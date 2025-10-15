專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
立法會選舉︱累計 14 名議員宣布棄選 林順潮稱專注生物醫藥科技 民建聯下周公布名單︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
【10 月 15 日】
身兼港區人大代表的選委界立法會議員林順潮，今日（15 日）宣布不競逐連任。他表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，他指會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。
部分民建聯議員傳不角逐連任 陳克勤：下周公布名單
立法會選舉持續出現棄選潮，繼「7 字頭」大限後，部分民建聯議員亦有傳不再角逐連任。現時在立法會擁有最多 19 席的大黨民建聯，主席陳克勤今（15 日）在立法會回應指，立法會參選名單須在民建聯執委會內討論和通過，最快下星期公布。
至於被傳放棄競逐連任、交棒黨友姚銘的民建聯新界北議員劉國勳，表示正思考如何繼續貢獻對北都發展的知識和想法，「究竟繼續或用不同角色，我整理好有新想法，跟黨溝通了，有較好的時間再跟大家分享。」
另外，經民聯成員、74歲地產及建造界議員龍漢標今（15 日）亦被追問會否角逐連任，他表示很快會公布。
累計 14 人不參選
立法會主席梁君彥率先在 9 月底宣布不再參選，之後陸續有其他議員宣布棄選決定。截至 10 月 14 日 12 時 20 分，13 名議員明確表示不再參選。按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
5 名七旬議員仍未有最後答案
政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。迄今，今屆第七屆立法會共有 12 名年齡滿 70 歲的議員。除了上述列表的 7 人之外，尚有其餘 5 人未給予會否棄選的「最後答案」：
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」
行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。
葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
【10 月 14 日】
廖長江：想做的，必須做的，都已經做到
10 月 14 日中午，商界（二）立法會議員，人稱「建制派班長」的廖長江宣布不再參選。他表示，「自 2012 年當選立法會議員以來，我已連續擔任三屆立法會議員。想做的，必須做的，都已經做到。」
廖長江指，香港已經開啟由治及興，崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒「讓愛國愛港力量薪火相傳」，他以後將更加專注於其他工作，繼續在不同的崗位上服務國家和香港。
【10 月 13 日】
周文港：推動官產學研四方合作
立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。
他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
易志明：有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
【10 月 12 日】
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
【10 月 11 日】
陳健波：是時候交棒 張宇人：考慮到「一國兩制」及業界發展決定退休
10 月 11 日，多名資深功能界別議員相繼表態棄選。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
【9 月 29 日】
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
其他人也在看
