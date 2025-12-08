立法會選舉結果｜方國珊膺「票后」 耕耘 17 年參選 6 次 感謝離世父母：你個女做到啦｜Yahoo

方國珊第六度參選立法會，最終取得 58,828 票當選。(Photo by Leung Man Hei / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉地方直選當中，新界東南議席由專業動力的方國珊及民建聯的葉傲冬當選。今次是方國珊第六度參選，她取得 58,828 票，成為今屆直選「票后」，首度晉身立法會。她說，過去 17 年一直努力，形容這條路很艱難，感謝居民的支持，形容每一票都非常珍貴。

父母新冠期間過身

方國珊今早（8日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，分享當選感言。她形容參選這條路一點都不容易，過去輸了 5 次，一直勉勵自己「累積才有成績」。她相信選民支持是因看見她在地服務市民，累積個案多。她最希望多謝 3 年前新冠期間過身的父母，形容他們一直寄望自己當選，她在電台感概道：「你個女得啦，做到啦」，籲在天上的父母不用擔心。

得票較葉傲冬多一倍 方：感謝居民愛惜

同在新界東南選區勝出的是葉傲冬，他得到 26,250 票。方國珊被問如何分析她所得的票數遠超葉傲冬，她回應稱，可能自己在新界東南，包括西貢、將軍澳、馬鞍山、沙田在地服務 17 年，與市民建立了關係，過去即使選了 5 次落敗也沒有離開，再次感謝居民愛惜，以及身邊親友不離不棄。

她強調進入立法會才是開始，要專注如何提速提效、推動各方面政策，保障人命安全。她希望透過其消防安全專業，幫助居民避開災難，學懂保護自己，經歷大埔火災後，要嚴打圍標，並改革樓宇維修制度等。