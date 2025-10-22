專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
立法會選舉︱累計 22 名議員宣布棄選 惜別宴復辦 葉劉事忙將缺席︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。
累計 22 人不參選
立法會主席梁君彥率先在 9 月底宣布不再參選，之後陸續有其他議員宣布棄選決定。截至 10 月 22 日 11 時 40 分，22 名議員明確表示不再參選。按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
江玉歡（55 歲，無黨籍，選舉委員會）
郭玲麗（46 歲，民建聯，選舉委員會）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
劉國勳（44 歲，民建聯，新界北）
李世榮（42 歲，民建聯，新界東南）
梁熙（40 歲，民建聯，香港島東）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
2 名七旬議員仍未有最後答案
政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。迄今，今屆第七屆立法會共有 12 名年齡滿 70 歲的議員。除了上述列表的 10 人之外，尚有其餘 2 人未給予會否棄選的「最後答案」：
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
【10 月 22 日】
惜別宴疑復辦
立法會議員「畢業飯」原本告吹卻又起死回生，將於23日中午舉行。立法會主席梁君彥解釋，原訂「畢業飯」只是星期三的恆常聚餐，惟早前已取消的飯聚訂餐的費用已付，於是邀請議員明天回來進行最後一次會議時一同進餐，沒有強制要求議員出席。
盛傳將棄選的新民黨葉劉淑儀被記者問到會否出席惜別宴時，表示這幾天已「安排好多工作」，因此不會出席，「你忽然間話畀我知，我點安排？」對於惜別宴忽然復辦，葉劉稱「要問秘書處」。
江玉歡宣布棄選
選舉委員會的江玉歡，今早（22 日）11 時半召開記者會，宣布不會尋求連任，換言之只做一屆議員就告別議會。
【10 月 21 日】
民建聯 5 人棄選 梁熙李世榮有份
議會第一大黨，現時有 19 名立法會議員的民建聯周二（21 日）交代出選名單。民建聯將會派出 26 人出選，其中 14 人是現屆議員，包括主席陳克勤等。至於不在出戰名單的現屆議員就有 5 名，包括香港島東的梁熙、新界東南的李世榮、新界北的劉國勳、選委會的郭玲麗，以及早在 10 月 11 日就已經宣布不參選的進出口界黃英豪。
新民黨陳家珮據報轉直選接替葉劉 李梓敬或有得留低
新民黨方面，《香港 01》就引述消息指，該黨擬派出 7 人參選立法會，名單內未見黨主席，75 歲的葉劉淑儀，至於兩名副主席，73 歲的選委會黎棟國以及 48 歲的選委會容海恩亦都「冇影」。
葉劉淑儀是現屆的香港島西議員，消息就指選委會陳家珮將要參與地區直選，接替葉太出戰香港島西，至於新界東北的李梓敬就被傳獲葉太強力爭取而毋須「起身走人」，繼續留在新界東北，跟選委會何敬康同樣爭取連任。至於其餘 4 名的新民黨參選者，則為郭浩景、陳志豪、張文嘉和甘文鋒。
假如以上名單屬實，棄選的立法會議員將會增加至 24 人。新民黨出選名單有待該黨最終確認。
【10 月 20 日】
謝偉銓宣布不參選 稱家庭情況近年出現變化
立法會建築、測量、都市規劃及園境界別議員謝偉銓宣布，將不會參加第八屆立法會選舉。他表示，感謝業界及傳媒長期關注和支持，並指這個決定是在聽取業界意見及經過深思熟慮後作出。
70 歲的謝偉銓指出，自己已連續擔任 3 屆、共 12 年立法會議員，期間獲得業界選民的信任與鼓勵。不過，因家庭情況近年出現變化，希望能騰出更多時間陪伴家人，因此決定不再參選。
他強調，雖然將卸任議員職務，但對業界和社會的關懷不變，並會繼續以專業知識及過往的議會經驗，在不同崗位為市民、社會及業界服務。謝偉銓同時感謝一直支持他的朋友、家人、同事及市民，期望日後能與各界攜手，為建設更美好的香港出一分力。
