立法會選舉︱江旻憓參選旅遊界 發文公布候選人編號 一度將界別寫成「選舉委員會界別」︱Yahoo

她在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」。

【Yahoo新聞報道】立法會選舉將於 12 月 7 日舉行，候選人資格審查委員會今日確認所有 161 名參選人均符合「擁護《基本法》」及「效忠香港特區」的法定要求。奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名競逐旅遊界議席，成功獲確認提名有效。不過，她其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後便被刪除，再重新發布更正版。

江旻憓於上周一宣布參選旅遊界，其後一直未再更新社交平台。至今日資格獲確認後，她發帖公布候選人編號 M1，並附上競選口號「『憓』你發聲、旅業同心、微笑同行」。不過，她在文字簡介誤稱「選舉委員會界別抽籤結果出爐」，隨即被發現寫錯界別。貼文刪除約一小時後重新上載，內容已更正。

稱體育精神適用於所有界別

江旻憓去年在巴黎奧運奪金後退役，加入香港賽馬會擔任對外事務經理。報名參選後，選舉主任曾要求她說明與旅遊業的關聯。江旻憓回覆指，曾參與推動「賽馬旅遊」項目，形容相關工作屬旅遊業範疇。

她早前會見記者時表示，退役後轉行才發現體育精神適用於所有界別，又指自己已申請放棄護照，但未有回應何時入紙，也未有解釋為何參選旅遊界也決定放棄護照。

旅遊界另一名候選人馬軼超。