張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
立法會選舉︱易志明宣布不參選 累計 10 名議員宣布棄選 「70 歲退休線」老將相繼退下︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港多名現任立法會議員先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
截至 10 月 13 日，已有 10 名議員明確表示不再參選，包括梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、狄志遠、黃英豪、張欣宇、林健鋒、林素蔚及易志明。
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
10 月 11 日，多名資深功能界別議員亦相繼表態。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
易志明棄選 稱有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
現時 70 歲以上的立法會議員約有 12 人，其中三分之一已明確不再參選，外界關注是否形成「 70 歲退休線」。尚未表態的議員包括廖長江、葉劉淑儀、謝偉銓等。
其他人也在看
立法會選舉2025｜張欣宇林素蔚林健鋒宣布棄逐連任 至今9議員表態不再參選
立法會換屆選舉提名期本月24日展開，多名議員相繼表態不會競逐連任。香港新方向張欣宇今日宣布，因家庭原因不再參選下一屆立法會，表示過去4年有幸獲得國家信任和市民支持，能夠以立法會議員身份服務香港是他最大的光榮。張欣宇另與3名議員合組「A4聯盟」，其黨友林素蔚亦表示不再參選下屆立法會，未來會回歸社工專業角色和攻讀博士學位。am730 ・ 20 小時前
葉劉淑儀稱適時宣布是否參選立會籲勿擾 林健鋒指總商會有不少年輕人才(羅家晴報道)
【Now新聞台】多名年過70歲的立法會議員相繼宣布不會參選新一屆立法會，新民黨主席葉劉淑儀表示會適時公布決定；全國港澳研究會副會長譚耀宗稱尊重議員決定，樂見立法會有更多新人參選。 還有不夠兩星期，就是新一屆立法會選舉提名期，有7名年過70歲的立法會議員仍未表態是否競逐連任，包括71歲的經民聯主席盧偉國以及75歲的新民黨主席葉劉淑儀。立法會議員(港島西)葉劉淑儀：「(除了年齡外，會考慮甚麼因素？葉太何時有參選決定？)我們適當時候會宣布，新民黨適當時候會宣布，請各位不要騷擾我。(你自己個人有何決定？)」立法會議員(工程界)盧偉國：「(想問會否參選？)先開會。」12名年過70歲的議員，當中已經有5位宣布不會參選下屆立法會；其中經民聯林健鋒稱未來會積極到海外招商引資，協助本港經濟發展，而總商會亦有不少年青人才。立法會議員(商界第一)林健鋒：「我始終認為年青人是我們的未來，青出於藍勝於藍。(行會、旅發局等會否繼續？因為有傳70歲已是一條界線。)我們不需要將70歲放在嘴唇邊，例如香港有很多不同組織，大家都沒有談及這件事，最重要是我認為一個適合人選去處理一些不同工作。」全國港澳研究會副會長譚耀宗認為now.com 新聞 ・ 2 小時前
英文標註 REPUBLIC OF CHINA 青島六萬地圖禁止出口
中國海關總署在社交平台公佈，青島海關近日檢查一批出口貨物時，發現六萬張「問題地圖」，問題包括「台灣省標註錯誤」、「漏繪釣魚島」等。海關指，該批地圖「危害國家統一、主權和領土完整」，禁止出口。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
有錢人原來都這樣想！學習3招「富人心態」擺脫窮人思維自斷錢途：仇富不如學習如何致富
想要真正成為有錢人，必先擺脫6大窮人心態！揭示6大常見的窮人心態，並學習3招轉變成富人心態的實用技巧，幫助大家突破阻礙我們財富積累的固有心態，早日邁向財務自由「躺平」的一天。Yahoo Style HK ・ 1 天前
