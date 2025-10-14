妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
立法會選舉︱廖長江宣布不參選 累計 13 名議員宣布棄選 「70 歲退休線」老將相繼退下︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
最新：「建制派班長」廖長江宣布不參選
10 月 14 日中午，商界（二）立法會議員，人稱「建制派班長」的廖長江宣布不再參選。他表示，「自 2012 年當選立法會議員以來，我已連續擔任三屆立法會議員。想做的，必須做的，都已經做到。」
廖長江指，香港已經開啟由治及興，崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒「讓愛國愛港力量薪火相傳」，他以後將更加專注於其他工作，繼續在不同的崗位上服務國家和香港。
累計 13 人
立法會主席梁君彥率先在 9 月底宣布不再參選，之後陸續有其他議員宣布棄選決定。截至 10 月 14 日 12 時 20 分，13 名議員明確表示不再參選。按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
5 名七旬議員仍未有最後答案
政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。迄今，今屆第七屆立法會共有 12 名年齡滿 70 歲的議員。除了上述列表的 7 人之外，尚有其餘 5 人未給予會否棄選的「最後答案」：
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」
行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。
葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
【10 月 13 日】
周文港：推動官產學研四方合作
立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。
他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
易志明：有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
【10 月 12 日】
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
【10 月 11 日】
陳健波：是時候交棒 張宇人：考慮到「一國兩制」及業界發展決定退休
10 月 11 日，多名資深功能界別議員相繼表態棄選。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
【9 月 29 日】
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
