黑色星期五優惠大合集！
立法會選舉︱廉政公署拘捕 3 人 涉網上轉載貼文 煽惑他人不投票或投白票︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 廉政公署今日（ 14 日）拘捕 3 名人士，涉嫌在立法會換屆選舉期間於網上轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》（《選舉條例》）第 27A 條。
該 3 名被捕人士為 2 男 1 女，年齡介乎 55 歲至 66 歲。廉署表示，會依法及按既定程序跟進案件，並在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。
廉署嚴厲譴責不法之徒在網上散播煽惑他人不投票的信息，試圖干擾及破壞本屆立法會選舉。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第 27A 條，轉載相關內容亦屬違法，又呼籲市民嚴守法規，認清事實真相，切勿被不法分子蒙蔽及利用。
《選舉條例》於 2021 年新增第 27A 條，廉署先後起訴 12 人干犯該罪行，全部被告均被定罪判刑。
其他人也在看
「偷偷除套」難追究 調查揭兩成人未經同意無套性交 律師指或涉強姦 促修例釐清灰色地帶︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】性交期間違反對象意願摘除安全套，屬於性暴力行為，惟香港未有針對該行為的刑事法例。關注婦女性暴力協會今日（13日）發表調查報告，有兩成受訪者曾遇過性交對象「偷偷除套」，受害人不分性別，反映情況非罕見。然而當中僅兩位受害人曾報警求助，其中一案中止調查。協會促請政府盡快就性罪行修例，完善「知情同意」性行為的法律定義，保障受害人尋求司法公義和緊急支援。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 1 天前
高級督察襲擊非禮女下屬罪成 判囚9周罰6千元 申保釋候上訴獲批
【on.cc東網專訊】警隊高級督察被指在紅磡警署性侵女下屬，包括捉住她的雙手及拍打她臀部等，他否認一項普通襲擊罪及一項非禮罪，經審訊後案件今(14日)於觀塘裁判法院裁決，裁判官指被告在庭上作供時臨時加插情節，不是誠實可靠的證人，裁定被告兩罪罪成，判囚9周及罰款6on.cc 東網 ・ 4 小時前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權 包括恐龍化石
【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。on.cc 東網 ・ 1 天前
向舊同學借2000萬周轉未如期還息 60歲婦追債不成涉起底被捕
一名60歲女子與舊同學疑有金錢糾紛，涉未經對方同意下披露其個人資料，違反私隱條例。她獲准保釋，公署續查案件。 調查顯示，事主與被捕人曾就讀同一間中學，兩人於2018年重遇，事主因為經營的工廠有財政困難，於是向被捕人借款，並承諾每月向被捕人士支付利息。事主其後再度借款，合共2,000萬元。 今年初，事主未有向am730 ・ 1 天前
一諾中學醜聞｜36 歲校長及 44 歲女子涉欺詐等被捕 疑收 38 萬留位費僅退款 9.5 萬｜Yahoo
一諾中學早前涉「雙重學籍」等醜聞被教育局「釘牌」。學校亦被指在未經教育局批准下，收取每名學生 20 萬元「建校費」。該校的祁姓校長（36 歲），以及一名趙姓女子（44 歲）被捕，涉嫌串謀行騙及欺詐。Yahoo新聞 ・ 1 天前
謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞]台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
高級督察涉警署內非禮襲擊下屬罪成 判囚9周及罰款6000元 官：警務人員知法犯法
