精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉結果︱陳進雄戰九東僅得3855票 料再失5萬元選舉按金 「中間派」屢戰屢敗 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉結束，《Yahoo新聞》統計得票數據，九龍東參選人、民思政策研究所（前稱民主思路）理事陳進雄只得3,855票，得票率未達該選區3%有效票，按法例將被沒收5萬元選舉按金。翻查資料，陳進雄2021年參選立法會時亦只獲2,999票，同樣被沒收選舉按金。另外，任職民思政策研究所的黃頴灝參選新界東北亦敗選，但得票較上屆增長一倍。
根據《立法會(提名所需的選舉按金及簽署人)規例》，立法會地區直選候選人報名參選時，每一張名單需繳交5萬元的選舉按金；而功能組別則需繳付2.5萬元，若候選人於選舉中未能得到有效票數的3%，按金將被沒收。
再戰九東 較上屆增856票
今屆立法會選舉，10區地區直選共有51人競逐。每個分區最低票數的參選人，得票介乎3,855至17,344票（見表一）。民思研究所理事陳進雄是今屆最低得票者，雖較上屆增加856票，但仍未達3%的有效票門檻，預料將被沒收選舉按金。
陳進雄今年11月初接受傳媒訪問時，曾表示勝算「不是很高」，期望參選可提供多個選擇。報名參選當日，他表示民思政策研究所創辦人湯家驊因為即將離港旅遊，故未有陪同。
（表一）各地區直選分區最低得票的參選人
地區直選分區
最低得票參選人
得票率
九龍東
陳進雄 3,855票
2.76%
九龍西
龐朝輝 7,285票
7%
香港島西
黃秋萍 7,384票
7.1%
九龍中
李超宇 7,615票
5.86%
新界西南
莫綺琪 8,383票
5.63%
新界北
廖子聰 9,880票
7.89%
新界西北
甘文鋒 11,893票
8.6%
新界東北
黃頴灝 11,951票
9.22%
新界東南
李貞儀 16,636票
11.95%
香港島東
郭浩景 17,344票
14.79%
資料來源：選舉管理委員會
元朗區議員黃頴灝戰新東北 得票倍增
民思政策研究所社區事務總監黃頴灝在新界東北取得11,951票，雖為該分區最低票，但得票率達9.22%，穩守3%門檻，保住按金，其得票亦較上屆選舉5,160票增長逾一倍。他敗選後在Facebook表示，無論結果如何，每一票對他來說都是莫大的鼓舞，未來繼續以元朗區議員的身份服務社區。
翻查資料，民思政策研究所（前稱民主思路）由行政會議成員湯家驊在2015年成立，標榜定位是「中間派」，近三屆立法會選舉，均有成員參加地區直選，唯屢戰屢敗。
2016年民主思路派出黃梓謙出戰香港島，麥嘉晉出戰新界東，分別獲10,028票及8,084票落敗；2020年派出陳進雄出戰九龍東，黃頴灝出戰新界東北，分別獲2,999票和5,160票。
民主思路今年9月改名 湯稱六成選民自認無黨派
民主思路在2025年9月15日公布改名為「民思政策研究所」，創辦人湯家驊今年10月為黃頴灝站台時，引述過去的一項調查指，逾六成香港人認為自己是無黨派，認為如這些人投票，黃頴灝會當選。
功能組別方面，今屆沒有候選人因有效票不足3%被沒收選舉按金。即使是得票最少的參選人，例如科技創新界麥騫譽只有6票，由於該界別整體有效票數只有71票，麥騫譽的得票率仍達8.4%，足夠保住選舉按金。
其他人也在看
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
立法會選舉｜民建聯取 20 席但直選得票大跌 陳克勤稱「有人借火災抹黑」礙選情｜Yahoo
民建聯在立法會選舉的地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，惟地區直選整體得票較上一屆大跌近 25 萬票。民建聯今日（8日）下午見記者總結選舉結果，主席陳克勤表示，民建聯取得議席較上一屆多一席，留意到總體得票下降，包括黃俊碩和顏汶羽連任失敗。他說，民建聯會認真總結選舉結果並不斷改善，回應社會期望。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜六度參選方國珊勝出成「票后」 工聯會鄧家彪奪「票王」成功連任(梁柏晞報道)
