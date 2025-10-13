不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
立法會選舉︱周文港宣布不參選 累計 12 名議員宣布棄選 「70 歲退休線」老將相繼退下︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港多名現任立法會議員先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
截至 10 月 13 日，已有 12 名議員明確表示不再參選，包括梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、狄志遠、黃英豪、張欣宇、林健鋒、林素蔚、易志明、盧偉國及周文港。
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
10 月 11 日，多名資深功能界別議員亦相繼表態。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
易志明棄選 稱有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
周文港：推動官產學研四方合作
立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。
他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。
葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」
行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。
葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
現時 70 歲以上的立法會議員約有 12 人，外界關注是否形成「 70 歲退休線」。尚未表態的議員包括廖長江、葉劉淑儀、謝偉銓等。
其他人也在看
立法會選舉｜張欣宇重申因家庭原因不參選
【Now新聞台】至今有11名議員已經宣布不會參選，除了年過70歲的議員外，還有4名未滿70歲的議員宣布不尋求連任，包括36歲的張欣宇，他重申是因家庭原因決定不參選。不斷更新｜宣布不連任立法會議員名單除了資深議員「退下火線」，亦有做了一屆的議員不繼續參選，香港新方向張欣宇是其中一位。立法會議員(新界北)張欣宇：「家中在這段時間遇到很難行的路，沒有其他考慮因素。」新民黨有兩名議員年過70歲，其他黨員會否繼續參選亦備受關注。立法會議員(選舉委員會)容海恩：「(如果葉劉淑儀和黎棟國不選，黨會否仍有人擔大旗？)晚一點待黨公布，對的，晚一點待黨公布，謝謝。(你自己會否參選？)」第八屆立法會選舉會在12月7日投票。 #要聞now.com 新聞 ・ 49 分鐘前
立法會選舉2025｜多名70歲以上議員不競逐連任 葉劉淑儀：適當時候宣布
立法會選舉提名期本月24日開始，現屆立法會議員至今已有9人宣布不競逐連任，其中5人年齡超過70歲，身兼行政會議召集人的葉劉淑儀今日未有回應參選意向。75歲的新民黨主席葉劉淑儀和多名議員早上出席發展事務委員會會議，被記者追問時回應「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我。」，73歲的新民黨副主席黎棟國就說未有決定。am730 ・ 8 小時前
葉劉淑儀稱適時宣布是否參選立會籲勿擾 林健鋒指總商會有不少年輕人才(羅家晴報道)
【Now新聞台】多名年過70歲的立法會議員相繼宣布不會參選新一屆立法會，新民黨主席葉劉淑儀表示會適時公布決定；全國港澳研究會副會長譚耀宗稱尊重議員決定，樂見立法會有更多新人參選。 還有不夠兩星期，就是新一屆立法會選舉提名期，有7名年過70歲的立法會議員仍未表態是否競逐連任，包括71歲的經民聯主席盧偉國以及75歲的新民黨主席葉劉淑儀。立法會議員(港島西)葉劉淑儀：「(除了年齡外，會考慮甚麼因素？葉太何時有參選決定？)我們適當時候會宣布，新民黨適當時候會宣布，請各位不要騷擾我。(你自己個人有何決定？)」立法會議員(工程界)盧偉國：「(想問會否參選？)先開會。」12名年過70歲的議員，當中已經有5位宣布不會參選下屆立法會；其中經民聯林健鋒稱未來會積極到海外招商引資，協助本港經濟發展，而總商會亦有不少年青人才。立法會議員(商界第一)林健鋒：「我始終認為年青人是我們的未來，青出於藍勝於藍。(行會、旅發局等會否繼續？因為有傳70歲已是一條界線。)我們不需要將70歲放在嘴唇邊，例如香港有很多不同組織，大家都沒有談及這件事，最重要是我認為一個適合人選去處理一些不同工作。」全國港澳研究會副會長譚耀宗認為now.com 新聞 ・ 7 小時前