56 歲男高級警務督察涉嫌今年 2 月在紅磡警署內，非禮及襲擊女下屬，被控普通襲擊及非禮兩罪。他否認全部控罪，周五（14 日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，判囚 9 周及罰款 6,000 元，被告申保釋候上訴獲批。法庭線 ・ 2 小時前
旺角道天橋躁女拍打貴婦狗被捕 目擊者：狗狗望落去好無助 (有片)
近日網上流傳一段影片，片中見到一名白衣女子在旺角道行人天橋上多次用手拍打貴婦狗，事件引起網上廣泛討論。警方於上周六(8日)晚上接獲有關報案，指一名女子於同日晚上較早時在旺角道行人天橋上多次用手拍打其狗隻。 案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經調查及翻查閉路電視片段後，人員昨日(11日)晚上在旺角區拘捕一名am730 ・ 1 天前
何俊仁被吊銷公證人執業資格7年 4宗反修例集會案罪成 審裁組指有損聲譽
現就「支聯會被指煽動顛覆案」還押的何俊仁，政府憲報周五（14 日）公布，他因「煽惑明知而參與未經批准集結」等多罪成立，今年 10 月被公證人紀律審裁組裁定違反《法律執業者條例》，又指他有損公證人聲譽，吊銷其執業資格 7 年。何另須付相關事務費。法庭線 ・ 1 小時前
英史上最大洗錢案 中國「加密貨幣女王」判刑11年 曾想當「自由國」君主 警公布逮捕畫面
英國史上金額最大的洗錢案刑事審判，11月11日結果出爐。中國籍主謀、47歲「加密貨幣女王」錢志敏（Zhimin Qian）遭判刑11年8個月。警方並公布她於2024年4月在英國北部城市約克（York）花園別墅遭逮捕的畫面，當時錢志敏正躺在床上，被突擊的警員驚醒、神情慌張。 錢志敏2014年至2017年間在中國策畫大型傳銷詐欺案，對外宣稱販售「全球唯一數位資產保值險」與人工智慧「生命手環」，宣稱絕對保證本金、報酬率達300%至400%。整起詐騙共吸金逾人民幣400億（約新台幣1700億），受害人超過12.8萬人，幾乎遍及全中國各省。 2017年，錢志敏自中國潛逃，經緬甸、泰國、寮國與馬來西亞輾轉入境英國，繼續以比特幣等方式洗錢。在英國期間雖然鮮少出門，卻過著奢華生活，每月房租高達1.7萬英鎊（約新台幣69萬元）。 調查人員在她的私人筆記中發現其「野心」，內容包括想成為「利伯蘭自由共和國（Liberland）」的「君主」。利伯蘭是一處位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界間的無人地帶，由捷克政治人物自稱成立的「微型國家」。 錢志敏被捕時，警方同時帶回四名員工偵訊，其中一人為台灣籍男子，已於2024年11月離開英國。 警方查扣的虛擬資產總額達52億英鎊（約新台幣2100億），包括超過6萬枚比特幣，後續如何處理成為焦點。錢志敏出庭時表示願意補償受害者，但檢方指出，補償方式與標準仍待民事程序釐清。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
黃栢鳴涉內幕交易案押後至下周一開審
78歲資深電影人黃栢鳴(又稱黃百鳴)被控內幕交易案，在東區裁判法院開審。由於控方代表律師未能出庭，申請押後，獲裁判官接納，押後至下周一(17日)開審，案件預計審訊19日，會傳召16名證人。證監會指控，黃栢鳴在2017年8月25日至10月17日期間，涉嫌慫使或促致另一名人士，進行天馬影視股份交易，而黃栢鳴當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬天馬影視內幕消息的消息。他早前否認控罪。(ST)infocast ・ 2 小時前
女子被跟蹤並殺害，日本政府急修法嚴禁 AirTag 類型藍牙追蹤騷擾
近年 Apple AirTag 或 Tile 等原意用作防止物品遺失的藍牙 (Bluetooth) 追蹤器，已成為全球跟蹤騷擾案件中被濫用的新工具。有見及此，日本政府近日正式通過《反跟蹤法》（ストーカー規制法）修訂草案，明確禁止任何人出於騷擾目的，擅自使用此類藍牙追蹤裝置。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
