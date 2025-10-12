張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
立法會選舉︱林健鋒、林素蔚宣布不參選 累計 9 名議員宣布棄選 「70 歲退休線」老將相繼退下︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港多名現任立法會議員先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
截至 10 月 12 日，已有 9 名議員明確表示不再參選，包括梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、狄志遠、黃英豪、張欣宇、林健鋒及林素蔚。
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
10 月 11 日，多名資深功能界別議員亦相繼表態。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
現時 70 歲以上的立法會議員約有 12 人，其中三分之一已明確不再參選，外界關注是否形成「 70 歲退休線」。尚未表態的議員包括廖長江、葉劉淑儀、易志明、謝偉銓等。
其他人也在看
立法會選舉2025｜江玉歡暗示不參選 指在「局外」可能看到更跳脫的她
立法會選舉在12月7日舉行，選委界議員江玉歡暗示不參選，指在「局外」仍然可以每日會見市民，看到更跳脫的她。 江玉歡向《am730》表示最主要考慮到自己的專業，換個身份也可以每日與市民見面。她續指「坦白講局內、局外都係同一樣嘢，局外可能冇咁多負擔」。她指會在本月22日最後一次立法會大會發言時正式公布，希望以最真摰的am730 ・ 1 天前
南丫島下午附近出現水龍捲 高聳入雲場面壯觀︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】天文台表示，今日下午近 1 時，南丫島附近出現水龍捲，期間有市民在南丫島東南面拍攝到相關情景，並上載至社交媒體。從圖片所見，當時天空烏雲密布，海面上可見一條水龍捲高聳入雲，場面壯觀。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉｜張欣宇宣布因家庭原因不參選下屆立法會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會議員、「香港新方向」張欣宇今日（12 日）宣布，因家庭原因決定不再參選下一屆立法會。他表示，過去四年能夠以議員身份服務香港，是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日
「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
沙田九旬翁意外跌落床罅被夾 昏迷送院搶救終不治
沙田發生家居意外。警方周六晚9時許接獲一名女子報案指，其93歲蔡姓丈夫在新城市廣場3期紅棉閤寓所內意外跌落床，被困於床架及牆身之間昏迷。 救援人員接報趕抵現場，發現蔡翁已經沒有呼吸，他昏迷被送往威爾斯親王醫院搶救，惜最終返魂乏術，死因有待驗屍後確定，案件現列作「送院時死亡」。am730 ・ 8 小時前
立法會選舉2025︱張宇人被譏「廿蚊張」曾道歉 陳健波爆「收成期」爭議 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會飲食界議員張宇人及保險界議員陳健波宣布不再連任立法會議員，結束其長年的議會生涯。張宇人（75歲）自2000年首次透過飲食界功能組別進入議會，至今任期長達25年；而陳健波（71 歲）則自2008年當選保險界議員，至今亦任職約17年。兩人任內多次因爭議性言論及在關鍵議程上的裁決，飽受社會各界爭議。Yahoo新聞 ・ 1 天前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
印尼闖世盃失敗 球迷促古華特下台
【Now Sports】印尼國家隊於世界盃亞洲區外圍賽第4階段，作客以0:1不敵伊拉克，連同之前負沙特阿拉伯，肯定無緣踢入明年的美加墨的決賽周，今年才走馬上任教練一職的荷蘭名將古華特，被支持者促請下台。現年49歲的古華特（Patrick Kluivert），今年1月才與印尼足總簽下兩年合約，希望憑其國際大賽經驗，以及隊中眾多荷蘭歸化兵，以衝擊今屆世盃決賽周，可惜來到外圍賽第4階段，連續的敗仗，古華特領軍能力備受質疑，亦使球迷對衝世盃失敗，遷怒於他身上，促這位荷蘭名將盡快下台。古華特於不敵伊拉克賽後說：「我對戰果當然非常失望，己隊今場表現是較好一方，不只是我，整個國家、教練團及球員都對結局感到失望。不過，我為隊員表現感到自豪，只是當在比賽創造了很多機會，卻一瞬間輸掉比賽，真的非常痛苦。」now.com 體育 ・ 2 小時前
