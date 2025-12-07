宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
立法會選舉︱大劉、甘比呼籲市民履行責任 新地郭炳聯、郭基煇現身票站 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉投票日，多名商界人士今日（7 日）早上前往票站投票。華人置業集團前任董事會主席和行政總裁劉鑾雄（大劉）與太太劉陳凱韻（甘比）早上抵達大坑徑票站投票。甘比表示，雖然心情沉重，但仍認為需要履行公民責任，希望選民選出心儀人選。她提到，由劉鑾雄創立、歷史逾 40 年的慈善基金一直支援有需要人士，近期火災亦已提供金錢及義工支援，並會關注災民日後生活與精神健康，為其提供較長遠的協助。
新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯亦於早上投票。他表示，集團已推出多項措施鼓勵員工與市民踴躍投票，並向近日火災的傷亡者及家屬致以哀悼和慰問。他希望新一屆立法會支持及監督特區政府依法施政，以加快經濟發展及改善民生。
郭基煇形容投票流程「非常順利」
新鴻基地產執行董事郭基煇於早上 11 時許到會展票站投票，他形容流程「非常順利」，並指出香港現時需要一班有能力、願意檢視制度及聆聽民意的議員。他呼籲，尚未投票的選民把握時間前往票站，期望新一屆立法會推動民生事務改革和改善措施。
立法會選舉｜專屬票站早上八時半起開放 便利公務員及醫管局醫護等
【Now新聞台】今次選舉設有19個專屬票站便利公務員、醫管局醫護，以及少數族裔投票，專屬票站由早上八時半起開放。 為公務員而設的專屬票站合共有十個，分別設於灣仔警總等警署、警方設施或懲教署設施。至於為醫管局醫護而設的專屬票站就有7個，分別設在荔景社區會堂，以及鄰近公立醫院的學校，亦有兩個少數族裔專屬票站位於九龍公園體育館及鄧肇堅維多利亞官立中學，開放時間由早上八時半至晚上九時半。今次選舉亦有為指定院舍職員及院友設立三個外展票站，開放時間由早上八時半至晚上六時半。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（14:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【14:30】選舉事務處︰截至下午2時30分，地方選區累積投票人數719,000，投票率是17.40%；功能界別累積投票人數41,195，投票率是21.47%；選舉委員會界別累積投票人數1,339，投票率是91.34%。【13:30】地方選區累積投票人數627,139，投票率是15.18%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 58,160 / 15.31%香港島西 / 342,123 / 50,486 / 14.76%九龍東 / 441,663 / 68,694 / 15.55%九龍西 / 345,661 / 50,223 / 14.53%九龍中 / 421,235 / 63,911 / 15.17%新界東南 / 439,546 / 66,316 / 15.09%新界北 / 408,660 / 61,634 / 15.08%新界西now.com 新聞 ・ 54 分鐘前
立法會選舉｜地區直選投票率為12.99% 選委會界別投票率逾84%
【Now新聞台】今日是立法會選舉，投票已進行超過五小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至中午12時半，地區直選有超過53萬名選民投票，投票率是百分之12.99。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時，按時段劃分去與上屆比較，投票率稍為上升，升了不足1個百分點。看完地方選區後，轉看選舉委員會界別，投票率超過84%，是三個界別之中最高。至於功能界別中，投票率最高的分別是商界(三)、科技創新界及全國人大、政協和全國性團體代表界別。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火災｜消防處處長楊恩健：宏昌閣1至2樓竹棚最先起火
【Now新聞台】消防處處長楊恩健稱，初步確認大埔宏福苑大火最先起火的位置是宏昌閣1至2樓的竹棚。 楊恩健接受內地傳媒訪問稱，已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，會透過電腦模擬及視察真實環境，或建構一比一模型確認起火點；又稱當日消防員接報後5分鐘到場，外牆火勢猛烈及迅速蔓延，最大威脅是斷裂墜落的尖銳竹枝和棚架，有消防員被墜落的竹枝擊中昏迷，送院救治。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
廉世彬遭韓籍經理人性騷擾 決定終止與韓國公司合約
【on.cc東網專訊】韓籍啦啦隊女神廉世彬爆出長期遭韓籍經理人性騷擾，但經理人矢口否認，其韓國公司近日發出聲明，指在經過慎重的考慮與商討之後，決定尊重當事人意願，12月5日起終止與廉世彬的合約。對此韓國網友大表不捨，但亦為她加油打氣，希望她早日走出陰霾。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