立法會選舉2025｜棄選潮惹關注 曾國衞：加強宣傳鼓勵選民投票 公務員要以身作則｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，提名期將於 10 月 24 日展開並至 11 月 6 日結束。近日已有 13 名議員宣布不角逐連任，棄選潮引起外界關注。政制及內地事務局局長曾國衞表示，正以多元及多渠道方式廣泛宣傳選舉，增強市民對選舉的認知，以鼓勵他們踴躍投票。曾國衞並指，公務員應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑 挑戰60日跑3000公里：為不能跑的人而跑｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】越野跑手周駱德（Jo Lodder）將於今天（15日）由北京萬里長城出發，挑戰用 60 日跑 3000 公里回到香港，冀以創舉為本港殘疾人士籌得 700 萬港元善款，並在旅途中舉辦活動，提高社會對弱勢社群的關注。這個首位連續跑畢香港五徑的前騎師在《Yahoo 新聞》專訪剖白，曾與死亡擦身而過，相信上天留住他的生命有重要目的。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
721罪成白衣人 就傷人罪申請定罪上訴許可 即日被駁回
元朗 721「白衣人」鄧嘉民經審訊後，被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪成，被判囚 4 年 1 個月。他就傷人罪提出定罪上訴，案件周三（15 日）處理許可聆訊，上訴庭法官薛偉成即日駁回，押後至周五（17 日）頒下書面判詞。法庭線 ・ 2 小時前
「退熱貼貼尾指」可助眠？家庭醫生稱沒實證證明 或屬「安慰劑效應」但不至有害︱Yahoo
【Yahoo健康】網上近日熱議一種「神奇助眠法」，聲稱睡前剪一小片退熱貼，貼在尾指上，便能幫助入睡。有人說一試驚人、從此一覺好眠；也有人笑言「只是手指涼了點」，質疑毫無作用。家庭醫學專科醫生朱偉星接受《Yahoo 健康》訪問時，便笑言在「安慰劑效應」下，即使「我話畀粒糖你係有助醫失眠，都會有人食咗，感覺係有用。」他說目前沒有科學實證，證實退熱貼有效助眠，但認為至少此方法不會造成傷害，「除非你紮得好緊影響血流，或者皮膚有敏感。」Yahoo 健康 ・ 1 小時前
全球退休金指數僅獲 B 級 52 地區中香港排名 15
人力資源管理顧問公司美世（Mercer）發表新一年度全球退休金指數報告，在 52 個經濟體系當中，香港排第 15，整體評級為第三級的 B，其中「可持續性」評級最低，只有 C＋。全球排名第一為荷蘭，與亞洲第一的新加坡同列 A 級。報告建議香港引入機制，規定部分退休金以定期收入形式領取。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
消委會錄近800宗跨境投訴轉介 泰國租車刮花遭索償 北上買樓裝修貨不對辦︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】跨境消費盛行，消委會過去三年透過轉介機制，處理近800宗有港人投訴個案。當中有港人於泰國租車自駕游期間，遭當地公司指控刮花擋風玻璃並索償，經消委會轉介泰國當地組織跟進後獲全額賠款；亦有港人北上買樓後發現裝修與售樓說明書不符，至今未能成功追討。消委會總幹事沈朝暉表示，該會正與內地磋商統一網購售後服務標準，提醒消費者保留購物單據紀錄，以便追討。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
外勞取代本地工人？勞工處首9個月錄321宗投訴 暫僅 1 宗成立 67宗證據不足 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府近年推出「補充勞工優化計劃」輸入外勞，同時觸發「聘外勞炒本地工人」爭議。勞福局今（15 日）回應立法會質詢指，今年首九個月接獲321宗懷疑外勞取代本地僱員投訴，處方已完成調查68宗個案，67宗沒有足夠證據，其他投訴個案仍在調查中。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜李家超：不參選議員來自不同年齡層 尊重個人選擇 據報中資機構將派人參選｜Yahoo
近期多名立法會議員稱因不同原因，不參選來屆立法會選舉，其中 7 名不參選議員都在 70 歲或以上，形成了「70 歲退下」的揣測。行政長官李家超今早（14 日）出席行政會議前見記者，表示尊重議員的決定，又指不參選的議員來自不同年齡層。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港鐵南港島綫鋰電池冒煙起火二人受傷 目擊者：啲火成個人咁高（有片）
港鐵南港島綫發生鋰電池起火事故。 昨日（13日）傍晚6時53分，一列由金鐘前往海怡半島的南港島綫列車，在金鐘站與海洋公園站之間突然發生火警。警方和消防接報後趕至海洋公園站，大批乘客在列車到站後疏散。一名36歲男子右手輕微燒傷，而站在他身旁的另一名39歲女乘客，則被鋰電池的火花濺到，燒到衣服，救護員即場為其敷治，兩am730 ・ 1 天前
特首私人秘書郭黃穎琦接替陳嘉信 出任政府物流服務署署長｜Yahoo
政府宣布高層官員任命。其中現任行政長官私人秘書郭黃穎琦，將於 10 月 27 日出任政府物流服務署署長，接替已於 9 月 19 日展開退休前休假的陳嘉信。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