【Now新聞台】新界西南選區第六次參選的專業動力方國珊，取代上屆最高票的民建聯李慧琼，成為新一屆「票后」。至於「票王」就是在九龍東選區成功連任的工聯會鄧家彪。第六次參選的方國珊獲近5.9萬票，大幅抛離排第二、同樣成功當選的民建聯葉傲冬超過3.2萬票，方國珊是所有候選人中得票最多，她感謝競選團隊的付出。立法會新界東南當選人方國珊：「其實沒有奇蹟，只是累積才有成績，所以今次我很衷心感謝各位選民與我見證這個奇蹟。等了這麼久，參選這麼多次，今次能當選其實不是在於票數，是在於市民對我的信任，每一票都非常重要。正如我之前都說，我沒有大黨的資源，多年走來不易，我的團隊比任何的團體做得更艱辛。」至於得票第二高的是贏得超過5.3萬票、九龍東的工聯會鄧家彪，他同區有兩名民建聯對手，競逐連任的顔汶羽和首次參選立法會的觀塘區議員張培剛。張培剛得票約2.9萬票，以少於300票優勢驚險取得區內第二席，顏汶羽僅得2.4萬多票，連任失敗。立法會九龍東落選人顏汶羽：「如果民建聯一隊出選票數還是跌了，所以對民建聯來說都是一個訊息，整體上我們的票都跌了，所以今次都是市民一個選擇。(但對結果是否都失望？)當然，在九龍東過了這now.com 新聞 ・ 8 小時前
立法會選舉2025｜有選民不知憑心意謝卡可換取優惠：投票非為着數
立法會選舉今日(7日)舉行，政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。其中，已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。有市民表示不清楚有優惠，認為是否有優惠不影響投票意欲。am730 ・ 23 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉．新界北｜天水圍候選人「選情告急」 選民指區內選舉氣氛「麻麻」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，投票時間到今晚 11 時半。隸屬新界北選區的天水圍一帶滿佈各候選人街站，《Yahoo新聞》記者下午到天瑞社區中心、樂善堂梁球琚學校兩個票站，現場人流不多，有投完票的選民持心意卡在票站門口「打卡」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜選管會主席陸啟康：大埔火災後仍有 130 萬人投票感鼓舞 無法阻止「心意謝卡」放售行為｜Yahoo
今屆立法會選舉的地方選區投票率為31.9%，有131.7萬人投票，投選出立會90個議席中的20個地方選區議員。選舉管理委員會主席陸啟康今（8 日）凌晨會見傳媒，他指在大埔火災影響下，昨日仍有超過 130 萬名選民參與投票，認為這是一次非常成功的選舉，對此感到鼓舞，但亦強調對投票率沒有指標。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉政公署拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立會地區投票率31.9%勝去屆
本港第八屆立法會換屆選舉投票結束，投票率達31.9%，高於上屆，但在選民基數減少下，數據顯示今屆投票人數創回歸後新低。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，投票人數減少與大埔宏福火災影響選舉氣氛有關，惟政府快速應變救災善後，抵消部分負面情緒，故投票率仍見上升。時事評論員許楨則指出，選舉結果反映不同陣營的同質性趨升，對投票意欲有影響。信報財經新聞 ・ 13 小時前
