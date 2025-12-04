立法會選舉論壇煞科 候選人倡成立調查進度資訊平台

立法會選舉論壇於昨日完成。(鍾式明攝)

本周日、12月7日為立法會選舉投票日，立法會選舉論壇昨日完成最後4場。候選人不只闡述各自對內行議題的見解，同時亦談及大埔五級火相關內容。其中有候選人指，公開大火調查進度資訊，可以減少謠言、展現誠信，倡成立資訊平台，以及深化與大灣區的協同救援機制，確保其他大灣區城市的救援車及設備「一經調動，即時到場」。

昨是立法會選舉論壇復辦的第二天，同樣有4個功能界別的論壇舉行，分別是航運交通界、法律界、漁農界及鄉議局界別，各候選人亦在必答題部分被要求回答，如增加業界如何支援災後工作等問題。在航運交通界中，候選人林銘鋒及馮佳培先後闡述如何避免同類事件發生以及就災難制定預案。

林銘鋒表示，「唔可以再承受草率帶嚟嘅沉重代價」，倡議成立資訊平台定期公布事故調查進度及善後安排，可減少謠言、展現誠信。馮佳培則建議深化與大灣區的協同救援機制，主動對接廣東省及其他大灣區城市，確保救援車及設備「一經調動，即時到場」，打造海陸空「一體化跨境救援走廊」。

法律界：加快財政支援

至於法律界兩名候選人均稱會協助宏福苑居民處理法律事宜。李頴彰認為，法律界的首要任務是確保公義及程序公正，協助災民了解自己的法律權益。對手陳曉峰就稱，已提交了一份建議予行政長官，以「災民優先」方向處理支援問題；他又指，雖然香港無集體訴訟，但可以參考之前的雷曼事件，如何令款項可快些放入大家的袋。

本周日為立法會選舉投票日，政制及內地事務局長曾國衞昨到大埔宏福苑，視察有關立法會選舉的交通安排。另外，廉署再拘4人涉網上煽惑他人選舉不投票或投無效票。

