「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 龍漢標稱專注商會會務 民建聯下周公布名單︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
【10 月 15 日】
龍漢標：決定全力專注商會會務
經民聯成員、74歲地產及建造界議員龍漢標今（15 日）宣布，決定全力專注商會會務，不競逐連任。他指，相信業界不乏才德兼備，有志服務香港、服務國家的人才，請大家放心。
龍漢標由 1999 年任地產建設商會秘書長至今。
林順潮：回歸專業，專注臨床醫學
身兼港區人大代表的選委界立法會議員林順潮，今日（15 日）宣布不競逐連任。他表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，他指會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。
部分民建聯議員傳不角逐連任 陳克勤：下周公布名單
立法會選舉持續出現棄選潮，繼「7 字頭」大限後，部分民建聯議員亦有傳不再角逐連任。現時在立法會擁有最多 19 席的大黨民建聯，主席陳克勤今（15 日）在立法會回應指，立法會參選名單須在民建聯執委會內討論和通過，最快下星期公布。
至於被傳放棄競逐連任、交棒黨友姚銘的民建聯新界北議員劉國勳，表示正思考如何繼續貢獻對北都發展的知識和想法，「究竟繼續或用不同角色，我整理好有新想法，跟黨溝通了，有較好的時間再跟大家分享。」
累計 15 人不參選
立法會主席梁君彥率先在 9 月底宣布不再參選，之後陸續有其他議員宣布棄選決定。截至 10 月 15 日 19 時 00 分，15 名議員明確表示不再參選。按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
4 名七旬議員仍未有最後答案
政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。迄今，今屆第七屆立法會共有 12 名年齡滿 70 歲的議員。除了上述列表的 7 人之外，尚有其餘 4 人未給予會否棄選的「最後答案」：
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」
行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。
葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
【10 月 14 日】
廖長江：想做的，必須做的，都已經做到
10 月 14 日中午，商界（二）立法會議員，人稱「建制派班長」的廖長江宣布不再參選。他表示，「自 2012 年當選立法會議員以來，我已連續擔任三屆立法會議員。想做的，必須做的，都已經做到。」
廖長江指，香港已經開啟由治及興，崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒「讓愛國愛港力量薪火相傳」，他以後將更加專注於其他工作，繼續在不同的崗位上服務國家和香港。
【10 月 13 日】
周文港：推動官產學研四方合作
立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。
他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
易志明：有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
【10 月 12 日】
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
【10 月 11 日】
陳健波：是時候交棒 張宇人：考慮到「一國兩制」及業界發展決定退休
10 月 11 日，多名資深功能界別議員相繼表態棄選。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
【9 月 29 日】
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
其他人也在看
立法會選舉2025｜棄選潮惹關注 曾國衞：加強宣傳鼓勵選民投票 公務員要以身作則｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，提名期將於 10 月 24 日展開並至 11 月 6 日結束。近日已有 13 名議員宣布不角逐連任，棄選潮引起外界關注。政制及內地事務局局長曾國衞表示，正以多元及多渠道方式廣泛宣傳選舉，增強市民對選舉的認知，以鼓勵他們踴躍投票。曾國衞並指，公務員應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