南丫島下午附近出現水龍捲 高聳入雲場面壯觀︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】天文台表示，今日下午近 1 時，南丫島附近出現水龍捲，期間有市民在南丫島東南面拍攝到相關情景，並上載至社交媒體。從圖片所見，當時天空烏雲密布，海面上可見一條水龍捲高聳入雲，場面壯觀。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
40年前醫生3度執刀！唐從聖失智母進手術房
[NOWnews今日新聞]54歲藝人唐從聖的母親已高齡85歲，他的母親因為是患有小腦受損的失智症患者，所以分別在40年前及15年前動過腦部手術，不料近日健康再惡化，唐從聖也在昨（11）日於Facebo...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
周末期間的中美較量 你會想知道的四件事
8%，輝達跌近5%。華爾街的主要恐慌指標VIX自4月以來首次突破20。WTI原油大跌4.2%，收於每桶略低於59美元。根據Bridgeton Research Group的數據，商品交易顧問在周五平掉多頭，在WTI上的空頭倉位達到91%，遠高於10月9日的55%。該機構稱布倫特的持倉情況也處於類似水平。倫敦金屬交易所(LME)銅價一度下挫近5%，跌破每噸1.Bloomberg ・ 8 小時前
醫管局2萬病人「走數」涉6400萬元 未來收費改革就上限設款
【on.cc東網專訊】立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（13日）討論醫院管理局資源運用。有議員關注，2024／25年度首9個月有2萬宗未能收回醫療費用的個案，涉款6,400多萬港元。醫管局指很多時候「走數」的病人已經離開香港，未來收費改革會就上限設款。對on.cc 東網 ・ 2 小時前
運輸署：的士車廂明年起會安裝行車記錄系統
【Now新聞台】運輸署表示，的士車廂明年起會安裝行車記錄系統。 運輸署稱，今年第四季起，會授權符合要求的供應商，讓的士業界在明年開始於車廂內安裝行車記錄系統，當所有的士完成安裝後，行車記錄系統將可運作，並連結至署方的中央資訊系統，而所錄製的影像及數據都會以編碼處理，保障乘客及司機私隱。同時在明年4月開始，所有的士司機須提供至少兩種電子支付方式，方便乘客付款。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
專訪︱「小樹靈」藏身路邊樹牌待「收服」 玩家達3000人 創辦人因遊戲愛上樹木︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】全港有約 20 萬棵樹都掛著一塊綠色樹牌，由發展局策劃管理，原意為讓市民認識樹木和匯報問題的實用設計。 IT 工程師 Oscar Yiu 遇然看見，用一個月創造遊戲網站「我的小樹靈」。玩家只要用手機掃瞄樹牌的二維碼，無言無語的路邊樹即變可「收服」的虛擬角色，讓玩家從新角度重新發現城市植物，具教育意義又增社區歸屬感，數月就有 3000 人登記做玩家，足證創意的影響力。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
陳同佳赴台自首接近「無得搞」 管浩鳴：慘過坐監人生停滯 日日打機點會開心？
觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，在香港因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已接近6年。一直跟進陳同佳情況的管浩鳴牧師，接受《星島日報》專訪表示，陳同佳赴台自首一事已接近「無得搞」，非常視乎台方的立場，稱暫未看到出路。管浩鳴說陳同佳仍住在深山地方，足不出戶，他形容陳的情況「仲慘過坐監」，又回應有網民質疑陳同佳「打am730 ・ 3 小時前
網上熱話｜台灣爭鮮分店推任食放題 顧客犯規遭收走壽司
台灣爭鮮旗下品牌「MAGiC TOUCH」最近推出任食放題，吸引很多顧客光顧。不過，近日有網民目擊有離譜食客狂點壽司後，不吃壽司飯，逼使店員直接收走桌上多碟壽司。 台灣網民在社交平台Threads分享直擊片段，看到一名店員站在一枱食客旁，將桌上多碟壽司逐碟逐碟收走。另有圖片顯示該枱食客至少將20塊醋飯堆起，成為一am730 ・ 1 天前
舒適堡董事被控縱容收錢 控方申與另外9傳票同處理
