立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 葉劉淑儀再被追問 面帶笑容連聲「唔好意思」︱持續更新︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
【10 月 17 日】
葉劉淑儀重申稍後正式宣布參選意向
至今尚未透露個人及新民黨下屆參選意向的葉劉淑儀，日前被記者追問時面露不悅，希望記者不要阻她開會，「唔好騷擾我」，稱新民黨會在適當時候作出公布。今日（17日）她再被記者追問，態度明顯轉變，並且面露笑容。葉太稱：「我哋黨稍後會正式宣布，真係對唔住我趕住開會，我要開運輸及交通委員會，真係對唔住啊，唔該，俾我開會。」
被問會否怕新民黨多人無法連任、影響該黨發展，葉劉淑儀回應稱：「真係唔該俾我開會，我趕時間，我已經遲咗啲，唔好意思、唔好意思。」
盧偉國：經民聯適時公布參選名單
早前宣布不會參選的經民聯主席盧偉國表示，適當時候會公布黨內參選名單，現時不適宜透露具體部署。他強調會薪火相傳，一定會有新面孔參選。他指經民聯會努力做好選舉，令業界及市民放心。
【10 月 16 日】
吳秋北：會盡最大能力保工聯會議席
工聯會會長吳秋北表示，中委會將在下周三（22日）開會討論參選名單及準則，周四（23日）召開記者會交代。被問會否擔心工聯會議席不保，吳秋北他說會盡最大能力，至於根據甚麼準則決定人選，說會內部商量。
【10 月 15 日】
10.17 惜別餐聚取消
10 月 17 日的本屆議會惜別餐聚已經取消。《香港電台》和《星島日報》引述立法會秘書處電郵，指午宴原本邀請行政長官出席，但由於不少議員反映提名期在下周五就開始，希望聚焦處理選舉事宜，立會通知特首辦後獲對方理解，立法會主席決定不舉行午宴。
早前有消息指，今屆多名議員「落馬」的情況令政圈陷入「低氣壓」，多名議員已經表示「無心情」食飯，原本歡送主席梁君彥，在 10 月 23 日舉行的晚宴都要取消。至於負責在中銀大廈安排晚宴場地的金融界議員陳振英就指，「人又少、場地又安排唔到」，因此取消。
龍漢標：決定全力專注商會會務
經民聯成員、74歲地產及建造界議員龍漢標今（15 日）宣布，決定全力專注商會會務，不競逐連任。他指，相信業界不乏才德兼備，有志服務香港、服務國家的人才，請大家放心。
龍漢標由 1999 年任地產建設商會秘書長至今。
林順潮：回歸專業，專注臨床醫學
身兼港區人大代表的選委界立法會議員林順潮，今日（15 日）宣布不競逐連任。他表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，他指會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。
部分民建聯議員傳不角逐連任 陳克勤：下周公布名單
立法會選舉持續出現棄選潮，繼「7 字頭」大限後，部分民建聯議員亦有傳不再角逐連任。現時在立法會擁有最多 19 席的大黨民建聯，主席陳克勤今（15 日）在立法會回應指，立法會參選名單須在民建聯執委會內討論和通過，最快下星期公布。
至於被傳放棄競逐連任、交棒黨友姚銘的民建聯新界北議員劉國勳，表示正思考如何繼續貢獻對北都發展的知識和想法，「究竟繼續或用不同角色，我整理好有新想法，跟黨溝通了，有較好的時間再跟大家分享。」
累計 15 人不參選
立法會主席梁君彥率先在 9 月底宣布不再參選，之後陸續有其他議員宣布棄選決定。截至 10 月 15 日 19 時 00 分，15 名議員明確表示不再參選。按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
4 名七旬議員仍未有最後答案
政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。迄今，今屆第七屆立法會共有 12 名年齡滿 70 歲的議員。除了上述列表的 8 人之外，尚有其餘 4 人未給予會否棄選的「最後答案」：
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」
行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。
葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
【10 月 14 日】
廖長江：想做的，必須做的，都已經做到
10 月 14 日中午，商界（二）立法會議員，人稱「建制派班長」的廖長江宣布不再參選。他表示，「自 2012 年當選立法會議員以來，我已連續擔任三屆立法會議員。想做的，必須做的，都已經做到。」
廖長江指，香港已經開啟由治及興，崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒「讓愛國愛港力量薪火相傳」，他以後將更加專注於其他工作，繼續在不同的崗位上服務國家和香港。
【10 月 13 日】
周文港：推動官產學研四方合作
立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。
他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
易志明：有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
【10 月 12 日】
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
【10 月 11 日】
陳健波：是時候交棒 張宇人：考慮到「一國兩制」及業界發展決定退休
10 月 11 日，多名資深功能界別議員相繼表態棄選。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
【9 月 29 日】
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
