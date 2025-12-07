立法會選舉︱新界東北直選投票率低 陳克勤稱宏福苑火災影響氣氛 稱有災民投票促改善投標制度︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉今（7日）舉行，截至傍晚，新界東北直選投票率低於全港平均投票率。當區候選人之一、民建聯主席陳克勤指，火災無疑會影響社區氣氛，但服務宏福苑的數個票站仍有不少災民投票，表達希望新任立法會能改善投標制度的訴求。被問到在宏福苑附近的票站，未見民建聯拉票團隊蹤影，陳克勤指其選舉佈置是在全大埔展開，「無話邊度多邊度少」，稍後會到各個票站繼續拉票。

陳克勤表示選情告急。

近宏福苑未見民建聯拉票團隊

陳克勤於晚上 7 時在大埔大元邨會見記者。截至下午 7 時 30 分，新界東北直選投票率為 26.06%，為 10 個地方直選選區中最低。陳指，火災的確影響社區氣氛，但仍有不少災民已現身投票，「表達咗一個清晰嘅信念或者要求，希望新一任立法會可以堵塞投標制度嘅漏洞，亦都希望我哋監督好地盤，唔好再有工人喺嗰度吸煙」。他續指，目前投票率雖相對較低，但投票時間「仍然有五、六個鐘可以做」，呼籲市民踴躍投票。

廣告 廣告

被問及近宏福苑的數個票站，均未見有民建聯拉票團隊蹤影，陳克勤指其選舉佈置是覆蓋全大埔，「無話邊度多邊度少」，競選團隊除了在街頭拉票，亦會透過打電話、家訪等形式接觸選民。陳續指，由於在災後開展救災工作，加上面對網上的抹黑和不實指控，「所以喺過去一星期裏面停咗嘅選舉工作，我哋係需要用一段時間追返返嚟，令到我哋嘅選情、整個民建聯都陷入一個非常危險嘅情況」。有傳媒再追問陳會否到票站面對宏福苑居民，他才指會到各個票站繼續拉票。

陳克勤到各個票站繼續拉票。

稱黃碧嬌「按自己方法繼續拉票」

陳克勤今早指，大埔區黨友黃碧嬌「按自己方法繼續進行」拉票工作。對於黃未有同行拉票是出於甚麼考量，陳表示她主要都是負責支援災民的工作，包括協助災民安置到過渡性房屋或中轉屋，「因為佢同宏福苑居民嘅聯絡都好長時間，佢都有協助佢哋做一啲災後嘅安置，所以其實除咗佢用其他方法幫我哋助選之外，其實更多時間係協助災民」。

新界東北其他候選人包括李梓敬（新民黨、公民力量）、黃頴灝、古偉冰（工聯會）、鄧肇峰（經民聯）。