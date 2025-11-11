專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
立法會選舉論壇開打 新界西南 東北 拉開帷幕 曾國衞：氣氛互動良好 優中選優
立法會換屆選舉將於下月7日舉行，政府舉辦合共39場立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，首兩場已於昨日舉行，打頭陣的分別是新界西南地區直選和新界東北地區直選論壇。各人簡介政綱，亦回應和辯論房屋、物流和旅遊等熱門議題。政制及內地事務局長曾國衞稱氣氛和候選人互動均良好；又指期望有優質的選舉文化，優中選優，相信不同候選人可產生不同作用。
首場論壇由新界西南地方選區打響頭炮，5名候選人包括1號盧婉婷、2號郭芙蓉、3號陳穎欣、4號張文嘉和5號莫綺琪，圍繞區內住屋、交通等議題詳述政綱。其後回答主持人提問，首場提問包括發展香港成國際高端人才集聚高地，以及滿足基層及年輕人置業需求的具體建議。辯論環節時，則圍繞區內最迫切解決的問題，如何善用特色經濟及改善民生，提升生活幸福感。
民建聯盧婉婷爭取重推租置計劃，同時亦推動原區重置高樓齡屋邨。同樣來自民建聯的2號候選人郭芙蓉則關注舊樓維修情況，爭取重推維修津貼，加快舊區重建。工聯會陳穎欣指「1號係公屋，2號係私樓。但係1加2等於3，支持我3號陳穎欣，基層、中產、公屋、私樓全部照顧到」。她希望成功連任，善用自己的網絡，幫助小店運用網紅經濟宣傳。
新民黨張文嘉指荃灣有最長的有蓋行人天橋網絡，擁有「天空之城」的美譽，加上當區有多個寺廟聚集，認為可以提振地區經濟，吸引市民到訪一日遊。經民聯莫綺琪關注衣食住行，當中出行十分重要，可以提升滿足感。她指，當區依山而建，遠離港鐵站，巴士班次亦不足，建議在當區興建高架輕軌系統。
新界東北5候選人互相提問
至於下午另一場是新界東北地方選區論壇，5名候選人包括1號陳克勤、2號李梓敬、3號黃頴灝、4號古偉冰和5號鄧肇峰。提問環節中，各人被問到本港如何進一步推動海運和現代物流業。民建聯陳克勤表示，最重要是綠色新能源，認為要與大灣區合作，發展成產業鏈。新民黨李梓敬則指要投資最新科技，同時提供稅務優惠。
報稱無政治聯繫的現任區議員黃頴灝指，國家為造船大國，香港可擔任超級聯繫人，引領國際公司落戶香港。工聯會古偉冰指，可優化海運和空運人才培訓基金，並發展智慧港口。經民聯鄧肇峰則提議，升級香港港口的軟硬件。辯論環節則以生態旅遊和創新產業為主題，有別上午的論壇，各人均有互相提問。
候選人互動較少
曾國衞：比併能力和承擔
曾國衞在上午首場論壇結束後表示，首場論壇無論是氣氛、候選人表現或互動都幾好，達致當局的目標，候選人有充分時間展示政綱及對議題的觀點，有助選民了解及考慮選擇。他又指，論壇會因應實際情況、選區及界別而有不同設計環節，但大致會包含自我介紹及對不同議題的觀點。對於候選人之間互動較少，曾國衞表示，政府期望有優質的選舉文化，候選人比併能力和承擔，相信不同選區、不同界別的候選人可以產生不同的作用。
目標投票率方面，曾國衞強調，論壇主要目的是提高社會關注度，有助選民踴躍投票，不同選區的候選人也會有不同化學作用，優中選優，表達政綱及看法。至於會否派發更多入場門票，他指，當局早前已隨機安排很多當區市民參加論壇；而每名候選人最多只可帶同50人入場助選打氣，已向對方講解論壇流程，相信不會構成混亂。
長者和殘疾人中心
獲2萬元資助接送投票
坊間關注長者或殘疾人士不便外出投票，勞工及福利局長孫玉菡表示，會向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供單次2萬元資助，在選舉當日安排車輛及工作人員接送有需要長者、殘疾人士及其照顧者前往票站投票，並在照顧者前往投票期間協助他們，為長者及殘疾人士提供看顧服務，鼓勵積極投票。另外，廉署將會「總動員」在投票日派遣人員駐守全港投票站，並開放所有分區辦事處及延長廉潔選舉查詢熱線的服務時間，以便處理市民的查詢，又會派員視察投票及點票程序，在有需要時向有關當局提出相關建議。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉論壇開打-新界西南-東北-拉開帷幕-曾國衞-氣氛互動良好-優中選優/617505?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