日本擬禁藍牙追蹤器騷擾他人 警方可主動介入保護受害人 神奈川女子被殺促使加快立法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本政府昨日（11 日）在內閣會議上通過修訂《反跟蹤騷擾法》和《防止家庭暴力法》的法案，計劃禁止濫用可透過智能手機定位的藍牙追蹤器，以遏止日益嚴重的跟蹤犯罪問題。修法內容除補上現行法律未涵蓋藍牙裝置的漏洞外，亦將賦權警方在未接獲受害人求助時主動介入，並禁止第三方向加害者提供受害人個人資料。Yahoo新聞 ・ 1 天前
九龍塘一諾中學未退建校費拘2人 校長及職員涉欺詐 涉款184萬
私立學校「一諾中學(九龍塘)」早前爆出涉「雙重學籍」及校政混亂等問題，並已被教育局「釘牌」。多名家長因該校已結束營運，又未能全數取回所繳付的「建校費」，懷疑受騙，於是報警，涉案金額約184.5萬元。警方昨日拘捕一男一女涉串謀欺詐，案件由西九龍重案組跟進。消息指，被捕人分別為一諾中學(九龍塘)校長祁文迪和學校一名女職員。am730 ・ 12 小時前
五旬婦打肉毒針後亡 裁定曾作誤殺行為 九旬西醫李宏邦獲無條件釋放
52歲女銀行家張淑玲2018年注射肉毒桿菌後死亡，涉案西醫李宏邦早前被裁定曾作出誤殺罪中相關行為。患有阿茲海默症和重度認知障礙症等的李宏邦昨由其代表律師向法庭交代，指社會福利報告不建議判處監護令；法官指，被告不適合醫院令及監護令，無條件釋放是唯一選擇。 案發在2018年，52歲女子張淑玲在李宏邦位於尖am730 ・ 1 天前
日本修例 警察今起允步槍殺熊
日本近日頻繁發生熊襲人事件，為應對熊害，經過修改後的日本國家安全委員會規則今天生效，允許警察使用步槍殺熊。該規則之前僅限在劫機等案件中使用步槍。目前陸上自?懦中w進駐熊害最嚴重的秋田縣協助驅熊，但以後勤協助為主，不得使用槍枝。自上周四(6日)起，日本警方向岩手和秋田縣派遣警力，與當地獵友會等開展聯合訓練，以掌握熊的習性及要害部位。兩縣將各部署2支由本地和被派往當地的警察共4人組成的團隊，每隊包括1名指揮官、1名負責與地方政府聯絡的人員及2名狙擊手，今後若有熊隻在市區等區域出沒，且「緊急槍獵」等措施無法及時應對的情況下，警方將依據《警察官職務執行法》對熊進行捕殺。(WL)infocast ・ 1 天前
太子集團：美國對董事長陳志涉詐騙及洗錢指控毫無根據
柬埔寨太子集團董事長陳志因涉嫌經營電騙園區被英美政府聯手起訴；本港警方早前凍結一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢集團的資產，市值約27.5億港元，消息指涉及陳志。新加坡及台灣執法部門亦先後凍結各折合約9億港元及約11億港元的在地資產。 太子集團日前發聲明首次回應，稱美國詐騙及洗黑錢指控毫無根據，明確否認陳志涉及任何非法行為，稱美方的無理指控只是為了將沒收資產合理化，已聘請來自美國的頂級律師團隊辯護。陳志的律師同時指被美方凍結的約150億美元比特幣，早於五年前已被黑客盜取。 美國司法部早前要求沒收陳志的犯罪收益，並凍結價值約150億美元的12.7萬枚比特幣資產，但美方一直未有說明何時或如何檢獲這筆資產。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
3關員土瓜灣被斬案 累計5人被捕 38歲男潛逃6日元朗落網
3名海關人員上周四在土瓜灣定安大廈掃毒期間遇襲受傷，疑兇潛逃6日後，昨在元朗被捕，涉嫌傷人、販運危險藥物、管有攻擊性武器等。警方指，案件至今累計拘捕5人，包括疑兇母親及3名與疑犯屬同一團夥、有黑社會背景的朋友。am730 ・ 1 天前
台灣藝人逃避兵役案 新北市起訴多12人
台灣當局繼續調查藝人涉嫌逃避兵役的案件。新北市當局正式起訴多12人，包括藝人陳柏霖、謝坤達和修杰楷等。 警方早前調查發現多名藝人逃避兵役。新北地檢署於6月偵結案件，起訴王大陸、陳零九和組合「棒棒堂」成員威廉等24人，及集團首腦陳志明等4人。全案累計有17名藝人涉案，其中9人早前已被起訴，除王大陸案尚未開庭外，其餘8人全部認罪。(WL)infocast ・ 2 小時前