【on.cc東網專訊】連鎖健身中心舒適堡於去年9月突然全線結業，其後亦被高院頒令清盤。其始創人兼公司董事陸毅強亦被指於去年8月至9月期間，縱容舒適堡就服務收取款項、卻未能在合理時間內提供服務，而被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。該案on.cc 東網 ・ 3 小時前
沙田City'super女子偷竊斷正 男店長捉實喝斥：跟我返去！
社交平台近日流傳影片，指沙田新城市廣場City'super超市有一名女子偷竊斷正，被店長和職員擒獲，女子不斷求情無果，男店長喝斥女子「跟我返去！」、「你唔跟我返去（就）打999」、「你跟唔跟我返去啊？」。City'super向傳媒表示，確認日前有店舖處理一宗顧客懷疑盜竊事件，並已交由警方跟進，為保障所有顧客及員工私隱，am730 ・ 3 小時前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《奧本海默》《蝙蝠俠：黑夜之神》監製引爆未來法戰！《法無赦》電影預告
Sony Pictures 隆重宣布，科幻懸疑電影《法無赦》（Mercy）將於2026年1月正式在香港上映。本片由《侏羅紀世界：統治霸權》 魅力男星基斯柏特（Chris Pratt）擔綱主演，《沙丘瀚戰：第二章》實力女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）突破性演繹人工智能法官，構建近未來世界司法困局，展開一場人性與科技的終極對決。未來法庭生死裁決，人性良知最後防線！ 「你仲有90分鐘。」一名警探（基斯柏特 飾）被控殺妻，受審於AI法官（莉碧嘉費格遜 飾）。生死關頭，佢要喺90分鐘內證明自己清白⋯⋯ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 4 小時前
謝霆鋒重慶開騷引起「追星」之亂 「山寨版霆鋒」被狂追拍照終由保安護送離場
謝霆鋒現正忙於在內地舉行巡迴演唱會，他日前在重慶開騷期間，一度有歌迷誤將觀眾席的觀眾當作是謝霆鋒，該名「山寨版霆鋒」更需要在保安護送下離開。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉｜張宇人陳健波宣布下屆不參選
【Now新聞台】兩名資深立法會議員張宇人及陳健波宣布不參選下屆立法會選舉。76歲飲食界議員張宇人在網上宣布不會參選，期間他如常出席活動。立法會議員(飲食界)張宇人：「你繼續看facebook就可以，已很詳盡，達到2分鐘多，已說完。」他表示，離開立法會後會繼續為業界及市民發聲。張宇人：「考慮到一國兩制發展、飲食界需要，經過我跟我自由黨的黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，我慎重考慮完，決定我不會參選、不會參選第八屆立法會，讓有心有力的年青才俊更多鍛煉成長的機會，我亦會全力支持他們參選。」張宇人由2000年開始透過功能界別擔任立法會議員，是今屆最年長及資深議員，任內多次發表爭議性言論，包括近日指輸入外勞令香港打工仔「開心了」、2010年最低工資立法爭議期間提出應訂於20元。2010年3月18日，時任立法會財委會主席張宇人：「在我的評估，就大約20元，殺傷力不大，這個大家認為是接受得到的。」保險界議員陳健波同日亦在社交平台宣布，不參選年底的換屆選舉。他指是考慮到自己已經擔任了四屆立法會議員，認為目前是合適時間交棒予有心、有抱負的有能之士，希望新一屆立法會有更多年輕人加入。陳健波在2008年開始now.com 新聞 ・ 1 天前
【九龍香格里拉酒店】人氣「日本匠藝麵包早餐放題」10月14日起開放訂座！
九龍香格里拉大堂酒廊的「日本匠藝麵包早餐放題」終於再開放訂座！於10月14日起於香格里拉精品店，即可預約11月14日至2026年1月4日期間的限定早餐放題，]放題逢星期五至日及公眾假期限定供應，每位只需港幣$198，即可盡享20款匠心烘焙的日式麵包，如必食迷你明太子法包、日式白吐司、歐式麵包、丹麥酥及冬甩等。今次還有三款新品全新登場，包括迷你生忌廉冬甩、鮮刨黑松露蛋沙律冬甩和栗子蒙布朗丹麥酥，還有無限暢飲的日式手沖咖啡，麵包愛好者不能錯過！YAHOO著數 ・ 1 小時前