中大揭妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常 孕婦「進補」或導致營養過剩︱Yahoo
【Yahoo健康】中大醫學院最近發表長達 20 年的追蹤研究，揭示妊娠糖尿病和懷孕期血糖上升對孕婦和子女的健康有長遠風險，孕婦出現血糖水平異常，會令子女在幼年階段出現肥胖的風險增加五成，若同時出現過重的情況，子女幼年出現體脂積聚的風險會比代謝正常的孕婦高出七倍。Yahoo 健康 ・ 13 小時前
立法會選舉｜張欣宇宣布因家庭原因不參選下屆立法會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會議員、「香港新方向」張欣宇今日（12 日）宣布，因家庭原因決定不再參選下一屆立法會。他表示，過去四年能夠以議員身份服務香港，是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。Yahoo新聞 ・ 1 天前
張欣宇宣布不參選換屆立法會選舉成直選第一人 五屆議員林健鋒決定不連任(羅家晴報道)
【Now新聞台】繼多名資深立法會議員表明不競逐連任後，現年73歲、做了五屆議員的經民聯林健鋒亦宣布不會參選新一屆立法會，而香港新方向的張欣宇宣布不尋求連任，是首位決定不參選的地區直選議員。 距離立法會提名期不足兩星期，再有議員宣布不競逐連任。現年36歲的張欣宇稱基於家庭原因，決定不參選下一屆立法會，他稱自己並非香港出生，但感恩能夠在這裡求學、成家及立業。張欣宇就任議員前為港鐵站務經理及工程師，於2021年立法會選舉代表香港新方向出戰新界北地區直選，得到近2.9萬票晉身立法會。他當選後主力交通議題，曾在今年7月將軍澳綫延誤等多次港鐵事故到現場了解情況。張欣宇任內曾提出要增設門檻，確保粵車南下申請者具消費力，被前特首梁振英不點名批評他欠缺政治常識。再有多一名70歲以上的議員亦「退下火線」，身兼行會成員的經民聯商界議員林健鋒宣布不參選新一屆立法會。做了五屆立法會議員的他，提及現時是香港經濟復甦的重要時期，除了想專注商界事務及與商界出外招商引資外，亦希望給業界青年才俊更多機會服務市民、香港和國家，強調今後會繼續通過不同平台為工商界發聲，以及為香港服務。連同林健鋒，年屆「7字頭」的議員已經有5位now.com 新聞 ・ 1 天前
以巴戰爭︱哈馬斯交出 20 名以色列人質 據報健康穩定 特朗普稱戰事「已結束」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加沙停火協議正式進入關鍵階段。哈馬斯今日（13 日）已在加沙把 20 名以色列人質交予國際紅十字會，據報健康狀況穩定，可自行步行。根據協議，以色列則會釋放近 2,000 名巴勒斯坦囚犯。美國總統特朗普宣布加沙戰事「已結束」，並抵達以色列在耶路撒冷發表演說，並會赴埃及沙姆沙伊赫出席關於停火安排的國際峰會。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
自助餐買一送一優惠｜香港W酒店KITCHEN自助餐快閃 人均$323起食手工意粉/現烤薄餅/帕爾馬芝士輪燴飯
香港W酒店KITCHEN餐廳帶來性價比超高的驚喜，自助晚餐由香港排名第二的薄餅主廚Paolo坐鎮，手工意粉、現烤薄餅、帕爾馬芝士輪燴飯等意式經典應有盡有；自助午餐同樣精彩，冰鎮面包蟹、藍青口、熟蝦等海鮮任吃，周末及公眾假期更加碼雪蟹腳！10月13日晚上9點主題自助晚餐與自助午餐同步推出買一送一優惠，平均低至人均$317起，即可暢吃暢飲超過癮！Yahoo Food ・ 3 小時前
凱特王妃與Lisa撞衫？同愛Alessandra Rich連身裙，「學院風連身裙」有望回歸主流
相隔四年，橫跨王室與 K-Pop 兩大時尚陣營，這件出自英國品牌 Alessandra Rich 的格仔裙，究竟有何魅力讓兩位 Icon 級人物同時愛上？這場巧合的「隔空對決」，似乎好像在預示今年秋冬連身裙將成為流行單品。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
壽臣山外籍男報案 指妻子與7個月大女兒倒斃家中
【Now新聞台】南區壽臣山一名外籍男子報案，指妻子及7個月大女兒在家中倒斃。 案發後，有警員在事發大廈外看守。現場是壽山村道一棟住宅，一名男子下午約4時報案，稱發現妻子倒斃家中，並發現7個月大女兒在廚房暈倒。警方到場證實母女二人均已死亡，正調查案件，死因有待驗屍確定。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
韋舒亞擔任盧頓領隊
