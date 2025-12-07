立法會選舉︱大劉、甘比呼籲市民履行責任 新地郭炳聯、郭基煇現身票站 ︱Yahoo

甘比與大劉今天在大坑徑票站投票。

【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉投票日，多名商界人士今日（7 日）早上前往票站投票。華人置業集團前任董事會主席和行政總裁劉鑾雄（大劉）與太太劉陳凱韻（甘比）早上抵達大坑徑票站投票。甘比表示，雖然心情沉重，但仍認為需要履行公民責任，希望選民選出心儀人選。她提到，由劉鑾雄創立、歷史逾 40 年的慈善基金一直支援有需要人士，近期火災亦已提供金錢及義工支援，並會關注災民日後生活與精神健康，為其提供較長遠的協助。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯亦於早上投票。他表示，集團已推出多項措施鼓勵員工與市民踴躍投票，並向近日火災的傷亡者及家屬致以哀悼和慰問。他希望新一屆立法會支持及監督特區政府依法施政，以加快經濟發展及改善民生。

郭基煇形容投票流程「非常順利」

新鴻基地產執行董事郭基煇於早上 11 時許到會展票站投票，他形容流程「非常順利」，並指出香港現時需要一班有能力、願意檢視制度及聆聽民意的議員。他呼籲，尚未投票的選民把握時間前往票站，期望新一屆立法會推動民生事務改革和改善措施。