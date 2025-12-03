立法會選舉論壇復辦 候選人談如何協助宏福苑災民

論壇開始時，主持人帶領參加者為大埔宏福苑慘劇死難者默哀。(周令知攝)

早前因應大埔五級火慘劇而暫停的選舉論壇，昨起一連兩日復辦8場論壇。論壇名稱由「愛國者同心治港」更改為「愛心凝聚」，取消了助選團叫口號及打氣環節，更加入火災相關內容，包括救災支援、災後重建等議題。候選人都表示須查清事故原因並追究責任，同時要完善法例。

昨日共有4個界別的論壇舉行，每場一小時，分別是人大政協界、保險界、飲食界及教育界。在論壇開始時，主持人帶領參加者為大埔宏福苑五級火死難者默哀。大會為尊重災民亦取消叫選舉口號以及打氣環節。而在三條必答題亦會增加業界如何支援災後工作等問題。

保險界倡救災支援特事特辦

二人爭奪一席的保險界，兩名候選人陳沛良及林溢東被問到，業界如何在宏福苑大火中發揮作用協助受影響居民。陳沛良表示，應「特事特辦、全力支援」，將理賠工作前置，主動聯絡受災受保人，簡化理賠手續；對手林溢東就關注長遠工作，並指業界可提供專業風險管理建議，與當局攜手一同政策、改革制度、堵塞漏洞，提升公共安全和危機應變能力。



保險界候選人陳沛良(左)及林溢東(右)。

飲食界關注消費模式轉變

同時「二選一」的飲食界候選人江志恒與梁進就分別闡述了各自的政綱，兩人均關注市民和遊客消費模式轉變，以及新科技浪潮下飲食行業的出路。談到大埔火災，江志恒表示，災民最迫切的需要是盡快安頓生活，業界或可向失去工作的大埔區災民提供散工崗位。

梁進就指，在物資基本充足的情況下，業界進一步透過捐款、支援受影響員工及商戶等方式，以體現行業的社會承擔。