香港立法會選舉結果出爐 投票率歷屆第二低 民眾盼選出「能做事的人」
在宏福苑大火陰影下，2025年香港立法會換屆選舉如期在12月7日登場，投票率投票率為31.9%，高於2021年，但仍創下歷來第二低紀錄，總投票人數也較上屆下滑。有選民表示，因為大火大家心情都不好，希望選出能夠做事的人，也期望災民能夠獲得良好的支援。 2021年香港選舉制度修改，從70席擴充至90席。其中地方直選名額由35席減至20席。本次是香港實行「愛國者治港」後第二次立法會改選，亦即候選人需經當局審查。除了直選席次，分別還有「功能界別」（指定的商會或行業擁有特別投票權）30席、「選委會界別」（選委會選舉產生）40席。 為了鼓勵民眾投票，當局延長投票時間、增設投票站，選舉管理委員會主席陸啟康法官表示，宏福苑大火改變社會氛圍，為選舉籌備及動員帶來困難。 民建聯奪下20席，蟬聯最大黨；而功能界別中16人為新面孔，其中31歲的巴黎奧運擊劍金牌得主江旻憓，在旅遊界別脫穎而出，是本屆最年輕議員，她除了運動員生涯，還在中國人民大學取得法學碩士學位，論文主題談論2014年「占中事件危害」。在選委會界別中，24名爭取連任者全數當選，16人為新科議員。 另一方面，無論是大火、選舉等議題，只要涉及被視為對政府不利的言論，均可能成為當局查辦對象，北京更警告切勿「以火災亂港」。特首李家超表示，將與立法會合作，針對火災推動制度改革，並展開刑事與貪腐調查，以回應社會質疑與民怨。Yahoo 國際通 ・ 39 分鐘前
立法會選舉2025｜長和主席李澤鉅到會展票站投票：祝願選舉成功
立法會選舉今天（7日）投票，多間地產商「大孖沙」都有到會展票站投票，其中全國政協委員、長和主席李澤鉅下午3時許在兩名保鑣護送下到場，表示「祝願選舉成功」，被問到選舉氣氛如何，戴上白色口罩的他手持心意謝卡簡單回應「幾好」後離開。am730 ・ 1 天前
投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗
【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉今日(7日)進行投票，選舉管理委員會主席陸啟康視察幾個票站，指截至10點半，選管會今日共接獲47宗選舉投訴，會盡快處理，而選舉至今一共接獲2,248宗投訴，主要涉及選舉廣告。on.cc 東網 ・ 1 天前
立法會選舉增設公務員專屬票站 選民︰安排方便快捷 盼保留
立法會換屆選舉昨日舉行，今屆首次設立多類專屬票站，包括公務員、醫管局醫護人員及少數族裔專用票站，並增設院舍外展票站，方便院友及職員投票。鄰近邊境票站亦增至6個，便利往返內地及海外的選民。到這些非一般票站投票的選民普遍認為安排快捷，毋須排長龍，建議保留措施。選管會表示，將總結經驗，研究是否恆常化。am730 ・ 12 小時前
立法會選舉｜孫玉菡巡視院舍外展票站 稱運作順暢受院友歡迎
【Now新聞台】為了便利選民投票，機場及港珠澳大橋等地設有邊境票站，方便往返內地及海外的選民，今次亦設立了3個院舍外展投票站。勞工及福利局局長孫玉菡表示，票站會服務約350名選民，受到院友及員工歡迎。設在機場二號客運大樓的邊境票站，早上七時半起開放投票，現場有指示牌顯示投票的輪候時間，有工作人員舉牌指示票站的位置。不少選民特地坐飛機回港投票。官小姐：「我覺得香港做得很好，宣傳得很好，我在北京經常看到相關新聞，都覺得回來一次，支持一下香港都是好事來的。」丁小姐：「我住在上海，特意回來。(為甚麼這麼遠都回來？)都是盡一個公民的責任。」為了方便內地及海外已經預先登記的選民投票，港珠澳大橋香港口岸，以及上水港鐵站附近的兩間學校亦設有邊境票站。今屆選舉亦設有3個院舍外展投票站，勞工及福利局局長孫玉菡早上到位於古洞的外展投票站，巡視票站情況，與投票的長者交談。他表示，三個票站會服務約350名選民，其中以古洞最多人登記。勞工及福利局局長孫玉菡：「很順暢、很成功，無論院友，或者我和員工談天，大家都表示方便了很多。