立法會選舉︱民建聯公布 26 人名單 首派雙人「撞區」 一文睇參選及棄選名單︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民建聯今日（21 日）公布新一屆立法會參選名單，合共派出 26 名候選人，3 個選區首次安排雙人「撞區」參選。黨方形容今次部署屬「新選制下的新挑戰」，希望為市民提供更多選擇並帶動投票率。至於立法會取消討論「告別議案」，民建聯主席陳克勤表示，不再討論相關議案是「為了公平公正」，強調議員可透過其他途徑向市民表達感言。
民建聯表示，名單經過「綜合考慮及反覆思量」，屬周詳部署及策略性安排。當中部分直選分區首次派出兩名候選人，被形容為「新選制下的新挑戰」，期望能讓市民有更多選擇，並提高投票率。黨方強調，26 位參選人均是「才得兼備」，擁有豐富的地區服務經驗及社會基礎。
郭芙蓉 35 歲最年輕
平均年齡 47 歲的參選名單中，最年輕的郭芙蓉 35 歲。今屆選舉口號為「齊建好家園」，政綱分為三大方向：「維護國家安全」、「拼經濟」及「為民生」。民建聯指出，香港現時面對多重挑戰，包括經濟壓力及民生問題，候選人將致力推動實際政策，令市民感受到改善與支持。他們又表示，希望全港市民都能「出一份力」，共同打造更美好的社會。
被問及立法會取消討論「告別議案」，陳克勤認為，議案並無法律效力，只屬個人回顧與感言，又指現時社交媒體發達，議員可透過不同平台與市民分享工作心得，又形容不再討論該議案是「公平公正、合適的做法」。
另外，民建聯確認有 5 位現任議員不會競逐連任。黨主席在記者會上感謝他們過去 4 年在政策倡議及社會服務上的貢獻，指每位議員退出選戰都有個人原因，但他們對民建聯及香港的努力有目共睹。
民建聯參選名單
● 地區直選
港島西：陳學鋒
港島東：植潔鈴、李清霞
九龍東：顏汶羽、張培剛
九龍中：李慧琼
九龍西：鄭泳舜
新界北：姚銘
新界西北：周浩鼎
新界西南：郭芙蓉、盧婉婷
新界東南：葉傲冬
新界東北：陳克勤
● 功能界別
會計界：黃俊碩
漁農界：陳博智
港區人大代表政協界：陳勇
商界（第三）：張琪騰
社福界：朱麗玲
● 選舉委員會界別
陳恒鑌
葛珮帆
陳仲尼
林琳
陳永光
何俊賢
朱立威
洪錦鉉
民建聯棄選名單
港島東：梁熙
新界東南：李世榮
新界北：劉國勳
進出口界：黃英豪
選舉委員會界別：郭玲麗
