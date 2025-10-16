不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 議會惜別午宴據報取消︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
【10 月 15 日】
10.17 惜別餐聚取消
10 月 17 日的本屆議會惜別餐聚已經取消。《香港電台》和《星島日報》引述立法會秘書處電郵，指午宴原本邀請行政長官出席，但由於不少議員反映提名期在下周五就開始，希望聚焦處理選舉事宜，立會通知特首辦後獲對方理解，立法會主席決定不舉行午宴。
早前有消息指，今屆多名議員「落馬」的情況令政圈陷入「低氣壓」，多名議員已經表示「無心情」食飯，原本歡送主席梁君彥，在 10 月 23 日舉行的晚宴都要取消。至於負責在中銀大廈安排晚宴場地的金融界議員陳振英就指，「人又少、場地又安排唔到」，因此取消。
龍漢標：決定全力專注商會會務
經民聯成員、74歲地產及建造界議員龍漢標今（15 日）宣布，決定全力專注商會會務，不競逐連任。他指，相信業界不乏才德兼備，有志服務香港、服務國家的人才，請大家放心。
龍漢標由 1999 年任地產建設商會秘書長至今。
林順潮：回歸專業，專注臨床醫學
身兼港區人大代表的選委界立法會議員林順潮，今日（15 日）宣布不競逐連任。他表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，他指會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。
部分民建聯議員傳不角逐連任 陳克勤：下周公布名單
立法會選舉持續出現棄選潮，繼「7 字頭」大限後，部分民建聯議員亦有傳不再角逐連任。現時在立法會擁有最多 19 席的大黨民建聯，主席陳克勤今（15 日）在立法會回應指，立法會參選名單須在民建聯執委會內討論和通過，最快下星期公布。
至於被傳放棄競逐連任、交棒黨友姚銘的民建聯新界北議員劉國勳，表示正思考如何繼續貢獻對北都發展的知識和想法，「究竟繼續或用不同角色，我整理好有新想法，跟黨溝通了，有較好的時間再跟大家分享。」
累計 15 人不參選
立法會主席梁君彥率先在 9 月底宣布不再參選，之後陸續有其他議員宣布棄選決定。截至 10 月 15 日 19 時 00 分，15 名議員明確表示不再參選。按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
4 名七旬議員仍未有最後答案
政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。迄今，今屆第七屆立法會共有 12 名年齡滿 70 歲的議員。除了上述列表的 7 人之外，尚有其餘 4 人未給予會否棄選的「最後答案」：
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」
行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。
葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
【10 月 14 日】
廖長江：想做的，必須做的，都已經做到
10 月 14 日中午，商界（二）立法會議員，人稱「建制派班長」的廖長江宣布不再參選。他表示，「自 2012 年當選立法會議員以來，我已連續擔任三屆立法會議員。想做的，必須做的，都已經做到。」
廖長江指，香港已經開啟由治及興，崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒「讓愛國愛港力量薪火相傳」，他以後將更加專注於其他工作，繼續在不同的崗位上服務國家和香港。
【10 月 13 日】
周文港：推動官產學研四方合作
立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。
他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
易志明：有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
【10 月 12 日】
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
【10 月 11 日】
陳健波：是時候交棒 張宇人：考慮到「一國兩制」及業界發展決定退休
10 月 11 日，多名資深功能界別議員相繼表態棄選。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
【9 月 29 日】
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
其他人也在看
通緝犯台北車站當眾性侵醉酒女子 據報受害人為香港遊客 台鐵將聯同警方加強巡邏(陳雪沂報道)
【Now新聞台】台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵，十多分鐘都無人上前制止，直至警方接獲外國遊客報案。據報，受害人是香港遊客。 作為台北市主要交通樞紐，台北車站每日人來人往，車站大廳亦不時有人停留。本月9日下午近四時，有女子疑似在醉酒、失去意識的情況下，遭一名男子拖到牆邊性侵。目擊者：「那女生躺在地上，那個男生似乎要把她抬起來，從中間的位置把她搬去旁邊，搬的途中他似乎一直摸那位女士。」台灣傳媒報道，受害人是持觀光簽證的香港旅客，整個犯案過程長達十多分鐘，但在警方接獲外國遊客報案趕至現場逮捕疑犯前，都沒有人制止。有傳媒引述報案的馬來西亞遊客指，當時經過的旅客比較匆忙，但對沒有人察覺異狀感到意外。檢警部門經調查後，發現該名姓邱男子去年因偷竊判入獄六個月，雖可繳納罰款代替，但他未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄。負責管理台北車站的台鐵周三發聲明，對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查，而車站大廳現時已加設圍欄，並張貼告示提醒禁止飲酒、躺臥等行為。而案件亦引起社會關注台北車站治安問題，有民眾認為車站內部空間大，如同「大迷宮」，廁所、儲物櫃亦有「死角位」，深now.com 新聞 ・ 12 小時前
韓學生赴柬遭虐致死惹民憤 議員促考慮軍事行動 柬埔寨：柬方也是跨國詐騙受害者｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】22歲韓國大學生今年 8 月時遭誘騙至柬埔寨，遭犯罪集團綁架虐待致死，引發韓國社會強烈憤慨。南韓與柬埔寨關係近日陷入緊張，柬埔寨官員強調，柬方同樣是跨國犯罪的受害者，「將責任推卸給單一國家只會助長犯罪分子繼續他們的活動」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
