7.89% 新界西北 甘文鋒 11,893票 8.6% 新界東北 黃頴灝 11,951票 9.22% 新界東南 李貞儀 16,636票 11.95% 香港島東 郭浩景 17,344票 14.79%

資料來源：選舉管理委員會

元朗區議員黃頴灝戰新東北 得票倍增

民思政策研究所社區事務總監黃頴灝在新界東北取得11,951票，雖為該分區最低票，但得票率達9.22%，穩守3%門檻，保住按金，其得票亦較上屆選舉5,160票增長逾一倍。他敗選後在Facebook表示，無論結果如何，每一票對他來說都是莫大的鼓舞，未來繼續以元朗區議員的身份服務社區。



民思政策研究所社區事務總監黃頴灝今屆直選再次落敗，但得票較上屆增長近一倍。 相片:黃頴灝Facebook

翻查資料，民思政策研究所（前稱民主思路）由行政會議成員湯家驊在2015年成立，標榜定位是「中間派」，近三屆立法會選舉，均有成員參加地區直選，唯屢戰屢敗。

2016年民主思路派出黃梓謙出戰香港島，麥嘉晉出戰新界東，分別獲10,028票及8,084票落敗；2020年派出陳進雄出戰九龍東，黃頴灝出戰新界東北，分別獲2,999票和5,160票。

民思政策研究所創辦人湯家驊(左一)曾表示，逾6成港人自認無黨派，如這些人投票，黃頴灝會當選。

民主思路今年9月改名 湯稱六成選民自認無黨派

民主思路在2025年9月15日公布改名為「民思政策研究所」，創辦人湯家驊今年10月為黃頴灝站台時，引述過去的一項調查指，逾六成香港人認為自己是無黨派，認為如這些人投票，黃頴灝會當選。

功能組別方面，今屆沒有候選人因有效票不足3%被沒收選舉按金。即使是得票最少的參選人，例如科技創新界麥騫譽只有6票，由於該界別整體有效票數只有71票，麥騫譽的得票率仍達8.4%，足夠保住選舉按金。