立法會選舉︱元朗站外大量宣傳橫額遭破壞 僅剩尼龍繩風中飄盪 途人見狀感驚訝︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】今屆立法會選舉宣傳開支預算1.77億元，近日政府在18區張貼大量宣傳品，呼籲市民於12月7日投票。《Yahoo新聞》記者發現，元朗站外有大量投票日宣傳橫額受到破壞，天橋兩旁的谷票造勢陣，至少有30張橫額被撕破，僅剩兩條空空如也的尼龍繩在風中飄盪，以及破爛的「共創未來」標語。

《Yahoo新聞》記者今日（21日）傍晚於港鐵元朗站G出口相連的天橋發現，原本掛滿立法會投票日橫額的宣傳陣突然不見了，沿繫上橫額的白色尼龍繩觀察，多張橫額有被撕破痕跡，大量均被破壞九成以上面積，至少有30張「被消失」，僅得兩張完好無缺，有部分尼龍繩更跌至欄杆水平，其餘高掛的僅剩橫額殘骸，隨風飄盪，隱約見到破爛的「共創未來」標語。不少行人見狀感到驚訝，細聲與同行人士討論「嘩！摵爛哂！邊個咁大膽呀？」

翻查資料，政制及內地事務局今年4月回覆立法會特別財委會表示，今年預留12.8億元作立法會選舉開支，其中宣傳開支預算1.77億元。這筆宣傳開支較上屆的一億元宣傳費，升超過七成，創近年選舉宣傳新高。

除18區的大街小巷掛滿政府宣傳立法會選舉的橫額及海報，選舉宣傳開支亦用作社交媒體、短片製作等渠道，包括多位政總高官粉墨登場以鄉下話拍短片呼籲投票，保安局局長鄧炳強帶領保安局副局長卓孝業及常秘李百全致敬經典港產片《無間道》拍短片宣傳、愛國藝人鍾鎮濤與入境處處長郭俊峯合力填詞創作歌曲《投一票》等，奇招盡出，提醒市民行使公民責任，實行全城谷票。

大量均被破壞九成以上面積。