妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
立法會選舉︱盧偉國宣布不參選 累計 11 名議員宣布棄選 「70 歲退休線」老將相繼退下︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港多名現任立法會議員先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
截至 10 月 13 日，已有 11 名議員明確表示不再參選，包括梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、狄志遠、黃英豪、張欣宇、林健鋒、林素蔚、易志明及盧偉國。
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
10 月 11 日，多名資深功能界別議員亦相繼表態。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
易志明棄選 稱有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
現時 70 歲以上的立法會議員約有 12 人，外界關注是否形成「 70 歲退休線」。尚未表態的議員包括廖長江、葉劉淑儀、謝偉銓等。
其他人也在看
葉劉淑儀稱適時宣布是否參選立會籲勿擾 林健鋒指總商會有不少年輕人才(羅家晴報道)
【Now新聞台】多名年過70歲的立法會議員相繼宣布不會參選新一屆立法會，新民黨主席葉劉淑儀表示會適時公布決定；全國港澳研究會副會長譚耀宗稱尊重議員決定，樂見立法會有更多新人參選。 還有不夠兩星期，就是新一屆立法會選舉提名期，有7名年過70歲的立法會議員仍未表態是否競逐連任，包括71歲的經民聯主席盧偉國以及75歲的新民黨主席葉劉淑儀。立法會議員(港島西)葉劉淑儀：「(除了年齡外，會考慮甚麼因素？葉太何時有參選決定？)我們適當時候會宣布，新民黨適當時候會宣布，請各位不要騷擾我。(你自己個人有何決定？)」立法會議員(工程界)盧偉國：「(想問會否參選？)先開會。」12名年過70歲的議員，當中已經有5位宣布不會參選下屆立法會；其中經民聯林健鋒稱未來會積極到海外招商引資，協助本港經濟發展，而總商會亦有不少年青人才。立法會議員(商界第一)林健鋒：「我始終認為年青人是我們的未來，青出於藍勝於藍。(行會、旅發局等會否繼續？因為有傳70歲已是一條界線。)我們不需要將70歲放在嘴唇邊，例如香港有很多不同組織，大家都沒有談及這件事，最重要是我認為一個適合人選去處理一些不同工作。」全國港澳研究會副會長譚耀宗認為now.com 新聞 ・ 6 小時前
中大揭過百宗懷疑假學歷申請 梁振英質疑有無漏網之魚：香港這鍋粥就這樣壞了｜Yahoo
卸任特首後熱衷評論時政的全國政協副主席梁振英，再次就學生以假學歷報讀本港大學發聲。他認為，學生造假影響香港在全國乃至在國際社會的聲譽和可信度，必須嚴肅處理假文書問題。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
中大揭妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常 孕婦「進補」或導致營養過剩︱Yahoo
【Yahoo健康】中大醫學院最近發表長達 20 年的追蹤研究，揭示妊娠糖尿病和懷孕期血糖上升對孕婦和子女的健康有長遠風險，孕婦出現血糖水平異常，會令子女在幼年階段出現肥胖的風險增加五成，若同時出現過重的情況，子女幼年出現體脂積聚的風險會比代謝正常的孕婦高出七倍。Yahoo 健康 ・ 12 小時前
立法會選舉2025｜張欣宇林素蔚林健鋒宣布棄逐連任 至今9議員表態不再參選
立法會換屆選舉提名期本月24日展開，多名議員相繼表態不會競逐連任。香港新方向張欣宇今日宣布，因家庭原因不再參選下一屆立法會，表示過去4年有幸獲得國家信任和市民支持，能夠以立法會議員身份服務香港是他最大的光榮。張欣宇另與3名議員合組「A4聯盟」，其黨友林素蔚亦表示不再參選下屆立法會，未來會回歸社工專業角色和攻讀博士學位。am730 ・ 1 天前