每日體育報：巴塞季尾不續約利雲
【Now Sports】巴塞隆拿前鋒利雲度夫斯基與球會合約到季尾便完結，而據西班牙《每日體育報》指出，巴塞決定不與這位37歲波蘭射手續約，以斟介其他前鋒取代。利雲度夫斯基（ Robert Lewandowski）已經年屆37歲，而《每日體育報》報道，這個年紀是巴塞隆拿考慮不與他續約原因，指波蘭射手難以再列入長期的組軍計劃中，而且利雲的薪金高昂，也是他們決定在季尾約滿後不與其續約的另一因由。目前，巴塞隆拿正密切注視當今世界球壇的出色鋒將，以可取代利雲度夫斯基的隊中射手位置，包括了馬德里體育會阿根廷國腳侯利恩艾華利斯，以及利雲特21歲年輕攻擊球員艾安。至於利雲度夫斯基季後何去何從，則到時才有決定，據報或會選擇踢多一、兩季，與直接宣佈退役中作定斷。now.com 體育 ・ 2 小時前
傳森林準備搵達治上馬
【Now Sports】諾定咸森林自從找來樸斯迪哥高奧領軍後，球隊在英格蘭超級聯賽成績，依然未見有起色，據BBC報道，森林班主已準備定下任領隊人選，是愛華頓前主帥達治。森林在國際賽期前作客不敵紐卡素，開季以來聯賽成績只得1勝2和4負，排第17位，成績肯定不會被班主接受，縱使森林今季能參予歐霸盃，而樸斯迪哥高奧是上屆歐霸盃冠軍領隊，但英超成績若然持續不振，很難會在任到合約期滿。英國《廣播公司》透露，愛華頓前領隊達治（Sean Dyche）已經進入森林班主視線範圍，54歲的他自從今年1月被炒後，至今一直沒有新工作，雖然他曾在上周傳出有機會任蘇超格拉斯哥流浪主帥，但達治心儀的聯賽仍然是英超。達治年輕時也曾效力森林，會否成為下任球隊主帥，則要看樸斯迪哥高奧國際賽期後的領軍成績。now.com 體育 ・ 4 小時前
中大今學年堵截數百宗假學歷申請 有懷疑俱不考慮免不公
香港中文大學今個學年錄取近900名非本地生，在處理申請期間共堵截數百宗懷疑假學歷申請，數字比去年校方公布的十宗急增。中大入學及學生資助處處長王家徹強調，大學在處理相關個案時十分謹慎，如有懷疑都不會考慮。am730 ・ 6 小時前
巴基斯坦與阿富汗爆發激烈衝突 塔利班武裝襲擊多個據點 巴軍動用坦克等還擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴基斯坦與阿富汗邊境周六（11 日）晚爆發激烈衝突，塔利班武裝襲擊多個巴軍哨所，局勢急速升溫。事件發生前，巴基斯坦曾空襲喀布爾，被指引發塔利班報復行動。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 18 小時前
網上熱話｜台灣爭鮮分店推任食放題 顧客犯規遭收走壽司
台灣爭鮮旗下品牌「MAGiC TOUCH」最近推出任食放題，吸引很多顧客光顧。不過，近日有網民目擊有離譜食客狂點壽司後，不吃壽司飯，逼使店員直接收走桌上多碟壽司。 台灣網民在社交平台Threads分享直擊片段，看到一名店員站在一枱食客旁，將桌上多碟壽司逐碟逐碟收走。另有圖片顯示該枱食客至少將20塊醋飯堆起，成為一am730 ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 6 小時前
太陽參加婚禮夫妻難得同框 閔孝琳「幸福肥」師奶味濃
【on.cc東網專訊】韓片《陽光姊妹淘》的39歲女星閔孝琳，於2014年參演韓團Big Bang成員太陽的單曲《凌晨1點》MV結緣，太陽還為她寫了首超Hit的情歌《眼、鼻、口》。兩人於2015年6月拍拖斷正後大方認愛，2018年2月拉埋天窗，並於2021年12月東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
舊款智能身份證即日起失效 持有人須到6間辦事處申換領
所有載有出生年份為1969年或之前的舊款智能身份證即日起失效，連同出生年份1970年或之後的舊身份證已於今年5月失效，即所有舊身份證即日起全告失效。入境處指，仍然持有舊身份證的人須預約前往6間人事登記辦事處，遞交換證申請。am730 ・ 9 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 10 小時前
荃灣女途人捲小巴車底 司機涉危駕被捕
【Now新聞台】荃灣有女途人被小巴撞倒捲入車底，消防員救出送院，司機涉危駕被捕。 涉事小巴停在路邊，司機在現場協助調查。上午十一時許，一輛小巴沿荃灣川龍街行駛，去到31號對開時，撞倒一名橫過馬路的女子，她被捲入車底。消防員接報到場，用工具將64歲女傷者救出，她手腳受傷，由救護車送去瑪嘉烈醫院。警方調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕63歲小巴司機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前