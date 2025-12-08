精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉結果｜新民黨議席減半 經民聯議席 9 變 8 工聯會續佔 7 席直選得票升｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉，20 名地區直選議員，30 名功能界別議員，40 名選舉委員會界別議員的選舉結果已經公布。除了民建聯獲 20 席成為大贏家外，其他政黨情況都值得關注：其中新民黨在今次選舉取得 3 席，分別是港島西的陳家珮、新界東北的李梓敬，以及選委會界別的何敬康，議席數量銳減 1 半。
在上屆選舉，新民黨取得 6 席，其中選委界別除了有何敬康勝選，還有陳家珮，容海恩，以及黎棟國。不過隨著葉劉淑儀接棒給陳家珮，容海恩和黎棟國都不參選後，選委界就只剩何敬康爭取連任。今屆地區直選，新民黨派 7 名參選人中有 5 名落敗。落選者表現較佳的是新界東南陳志豪，獲 18,797 票，得票率 13.5%，是當區最高票落選者；至於港島東郭浩景亦有 14.79% 得票率，當區 5 名候選人當中排第四。新民黨在地區直選共得 147,113 票，較上屆少 3 千票。
工聯會直選派 9 人參選 多近 7 萬票
工聯會方面，今次選舉取得 7 席，其中地區直選取得 3 席，功能界別以及選委界別都分別取得 2 席。在上屆選舉，工聯會取得 8 席，不過隨著麥美娟獲政府委任為民政及青年事務局局長，工聯會的議席數就由 8 變 7。工聯會在地區直選得票有進帳，獲 260,305 票，較上屆多 6.8 萬票，增幅 35%，這部份原因源於工聯會今屆派出 9 人出選地區，比上屆的 3 人多。
經民聯 8 席較上屆少 1 席 失地產及建造界議席
經民聯方面，今次選舉取得 8 席，包括 6 席來自功能界別，2 席來自選委會界別，較上屆的 9 席輕微減少。差異在於地產及建造界，趙式浩輸給無黨籍候選人、恒基兆業地產執董黃浩明。至於在地區直選，經民聯派 4 人參選，全部落敗，共得 38,602 票，而上屆經民聯沒有候選人參與地區直選。
自由黨維持 4 席 法律界成功搶灘
自由黨方面，今次選舉取得 4 席，包括 1 席來自選委會界別，3 席來自功能界別，席數跟上屆一樣。其中在飲食界，張宇人成功交棒予梁進，邵家輝亦在批發及零售界連任成功。易志明不在航運交通界角逐連任後，自由黨無再派人在該界別參選；該黨在法律界派出陳曉峰勝選，成功「搶灘」。至於在選委會界別，李鎮強連任成功。自由黨上屆和今屆選舉都沒有候選人參選地區直選。
立法會選舉｜民建聯取 20 席但直選得票大跌 陳克勤稱「有人借火災抹黑」礙選情｜Yahoo
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉結果｜90 名當選議員名單一次睇 民建聯 20 席續成為最大黨｜Yahoo
立法會選舉・選舉委員會｜姚柏良讓路旅遊界後成選委「票王」 爭取連任者全數過關｜Yahoo
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
火災憂愁情緒下 立法會選舉順利完成 地方選區投票率達31.9%勝上屆
新一屆立法會選舉完成投票，全港10個地方選區共有131.7萬人投票，投票率為31.90%。選委會界別今日凌晨率先有結果，24名現任議員均成功連任，當中由旅遊界轉跑道姚柏良和陳凱欣成為「票王」及「票后」。政府在今屆選舉推出多項新安排，包括一般票站延長開放時間、增設專屬及院舍外展投票站等，選管會稱社會正瀰漫憂愁情緒，希望選am730 ・ 11 小時前