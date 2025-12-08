宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩「墮馬」連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者 300 票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。
宏福苑選民轉票站 陳克勤得票仍拋離對手
宏福苑的選民原定須在大埔浸信會公立學校票站投票，但學校在大火後被列為封鎖範圍，選舉事務處安排了宏福苑和廣福邨 3 座樓宇的選民，轉往運頭塘邨的香港教師會李興貴中學投票。經點票後，民建聯陳克勤獲得 1,568 票。至於新民黨李梓敬獲 981 票，經民聯鄧肇峰 614 票，工聯會古偉冰 410 票，黃頴灝 375 票。李興貴中學票站總選民人數為 15,287 人，全日有 4,100 人投票，投票率 26.8%，低於新界東北選區投票率 30.15%，亦低於直選總投票率 31.9%。
每區 5 至 6 人角逐增勝選難度
民建聯今屆共派出 13 人參與地區直選，其中 6 人爭取連任。另外，民建聯在港島東，九龍東以及新界西南都有兩個候選人。今屆地區直選除了九龍中有 6 個候選人之外，每區都有 5 名候選人，改變了上屆選舉每區 3 人角逐為主的局面，令到候選人勝選的難度稍為提高。結果，民建聯在當中派出兩個候選人的兩個區，港島東和九龍東都出現次名當選，並且「低空飛過」。
植潔鈴、張培剛只贏對手 300 票
在港島東，植潔鈴以 22,054 票次名當選，比起工聯會對手吳秋北少 17,700 票。至於最多票數的落選人，是自由黨的阮建中，得票 21,696，跟植潔鈴只差 358 票。至於民建聯另一名候選人李清霞就得 16,458 票，民建聯在該區總票數為 38,512 票。
至於在九龍東，張培剛以 29,116 票次名當選，比起工聯會對手鄧家彪少 24,500 票。至於最多票數的落選人，是無黨籍的梁思韻，得票 28,834，跟張培剛只差 282 票。至於民建聯另一名候選人顏汶羽就得 24,250 票，連任失敗。民建聯在該區總票數為 53,666 票。從港島東和九龍東的情況而言，如果民建聯只派 1 名候選人參選，將會穩奪議席，但因為派兩名候選人分薄得票，結果只能險勝。
民建聯直選流失近 25 萬票
由於今屆候選人增加，選民有更多選擇，民建聯今屆在地區直選的得票數有明顯下跌，只有 432,473 票，較上屆的 680,563 票，減少了 24.8 萬票，跌幅達 36%。10 個選區當中，只有港島東有增長，由上屆梁熙一名候選人的 26,799 票，增加至今年 38,512 票。
周浩鼎跌 5.1 萬票
至於其餘 9 個選區，民建聯的票數都下跌。跌幅最大的是新界東南，葉傲冬以 26,250 票當選，但比起上屆李世榮的 82,595 票，流失票數達 5.6 萬票，跌幅達 68%。其次是新界西北角逐連任的周浩鼎，流失票數達 5.1 萬票，跌幅 54%，新界北的姚銘，以 33,389 票當選，比起上屆劉國勳的 70,584 票，跌幅達 52%。至於另一名角逐連任的九龍中李慧琼，流失票數達 4.2 萬票，跌幅 44%。直接受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤，其流失票數達 2.1 萬票，跌幅 33%。