立法會選舉｜ 陳國基：「一戶一社工」不會強迫災民投票 李家超：投票代表推動改革｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，特首李家超投票後見記者，再次呼籲選民投票，形容投票是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行，又指對於大埔火災，政府會查個水落石出；勞工及福利局長孫玉菡今早表示，今日有約20戶災民提出需要特別交通安排前往票站，政務司司長陳國基見記者時則指，「一戶一社工」不會強迫災民投票。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，功能界別 30 席由28個界別組成，除勞工界三席，其餘界別各有一席。今屆有60名候選人競逐功能界別，其中最受關注的是奧運重劍冠軍江旻憓「空降」旅遊界，由於她並非該界別登記選民，報名參選時需要申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無份在旅遊界功能組別投票。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民搬至新田過渡屋 今早再走火警
大埔宏福苑五級火導致至少159人死亡，大批居民亦痛失家園。其中，已搬至新田過渡屋居住的災民指今早再走火警，慶幸無人受傷。am730 ・ 23 小時前
立法會選舉．投票率｜截至下午1時半 地方選區整體投票率15.18% 62.7 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至上午9時半，首 2 個小時，全港地方選區整體有 17.25 萬人投票，累計投票率4.18%。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
日元急升！傳日銀本月升息1碼 利率恐創30年新高
《彭博》周五 (5 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 官員傾向在 12 月利率決策會議升息，只要期間未出現重大經濟或金融市場衝擊，將準備進行調整，並開放未來持續升息的可能。若升息成真，日本利率將攀升至近 30 年新高。鉅亨網 ・ 1 天前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 1 天前
深水埗私樓車位管理費 $350變$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」
近日有網民以《每月350變2000 港式特色物業騙局》為題，在社交媒體平台發文炮轟深水埗金濤閣停車場的管理公司，要求將車位管理費大幅增加2.6倍或5.4倍，並指「大業主高租售比吸引你，剛剛賣完管理費直接翻5倍」「這一手罪惡的資本玩得太溜，防不勝防。」28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜廣福邨居民心聲 廣禮樓對正災場 窗簾長關：每日提醒你這場不應發生的悲劇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火慘劇死傷枕藉，一街之隔的廣福邨居民目擊大火災毁七幢大廈。在最接近火場的廣禮樓，住戶一度撤離，有居民重返單位後長關窗簾，更有人曾留在公園過夜，避免看到災場。紅十字會心理專家提醒，無論是否宏福苑居民，都有可能因目擊慘劇而出現創傷後壓力症（PTSD），感到自身安全同樣受威脅，建議情緒受困的市民做情緒轉化練習，如發現情緒影響日常生活更應盡快求助。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指，有120多位公務員是大埔宏福苑居民，另有四位公務員於大火中罹難。楊何蓓茵向全體公務員發信，指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制，齊集六千名公務員，參與多項應急支援行動，包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品，感謝他們的付出，又呼籲他們積極投票，讓新一屆立法會議員上任後，更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
治療犬默默在災場送暖 災民攬著狗狗放聲大哭
【動物專訊】大埔宏福苑造成逾百人和動物的傷亡，這場火災帶來的傷痛，並非筆墨所能道出。有動物機構帶了兩隻治療犬默默在災場附近，盼望為需要的人送上一個擁抱，帶來一點安慰。 在網上廣傳著幾張相片，是在黑暗的宏福苑中有兩隻小狗靜靜地坐在人群中。原來他們正是動物救援機構唯珍牽Regina帶來的兩隻狗狗丁丁及奇奇。Regina接受本報訪問表示，今次帶兩隻狗狗到災場，狗狗丁丁及奇奇其實是治療犬。以她經驗所知，動物有助令放鬆心情或者舒緩情緒。她見到有不少市民前來摸狗狗、餵他們吃零食，過程中互相傾訴，令情緒放鬆一下。 她分享有些災民本來壓抑着情緒，但當摸摸狗狗，大家傾訴後，也有人攬着狗狗時終忍不住放聲大哭，奇奇及丁丁就充當治療犬的角色，陪伴着大家。 她坦言起初也戰戰兢兢，因為她是眼淺的人，也擔心自己情緒應付不到，所以後來選擇了事發後數天前往，並透過與狗狗的擁抱，互相傾訴，安慰有需要的人。她們打算明天（星期日）黃昏也會再次帶同兩隻狗狗到宏福苑安慰有需要的人。 這兩隻治療犬均曾有悲慘經歷。唐狗奇奇今年4歲，原是一隻倉狗，曾死過翻生。性格善良的他經常被其他狗欺負，最初被送到唯珍牽時也受了重傷，頭殼被其他狗打傷香港動物報 ・ 22 小時前
藍剔具誤導性 社交平台X遭歐盟罰款1.2億歐元
特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克旗下社交媒體平台X，遭歐盟委員會罰款1.2億歐元，指其違反多項透明度規定。 歐盟委員會周五表示，X違規內容包括具誤導性的藍剔標記設計、廣告資料庫欠缺透明度，以及未向研究人員提供公共數據存取權。是次裁決源於委員會在《數碼服務法》下進行的兩年調查；該法於2022年生效，旨在規管大型網上平台。 X需在60日內提交修正藍剔問題的方案，並在90日內就廣告資料庫及研究人員數據存取問題提交計劃。若未遵從，平台或面臨持續性罰款。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前