英國收緊移民工作簽證要求 英語能力須達 A-level水平 料每年減 10 萬人移民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國政府近日宣布，部分外來移民若要在英國工作，未來須具備相當於 A-level 程度的英語能力。新規定將於 2026 年 1 月 8 日生效，主要影響畢業生及申請技術工人或「Scale-up」簽證人士，屬於政府削減移民數量計劃的一部分。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
721罪成白衣人 就傷人罪申請定罪上訴許可 即日被駁回
元朗 721「白衣人」鄧嘉民經審訊後，被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪成，被判囚 4 年 1 個月。他就傷人罪提出定罪上訴，案件周三（15 日）處理許可聆訊，上訴庭法官薛偉成即日駁回，押後至周五（17 日）頒下書面判詞。法庭線 ・ 5 小時前
「退熱貼貼尾指」可助眠？家庭醫生稱沒實證證明 或屬「安慰劑效應」但不至有害︱Yahoo
【Yahoo健康】網上近日熱議一種「神奇助眠法」，聲稱睡前剪一小片退熱貼，貼在尾指上，便能幫助入睡。有人說一試驚人、從此一覺好眠；也有人笑言「只是手指涼了點」，質疑毫無作用。家庭醫學專科醫生朱偉星接受《Yahoo 健康》訪問時，便笑言在「安慰劑效應」下，即使「我話畀粒糖你係有助醫失眠，都會有人食咗，感覺係有用。」他說目前沒有科學實證，證實退熱貼有效助眠，但認為至少此方法不會造成傷害，「除非你紮得好緊影響血流，或者皮膚有敏感。」Yahoo 健康 ・ 4 小時前
韓學生赴柬遭虐致死惹民憤 議員促考慮軍事行動 柬埔寨：柬方也是跨國詐騙受害者｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】22歲韓國大學生今年 8 月時遭誘騙至柬埔寨，遭犯罪集團綁架虐待致死，引發韓國社會強烈憤慨。南韓與柬埔寨關係近日陷入緊張，柬埔寨官員強調，柬方同樣是跨國犯罪的受害者，「將責任推卸給單一國家只會助長犯罪分子繼續他們的活動」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑 挑戰60日跑3000公里：為不能跑的人而跑｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】越野跑手周駱德（Jo Lodder）將於今天（15日）由北京萬里長城出發，挑戰用 60 日跑 3000 公里回到香港，冀以創舉為本港殘疾人士籌得 700 萬港元善款，並在旅途中舉辦活動，提高社會對弱勢社群的關注。這個首位連續跑畢香港五徑的前騎師在《Yahoo 新聞》專訪剖白，曾與死亡擦身而過，相信上天留住他的生命有重要目的。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
英國對香港《引渡法》修訂通過 流亡人士憂慮遭報復 官員：絕不批准政治目的引渡｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國保守黨政府在 2020 年因應《香港國安法》實施，暫停與香港的引渡協議，逾五年後，英國國會周二（14 日）通過修訂《引渡法》，恢復與香港的部分引渡安排計劃，多名流亡英國的香港異見人士擔心，英國政府此舉或令他們面臨更大風險，認為港府可能藉此尋求政治報復。Yahoo新聞 ・ 46 分鐘前
流感︱西醫工會籲選購快測產品留意「檢測極限」 低病毒量亦能測出 避免假陰性誤判︱Yahoo
【Yahoo健康】本港踏入流感高峰期，近日一名 13 歲女童感染流感後出現併發症離逝，引起社會關注。西醫工會提醒市民，選購「多合一」快速檢測產品時，應特別留意產品說明上標示的「檢測極限」，這項指標反映快測對低病毒量樣本的靈敏度，可協助在感染初期仍能測出陽性結果，減少「假陰性」誤判的風險。Yahoo 健康 ・ 44 分鐘前
威脅中國遊客「不消費回不了國」 無牌中國導遊泰國被捕(有片)
近日有內地網民發布視頻稱在泰國旅遊時，遭到強制消費，導遊態度囂張，用普通話威脅遊客：「不消費就讓你回不了中國」、「到了免稅店讓你上不了車」等，還手指拍攝者要求「把視頻給我刪了」。 綜合《九派新聞》、《封面新聞》等內地媒體報道，中國駐泰國大使館昨日(14日)發布「關於中國遊客在泰旅遊涉導遊事的提醒」，指近日，網上流am730 ・ 4 小時前
搶人才計劃｜為產子申請來港？孫玉菡稱未有發現 議員問會否要求簽確認文件｜Yahoo
現屆政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃。有立法會議員關注，是否有申請人「以來港發展為名，產子為實」，政府有否機制防止，包括會否要求在「生仔」前簽文件確認留港發展。勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，入境處設有嚴謹有效的機制，嚴格審批每宗申請，據政府觀察，仍未獲聘的人才都有興趣在港長遠發展，並未發現有人所謂「以來港發展為名，產子為實」的情況。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