以巴戰爭︱哈馬斯交出 20 名以色列人質 據報健康穩定 特朗普稱戰事「已結束」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加沙停火協議正式進入關鍵階段。哈馬斯今日（13 日）已在加沙把 20 名以色列人質交予國際紅十字會，據報健康狀況穩定，可自行步行。根據協議，以色列則會釋放近 2,000 名巴勒斯坦囚犯。美國總統特朗普宣布加沙戰事「已結束」，並抵達以色列在耶路撒冷發表演說，並會赴埃及沙姆沙伊赫出席關於停火安排的國際峰會。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
以媒：哈瑪斯已將20名在世以色列人質移交紅十字會
（法新社汗尤尼斯13日電） 以色列媒體報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」今天已將20名還在世的以色列人質，分批移交給加薩走廊的紅十字會（Red Cross）代表。依據協議，以色列也將釋放超過1900名巴勒斯坦囚犯。法新社 ・ 2 小時前
專訪︱「小樹靈」藏身路邊樹牌待「收服」 玩家達3000人 創辦人因遊戲愛上樹木︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】全港有約 20 萬棵樹都掛著一塊綠色樹牌，由發展局策劃管理，原意為讓市民認識樹木和匯報問題的實用設計。 IT 工程師 Oscar Yiu 遇然看見，用一個月創造遊戲網站「我的小樹靈」。玩家只要用手機掃瞄樹牌的二維碼，無言無語的路邊樹即變可「收服」的虛擬角色，讓玩家從新角度重新發現城市植物，具教育意義又增社區歸屬感，數月就有 3000 人登記做玩家，足證創意的影響力。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
英文標註 REPUBLIC OF CHINA 青島六萬地圖禁止出口
中國海關總署在社交平台公佈，青島海關近日檢查一批出口貨物時，發現六萬張「問題地圖」，問題包括「台灣省標註錯誤」、「漏繪釣魚島」等。海關指，該批地圖「危害國家統一、主權和領土完整」，禁止出口。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
特朗普飛往以色列 將向以色列議會發表演說
據《路透社》報導，美國總統特朗普周日（12 日）乘坐「空軍一號」飛往以色列，並計劃在以色列議會發表演說，隨後前往埃及，參加「沙姆沙伊赫和平峰會」。鉅亨網 ・ 11 小時前
川普：美國希望幫助中國而非傷害它
（法新社華盛頓12日電） 在威脅對全球第2大經濟體課徵100%關稅幾天之後，美國總統川普今天表示，美國「希望幫助中國，而非傷害它」，展現出較為和緩的立場。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「美國希望幫助中國，而非傷害它！」法新社 ・ 12 小時前
下周轉涼｜東北季候風將影響華南 下周三最低氣溫 22 度｜Yahoo
踏入 10 月中旬，料本港將漸有涼意。天文台在今早（13 日）的九天天氣預報表示，預料一股東北季候風會在下周初影響華南，氣溫稍為下降，其中天文台預測下周三（22 日）最低氣溫會降至 22 度。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
秋季電子產品展一連四天會展舉行 馬時亨與參展機械人互動
【Now新聞台】貿發局秋季電子產品展一連四天在會展舉行。貿發局主席馬時亨到場參觀，與參展的機械人互動以及聽取展商介紹。展覽聚焦人工智能與機械人科技、銀髮經濟及數碼娛樂；同期亦有國際電子組件及生產技術展。兩個展覽共有來自20個國家、逾3200家展商。有首次參展、剛落戶香港的內地機械人公司期望以香港作為平台，拓展海外市場。數字國際有限公司首席執行官劉志強：「香港是一個非常好的示範，可以讓更大範圍的海外客戶看到實際的應用，所以我們第一步也會在香港構建我們的生態體系、合作伙伴和商業應用。現在我們的產品還是更多的在探索階段，還不是大規模銷售的時候，所以應該還沒有太多直接的(貿易戰)影響。」 #要聞now.com 新聞 ・ 50 分鐘前
立法會選舉2025｜多名70歲以上議員不競逐連任 葉劉淑儀：適當時候宣布