沈震軒組「好犀利男團」被指欠債 親回「要賺好多錢」 住千呎獨立屋擁私人健身室
42歲沈震軒於今年2月被網民揭以真名HO MING加入Uber開車行列，接載乘客，被讚型格車輛及評分高達4.96。事後，沈震軒承認自己的確係揸Uber，指平日主要管理自己經營嘅健身室，其健身室尚未回本；另外參與劇本創作等幕後工作，坦言「真係幾大壓力」，而減壓方式就係開車，於是興起接載乘客嘅念頭。日前，沈震軒與梁烈唯、黃長興、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，5個男人加埋2百幾歲，被網民嘲笑為「200歲男團」，更有網民留言：「軒，條數好大咩？」，取笑沈震軒係咪欠債而被逼參加。對於網民指控，沈震軒拍片澄清自己冇爭人錢，但直言的確需要賺好多錢：「點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
亞視fb出post招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」
亞視永恆，唔止係一句歌詞。自從2016年「熄燈」之後，亞洲電視仍然不時有搞作，曾經搵林文龍做高層，仲有早前先完成嘅亞姐選舉，都證明何謂「 百足之蟲，死而不僵」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Stephy鄧麗欣42歲生日｜成為由心而發的「中女天花板」、愈活愈好看的保養心法：人開心，看起來沒那麼老
Stephy鄧麗欣迎來42歲生日，無論是個人保養，還是在歌影視上的努力和沉澱，想必沒有那個人不同意，她的魅力和年紀成正比增長中。到底背後有著怎樣的心態，令生活精彩豐富之餘，也散發專屬的吸引力呢？也許這才是保養的祕密。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
馬達加斯加總統宣布解散國民議會
（法新社安塔那那利佛14日電） 馬達加斯加總統拉喬利納今天宣布解散國民議會，欲先發制人阻止一項可能迫使他下台的表決。總統府在臉書發布聲明指出：「本命令於廣播及／或電視播出時即刻生效。」法新社 ・ 20 小時前
有公司醫保已足夠？自願醫保讓打工一族加倍安心
不少打工一族總以為有僱主提供團體醫療保險（俗稱「公司醫保」），便不需要投購自願醫保計劃認可產品，卻忽略了一旦轉工，打工仔便可能會失去醫療保障。特約資訊 ・ 1 天前
腳踢室友布偶貓致撞死罪成 內地生判囚5個月 今放棄上訴即時服刑
【on.cc東網專訊】一名內地生去年涉嫌用腳踢室友的布偶貓腹部兩至三下，令布偶貓撞向乾衣機死亡。涉案男生早前被裁判官陳志輝裁定「殘酷對待動物」罪成，判囚5個月，但獲准3萬港元保釋等候上訴。被告今（14日）在九龍城裁判法院表示放棄上訴，故需即時服刑。on.cc 東網 ・ 1 天前
美國擬禁美中航班飛越俄羅斯 聯合航空倡擴至國泰 6間中國航企聯署反對禁令｜Yahoo
6 間內地航空公司向美國運輸部發聯署信，反對美中航班不得飛越俄羅斯領空的計劃，指有關措施將會延長航班時間、提高票價，甚至可能影響部分航線。另外，美國聯合航空則呼籲將禁令擴展至國泰航空以及其他以香港作為基地的航空公司《Yahoo 新聞》已經向國泰查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
葵芳邨輪椅老婦以石頭襲擊白鴿案 警拘86歲張姓女子
【動物專訊】本報早前報道葵芳邨一名坐輪椅的老婦丟石頭襲擊白鴿，熱心市民拍下影片及報警，警方回覆本報查詢時表示，已於10月11日在葵涌區拘捕一名86歲姓張本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」，被捕人獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。 事發在10月9日下午2時許，當時熱心市民在葵芳邨目擊一名坐輪椅的老婦至少3次向白鴿丟石頭，她拍攝了其中一次，並即場質問老婦為何這樣做，對方說是因為白鴿便溺，該熱心市民其報警。 警方對本報表示，於10月9日下午約3時接獲一名女途人報案，指一名女子在葵芳邨葵仁樓一涼亭以石頭擲向白鴿。葵青警區動物罪案警察專隊接手案件，經調查後，於10月11日在葵涌區拘捕一名86歲姓張本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」。被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷地打、惡待動物，或殘酷地讓動物驚嚇，即屬違法，最高可罰款20萬元和監禁3年。 相關報道： 葵芳邨輪椅老婦以石頭丟鴿鴿 目擊者引述對方解釋：因為他們便溺 The post 葵芳邨輪椅老婦以石頭襲擊白鴿案 警拘86歲張姓女子 appeared first on 香港動物報 Hong香港動物報 ・ 23 小時前