新加坡男子攜大量《寵物小精靈》卡牌過關 疑未申報遭海關調查 當局發帖：全部收服！︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡海關調查一宗涉及未申報《寵物小精靈》卡牌的案件，一名 25 歲新加坡男子在樟宜機場被發現行李內藏有總值超過 30,000 新加坡幣（約 18 萬港元）的多款寵物小精靈集換卡。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉｜李家超：不參選議員來自不同年齡層 尊重個人選擇 據報中資機構將派人參選｜Yahoo
近期多名立法會議員稱因不同原因，不參選來屆立法會選舉，其中 7 名不參選議員都在 70 歲或以上，形成了「70 歲退下」的揣測。行政長官李家超今早（14 日）出席行政會議前見記者，表示尊重議員的決定，又指不參選的議員來自不同年齡層。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【圖輯」鑽石礦場荒廢七十年重現生機 攝影師捕捉「鬼鎮訪客」獲殊榮
英國自然史博物館公佈本年度最佳野生動物攝影師，得主為來自南非的 Wim van den Heever。他的得獎作品是一幅攝於納米比亞「鬼鎮」的棕巤狗照片，得獎原因是照片反映了城市被人荒廢後，在野生角度得以重現生機，而攝影師的好奇心和耐性也是致勝關鍵。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
以巴戰爭︱以色列釋放近 2,000 名巴人囚犯 民眾悲喜交集迎親人︱圖輯︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以色列當局昨日（13 日）釋放近 2,000 名巴勒斯坦囚犯與被拘留者，當中包括約 1,700 名於戰爭期間在加沙被扣押、未經起訴的人士。消息傳出後，拉姆安拉（Ramallah）街頭湧現大批民眾迎接，場面既激動又哀傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
消委會錄近800宗跨境投訴轉介 泰國租車刮花遭索償 北上買樓裝修貨不對辦︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】跨境消費盛行，消委會過去三年透過轉介機制，處理近800宗有港人投訴個案。當中有港人於泰國租車自駕游期間，遭當地公司指控刮花擋風玻璃並索償，經消委會轉介泰國當地組織跟進後獲全額賠款；亦有港人北上買樓後發現裝修與售樓說明書不符，至今未能成功追討。消委會總幹事沈朝暉表示，該會正與內地磋商統一網購售後服務標準，提醒消費者保留購物單據紀錄，以便追討。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜廖長江宣布不參選 累計13名議員不競逐連任
立法會換屆選舉提名期10月24日展開。68歲的商界(二)立法會議員廖長江向傳媒表示，經過慎重考慮，決定不再參選新一屆立法會。廖長江指，已連續擔任三屆議員，「想做的，必須做的，都已經做到」，又稱香港已完成機制建設，開啟由治及興，形容崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒。他補充，日後將更加專注於其他工作，並繼續在不同的崗位上am730 ・ 1 天前
20歲男認向兩12歲女童索取逾200張裸照 還押10.30判刑
20 歲男生承認於 2022 至 2023 年間，向兩名 12 歲女童索取裸照，共涉超過 200 張裸照。其中一人及後自殺，家人透過女童電話揭發事件。被告周二（14 日）在區域法院承認兩項「煽惑 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」罪，暫委法官黃國輝押後至 10 月 30 日判刑，下令為被告索取更生中心、勞教中心、教導所及心理報告，被告還押候判。法庭線 ・ 1 天前
CFO財報解密 │從財務報表檢視企業派息能力（Benny）
因為損益表反映嘅盈利能力係帳面數，真實從經營賺取嘅現金流入，扣除經營所需現金開支，以及發展所需嘅資本支出後嘅淨額，夠唔夠維持每年派發股息金額所需？呢個時候就要睇返現金流量表裏面經營現金流喺扣除資本支出後係咪持續都高於年度股息金額？Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
國泰更新會員計劃 簡化晉升機制
國泰航空(0293.HK)宣布更新會員計劃，包括會籍可跨級提升、統一會籍周期、新增鑽石行政卡會員等，有關措施將於2027年1月1日起全面更新，過渡階段將由2026年1月1日開始。 國泰表示，是次會員計劃的更新包括五方面，包括會籍進階制度，會籍積分不再因晉升會籍級別而重設為零，並設有會籍跨級提升，意味著會員可在同一年內實現多次會籍晉升。AASTOCKS ・ 1 小時前