新加坡男子攜大量《寵物小精靈》卡牌過關 疑未申報遭海關調查 當局發帖：全部收服！︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡海關調查一宗涉及未申報《寵物小精靈》卡牌的案件，一名 25 歲新加坡男子在樟宜機場被發現行李內藏有總值超過 30,000 新加坡幣（約 18 萬港元）的多款寵物小精靈集換卡。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
沈震軒組「好犀利男團」被指欠債 親回「要賺好多錢」 住千呎獨立屋擁私人健身室
42歲沈震軒於今年2月被網民揭以真名HO MING加入Uber開車行列，接載乘客，被讚型格車輛及評分高達4.96。事後，沈震軒承認自己的確係揸Uber，指平日主要管理自己經營嘅健身室，其健身室尚未回本；另外參與劇本創作等幕後工作，坦言「真係幾大壓力」，而減壓方式就係開車，於是興起接載乘客嘅念頭。日前，沈震軒與梁烈唯、黃長興、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，5個男人加埋2百幾歲，被網民嘲笑為「200歲男團」，更有網民留言：「軒，條數好大咩？」，取笑沈震軒係咪欠債而被逼參加。對於網民指控，沈震軒拍片澄清自己冇爭人錢，但直言的確需要賺好多錢：「點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
英國收緊移民工作簽證要求 英語能力須達 A-level水平 料每年減 10 萬人移民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國政府近日宣布，部分外來移民若要在英國工作，未來須具備相當於 A-level 程度的英語能力。新規定將於 2026 年 1 月 8 日生效，主要影響畢業生及申請技術工人或「Scale-up」簽證人士，屬於政府削減移民數量計劃的一部分。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
亞視fb出post招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」
亞視永恆，唔止係一句歌詞。自從2016年「熄燈」之後，亞洲電視仍然不時有搞作，曾經搵林文龍做高層，仲有早前先完成嘅亞姐選舉，都證明何謂「 百足之蟲，死而不僵」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
英國對香港《引渡法》修訂通過 流亡人士憂慮遭報復 官員：絕不批准政治目的引渡｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國保守黨政府在 2020 年因應《香港國安法》實施，暫停與香港的引渡協議，逾五年後，英國國會周二（14 日）通過修訂《引渡法》，恢復與香港的部分引渡安排計劃，多名流亡英國的香港異見人士擔心，英國政府此舉或令他們面臨更大風險，認為港府可能藉此尋求政治報復。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
721罪成白衣人 就傷人罪申請定罪上訴許可 即日被駁回
元朗 721「白衣人」鄧嘉民經審訊後，被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪成，被判囚 4 年 1 個月。他就傷人罪提出定罪上訴，案件周三（15 日）處理許可聆訊，上訴庭法官薛偉成即日駁回，押後至周五（17 日）頒下書面判詞。法庭線 ・ 19 小時前
美國擬禁美中航班飛越俄羅斯 聯合航空倡擴至國泰 6間中國航企聯署反對禁令｜Yahoo
6 間內地航空公司向美國運輸部發聯署信，反對美中航班不得飛越俄羅斯領空的計劃，指有關措施將會延長航班時間、提高票價，甚至可能影響部分航線。另外，美國聯合航空則呼籲將禁令擴展至國泰航空以及其他以香港作為基地的航空公司《Yahoo 新聞》已經向國泰查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
立法會選舉2025｜棄選潮惹關注 曾國衞：加強宣傳鼓勵選民投票 公務員要以身作則｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，提名期將於 10 月 24 日展開並至 11 月 6 日結束。近日已有 13 名議員宣布不角逐連任，棄選潮引起外界關注。政制及內地事務局局長曾國衞表示，正以多元及多渠道方式廣泛宣傳選舉，增強市民對選舉的認知，以鼓勵他們踴躍投票。曾國衞並指，公務員應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
特朗普宣布美中處於貿易戰 貝森特提以拉長停火換調整稀土管制
【彭博】— 美國總統特朗普表示已與中國陷入了貿易戰，儘管他的財政部長斯科特·貝森特提議拉長關稅停火期來換取對北京在稀土出口管制上的調整。Bloomberg ・ 2 小時前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
紐西蘭男子姓名有 2253 個字創健力士世界紀錄 結婚讀名須播放 20 分鐘錄音︱附全名︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紐西蘭奧克蘭一名前保安 Laurence Watkins 憑着擁有多達 2,253 個名字，獲健力士世界紀錄確認為「全球最長個人姓名」的紀錄保持者。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑 挑戰60日跑3000公里：為不能跑的人而跑｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】越野跑手周駱德（Jo Lodder）將於今天（15日）由北京萬里長城出發，挑戰用 60 日跑 3000 公里回到香港，冀以創舉為本港殘疾人士籌得 700 萬港元善款，並在旅途中舉辦活動，提高社會對弱勢社群的關注。這個首位連續跑畢香港五徑的前騎師在《Yahoo 新聞》專訪剖白，曾與死亡擦身而過，相信上天留住他的生命有重要目的。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
美國高官記者會談中國實錄：痛批李成鋼、500%俄油關稅、稀土新規難行
【彭博】— 美國財政部長貝森特和美國貿易代表格裡爾周三在華盛頓就經濟政策舉行記者會，兩人主動談及和中國最近的貿易爭端升級並就此回答提問。Bloomberg ・ 3 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 22 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前