老友記不需要來回兩程車，投完票就可以做今日的活動，有些行動力好的說會外出飲茶。檢討方面，會向選委會反映今次的外展票站效果如何，以我今天所見，效果非常之好，受到院友及員工歡迎。」票站分別設在古洞、葵涌，以及黃竹坑，三個外展票站的設置及投票程序與一般票站規格相同，不過總開放時間少六小時。另外，當局亦設有專屬投票站，其中10個為公務員而設，地點包括灣仔警署等，亦有7個醫管局醫護人員專屬票站，以及兩個少數族裔專屬票站。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜恒地主席李家誠讚投票氣氛好 盛智文指候選人平均40多歲非常年輕
立法會選舉正進行投票，在會展的選舉委員會票站，陸續有選民到場投票，亦有選民完成投票後，手持心意謝卡在場拍照留念。 恒地主席李家誠下午2時到場投票，手持心意謝卡向傳媒稱呼籲各界投票，又指留意到截至下午1時多，選舉委員會界別投票率已接近90%，形容氣氛很好。 蘭桂坊集團主席盛智文投票後見記者，指留意到今屆候選人am730 ・ 1 天前
香港立法會選舉週日投票日有什麼要點？
BBC News Chinese香港立法會選舉一般在9月舉行，直到2021年選舉制度修改後改於12月投票。 第八屆中國香港特區立法會選舉定於12月7日舉行。 這是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。 在2021年選舉改制後，美國和歐盟發聲明批評該改變。 由數以十計國家的立法者組成的「對中政策跨國議會聯盟」在當年形容，香港立法會選舉「不過是專制主義的展示」。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
立法會選舉投票開始 市民陸續到票站投票
【Now新聞台】立法會選舉早上七時半開始投票。在土瓜灣一個投票站外，票站未開門前已有市民在門外排隊等候投票，七時半票站開放後，市民陸續有秩序入內。投票時間會直到晚上十一時半結束，共16小時。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
火災憂愁情緒下 立法會選舉順利完成 地方選區投票率達31.9%勝上屆
新一屆立法會選舉完成投票，全港10個地方選區共有131.7萬人投票，投票率為31.90%。選委會界別今日凌晨率先有結果，24名現任議員均成功連任，當中由旅遊界轉跑道姚柏良和陳凱欣成為「票王」及「票后」。政府在今屆選舉推出多項新安排，包括一般票站延長開放時間、增設專屬及院舍外展投票站等，選管會稱社會正瀰漫憂愁情緒，希望選am730 ・ 12 小時前
立法會選舉｜新界東北所有候選人表明 若當選定跟進居民安置等(陳浩然 報道)
【Now新聞台】立法會新界東北選區，五人競逐兩席。所有候選人都表明，如果當選，一定會跟進宏福苑居民安置等問題。 大埔宏福苑火災是今次新界東北選區焦點，競逐連任的民建聯主席陳克勤指，受到網上言論抹黑，選情有受影響，呼籲選民認清事實。立法會新界東北候選人陳克勤：「網上雖然有抹黑，但這些全部都沒有事實根據。我們看到現在民建聯的選情其實是有一大程度的影響，所以我們很希望我們的支持者和選民認清事實，認清楚民建聯在火災過程中，我們是全程站在災民的身邊，希望為他們做更加多的事情。」競逐連任的亦有新民黨的李梓敬，他希望能夠返回議會，盡快投入支援災民的工作。立法會新界東北候選人李梓敬：「梓敬今次帶著沉重心情參與今次選舉，特別宏福苑在新界東北、梓敬的選區裡面，所以希望能夠爭取成功連任的話，我們希望能夠盡快投入工作，去支援及加強支援他們的工作。所以在今天立法會選舉當中，我們現在選情是嚴峻的，希望得到市民支持，給我一個機會。」報稱沒有政治聯繫的黃頴灝指，自己親人在火災中失去所有財產，他期望修改圍標條例。立法會新界東北候選人黃頴灝：「覺得我們任何同事入到議會，我們都要身先士卒，每一個災民聲音都要帶入，我們要面見now.com 新聞 ・ 22 小時前