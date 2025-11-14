立法會選舉︱廉政公署拘捕 3 人 涉網上轉載貼文 煽惑他人不投票或投白票︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】 廉政公署今日（ 14 日）拘捕 3 名人士，涉嫌在立法會換屆選舉期間於網上轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》（《選舉條例》）第 27A 條。

該 3 名被捕人士為 2 男 1 女，年齡介乎 55 歲至 66 歲。廉署表示，會依法及按既定程序跟進案件，並在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署嚴厲譴責不法之徒在網上散播煽惑他人不投票的信息，試圖干擾及破壞本屆立法會選舉。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第 27A 條，轉載相關內容亦屬違法，又呼籲市民嚴守法規，認清事實真相，切勿被不法分子蒙蔽及利用。

《選舉條例》於 2021 年新增第 27A 條，廉署先後起訴 12 人干犯該罪行，全部被告均被定罪判刑。