立法會選舉提名期本月24日開始，現屆立法會議員至今已有9人宣布不競逐連任，其中5人年齡超過70歲，身兼行政會議召集人的葉劉淑儀今日未有回應參選意向。75歲的新民黨主席葉劉淑儀和多名議員早上出席發展事務委員會會議，被記者追問時回應「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我。」，73歲的新民黨副主席黎棟國就說未有決定。am730 ・ 7 小時前
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民
51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
張欣宇宣布不參選換屆立法會選舉成直選第一人 五屆議員林健鋒決定不連任(羅家晴報道)
【Now新聞台】繼多名資深立法會議員表明不競逐連任後，現年73歲、做了五屆議員的經民聯林健鋒亦宣布不會參選新一屆立法會，而香港新方向的張欣宇宣布不尋求連任，是首位決定不參選的地區直選議員。 距離立法會提名期不足兩星期，再有議員宣布不競逐連任。現年36歲的張欣宇稱基於家庭原因，決定不參選下一屆立法會，他稱自己並非香港出生，但感恩能夠在這裡求學、成家及立業。張欣宇就任議員前為港鐵站務經理及工程師，於2021年立法會選舉代表香港新方向出戰新界北地區直選，得到近2.9萬票晉身立法會。他當選後主力交通議題，曾在今年7月將軍澳綫延誤等多次港鐵事故到現場了解情況。張欣宇任內曾提出要增設門檻，確保粵車南下申請者具消費力，被前特首梁振英不點名批評他欠缺政治常識。再有多一名70歲以上的議員亦「退下火線」，身兼行會成員的經民聯商界議員林健鋒宣布不參選新一屆立法會。做了五屆立法會議員的他，提及現時是香港經濟復甦的重要時期，除了想專注商界事務及與商界出外招商引資外，亦希望給業界青年才俊更多機會服務市民、香港和國家，強調今後會繼續通過不同平台為工商界發聲，以及為香港服務。連同林健鋒，年屆「7字頭」的議員已經有5位now.com 新聞 ・ 1 天前
無定向反覆善變 重溫中美貿易戰年初至今發展
亞太區股市今日（13 日）普遍下挫，事緣中美貿易關係又再緊張起來。回顧這場反覆多變的兩國對奕，已有近十個月之久。中國美國商會今日發文重溫這場風暴，形容由特朗普回朝後發動的貿易戰 2.0 比上次牽連更廣、更難預測。商會指出，除非特朗普與習近平之間的對話能在明確的規範下進行，否則深層摩擦仍難避免。路透社亦撰文回望過去十個月的中美貿易戰過程，《Yahoo 新聞》謹將當中重要歷程記錄如下：Yahoo新聞 ・ 2 小時前
馬杜洛以「惡靈女巫」 形容和平獎得主馬查多
（法新社卡拉卡斯13日電） 委內瑞拉總統馬杜洛今天痛批諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）為「惡靈女巫」。委國政府常用民間傳說中的惡靈女巫（la sayona）稱呼馬查多，認為這名反對派領袖與惡靈女巫同樣擁有白皙皮膚與筆直黑髮。法新社 ・ 4 小時前
川普派國民兵赴芝加哥 上訴法院：禁出任務
（法新社芝加哥11日電） 美國總統川普派遣國民兵、展開大規模驅逐移民行動；聯邦上訴法院今天裁定，派往芝加哥的數百名國民兵可續留當地，但不得出任務；上訴法院大致維持了先前下級法院的暫停動員裁決。川普政府針對下級法院9日的裁定提起上訴，辯稱這些國民兵部隊有助於保護在芝加哥執法的移民官及相關設施。法新社 ・ 1 天前
美駐印度大使會見莫迪談貿易國防 稱前景樂觀
（法新社新德里11日電） 新任美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）在與印度總理莫迪（Narendra Modi）的首次會面中，討論了貿易、國防和關鍵礦物等議題，以期修復兩國惡化的關係。戈爾表示，美國重視與印度的關係。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜江玉歡以8字總結任期 憶當初無人脈終僥倖當選
立法會換屆選舉提名期本月24日展開，最少9名現任立法會議員已先後宣布不會競逐連任。尚未明確表態的選委界江玉歡，以「全力以赴、問心無愧」總結任期，憶述自己數年前沒有人脈支撐便去參選，既沒有份參與部分見面會，連投票日也要手持紙牌在票站附近拉票，「結果在選委界別得尾三，僥倖當選。」 ▼多名議員已宣布不參選下屆立法會▼am730 ・ 1 天前