【Now Sports】曾經年少時在盧頓訓練的阿仙奴前名將韋舒亞，周一出任這支英格蘭甲組聯賽隊伍領隊，這亦是該昔日中場猛將正式展開領隊生涯。現年33歲的韋舒亞（Jack Wilshere），是接任今月初被炒的布蒙菲特，出任盧頓領隊，韋舒亞對於能夠以主帥身份，重返他昔日年輕時受訓的球會，感到高興。「能夠成為盧頓領隊是無比榮幸，就如一個循環一樣，當我8歲時來到盧頓只是一個小子，現在於這裡決定自己的命運，這間球會啓發了我，建立自信、團結及努力不懈。」自從2022年高掛球靴後，韋舒亞曾經出任阿仙奴U18教練，上季則成為諾域治教練之一，到季尾兩場則上任為看守領隊。至於盧頓2023年曾經升班至英超，可惜只是留一季便成「升降機」。now.com 體育 ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜張欣宇林素蔚林健鋒宣布棄逐連任 至今9議員表態不再參選
立法會換屆選舉提名期本月24日展開，多名議員相繼表態不會競逐連任。香港新方向張欣宇今日宣布，因家庭原因不再參選下一屆立法會，表示過去4年有幸獲得國家信任和市民支持，能夠以立法會議員身份服務香港是他最大的光榮。張欣宇另與3名議員合組「A4聯盟」，其黨友林素蔚亦表示不再參選下屆立法會，未來會回歸社工專業角色和攻讀博士學位。am730 ・ 1 天前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
沙田City'super女子偷竊斷正 男店長捉實喝斥：跟我返去！
社交平台近日流傳影片，指沙田新城市廣場City'super超市有一名女子偷竊斷正，被店長和職員擒獲，女子不斷求情無果，男店長喝斥女子「跟我返去！」、「你唔跟我返去（就）打999」、「你跟唔跟我返去啊？」。 City'super向傳媒表示，確認日前有店舖處理一宗顧客懷疑盜竊事件，並已交由警方跟進，為保障所有顧客及員am730 ・ 9 小時前
秋季電子產品展一連四天會展舉行 馬時亨與參展機械人互動
【Now新聞台】貿發局秋季電子產品展一連四天在會展舉行。貿發局主席馬時亨到場參觀，與參展的機械人互動以及聽取展商介紹。展覽聚焦人工智能與機械人科技、銀髮經濟及數碼娛樂；同期亦有國際電子組件及生產技術展。兩個展覽共有來自20個國家、逾3200家展商。有首次參展、剛落戶香港的內地機械人公司期望以香港作為平台，拓展海外市場。數字國際有限公司首席執行官劉志強：「香港是一個非常好的示範，可以讓更大範圍的海外客戶看到實際的應用，所以我們第一步也會在香港構建我們的生態體系、合作伙伴和商業應用。現在我們的產品還是更多的在探索階段，還不是大規模銷售的時候，所以應該還沒有太多直接的(貿易戰)影響。」 #要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
基孔肯雅熱｜新增個案70歲男患者曾到佛山
【Now新聞台】本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，男患者70歲，住在油尖旺區，上月20日至本月10日到過佛山，上周六發燒及關節痛，其後到伊利沙伯醫院求醫，證實感染基孔肯雅熱。本港今年累計33宗基孔肯雅熱輸入個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
屈堅斯缺席三獅世盃外
【Now Sports】英格蘭周二將會在世界盃歐洲區外圍賽，作客拉脫維亞，其中上仗友賽威爾斯入波的阿士東維拉前鋒奧利屈堅斯，因為受傷，已經返回所屬球隊，無緣在這場世盃外披甲。奧利屈堅斯（Ollie Watkins）上仗對威爾斯，半場已經被領隊杜曹調走，縱使他攻入1球，主要原因是受傷，而杜曹賽後曾稱屈堅斯的狀況尚算可以，但最後都要返回維拉治傷，無法在作客拉脫維亞披甲。至於「三獅軍團」隊長哈利簡尼缺席威爾斯友賽，今場會否復出，杜曹賽前稱預計這位射手可對拉脫維亞一仗候命。如果哈利簡尼未能復出，那紐卡素翼鋒哥頓及巴塞隆拿的華舒福，都是杜曹的替補人選。now.com 體育 ・ 1 小時前
英文標註 REPUBLIC OF CHINA 青島六萬地圖禁止出口
中國海關總署在社交平台公佈，青島海關近日檢查一批出口貨物時，發現六萬張「問題地圖」，問題包括「台灣省標註錯誤」、「漏繪釣魚島」等。海關指，該批地圖「危害國家統一、主權和領土完整」，禁止出口。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
中美角力｜特朗普態度軟化 稱非希望傷害中國｜Yahoo
美國總統特朗普周末表示在中國限制稀土出口後，「似乎已沒有理由」與中國國家主席習近平會面，又宣布 11 月 1 日起對中國進一步徵收 100% 關稅，且關鍵軟件會實施出口管制，引起金融市場憂慮。特朗普今日（13 日）凌晨在社交平台 Truth Social 表示，不需要擔心中國，一切都會很好，言論立場軟化。Yahoo新聞 ・ 12 小時前