田北辰宣布不競逐連任
現年 75 歲的實政圓桌立法會議員田北辰在周一（20 日）宣布不競爭連任，指今後會「換個方式貢獻香港」。現時累計有 21 名議員宣布不競逐連任。
12 名 7 旬議員當中，現時已經有 9 名宣布棄選，現時仍未表態的只有 75 歲的新民黨葉劉淑儀，73 歲的新民黨黎棟國，以及 70 歲的無黨派謝偉銓。
政界傳「劍后」江旻憓參與地區直選
另外多間傳媒在周末引述政圈消息指，巴黎奧運女子重劍金牌得主，現職馬會對外事務助理經理的江旻憓擬參與立法會選舉，擬出戰新界北地區直選。
新界北兩名現屆議員，其中香港新方向張欣宇早前已經表示「家庭原因」放棄連任，民建聯的劉國勳就表示「有新想法」，但未明確表達會否競逐連任。
【10 月 17 日】
葉劉淑儀重申稍後正式宣布參選意向
至今尚未透露個人及新民黨下屆參選意向的葉劉淑儀，日前被記者追問時面露不悅，希望記者不要阻她開會，「唔好騷擾我」，稱新民黨會在適當時候作出公布。今日（17日）她再被記者追問，態度明顯轉變，並且面露笑容。葉太稱：「我哋黨稍後會正式宣布，真係對唔住我趕住開會，我要開運輸及交通委員會，真係對唔住啊，唔該，俾我開會。」
被問會否怕新民黨多人無法連任、影響該黨發展，葉劉淑儀回應稱：「真係唔該俾我開會，我趕時間，我已經遲咗啲，唔好意思、唔好意思。」
盧偉國：經民聯適時公布參選名單
早前宣布不會參選的經民聯主席盧偉國表示，適當時候會公布黨內參選名單，現時不適宜透露具體部署。他強調會薪火相傳，一定會有新面孔參選。他指經民聯會努力做好選舉，令業界及市民放心。
【10 月 16 日】
吳秋北：會盡最大能力保工聯會議席
工聯會會長吳秋北表示，中委會將在下周三（22日）開會討論參選名單及準則，周四（23日）召開記者會交代。被問會否擔心工聯會議席不保，吳秋北他說會盡最大能力，至於根據甚麼準則決定人選，說會內部商量。
【10 月 15 日】
10.17 惜別餐聚取消
10 月 17 日的本屆議會惜別餐聚已經取消。《香港電台》和《星島日報》引述立法會秘書處電郵，指午宴原本邀請行政長官出席，但由於不少議員反映提名期在下周五就開始，希望聚焦處理選舉事宜，立會通知特首辦後獲對方理解，立法會主席決定不舉行午宴。
早前有消息指，今屆多名議員「落馬」的情況令政圈陷入「低氣壓」，多名議員已經表示「無心情」食飯，原本歡送主席梁君彥，在 10 月 23 日舉行的晚宴都要取消。至於負責在中銀大廈安排晚宴場地的金融界議員陳振英就指，「人又少、場地又安排唔到」，因此取消。
龍漢標：決定全力專注商會會務
經民聯成員、74歲地產及建造界議員龍漢標今（15 日）宣布，決定全力專注商會會務，不競逐連任。他指，相信業界不乏才德兼備，有志服務香港、服務國家的人才，請大家放心。
龍漢標由 1999 年任地產建設商會秘書長至今。
林順潮：回歸專業，專注臨床醫學
身兼港區人大代表的選委界立法會議員林順潮，今日（15 日）宣布不競逐連任。他表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，他指會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。
部分民建聯議員傳不角逐連任 陳克勤：下周公布名單
立法會選舉持續出現棄選潮，繼「7 字頭」大限後，部分民建聯議員亦有傳不再角逐連任。現時在立法會擁有最多 19 席的大黨民建聯，主席陳克勤今（15 日）在立法會回應指，立法會參選名單須在民建聯執委會內討論和通過，最快下星期公布。
至於被傳放棄競逐連任、交棒黨友姚銘的民建聯新界北議員劉國勳，表示正思考如何繼續貢獻對北都發展的知識和想法，「究竟繼續或用不同角色，我整理好有新想法，跟黨溝通了，有較好的時間再跟大家分享。」
葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」
行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。
葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
【10 月 14 日】
廖長江：想做的，必須做的，都已經做到
10 月 14 日中午，商界（二）立法會議員，人稱「建制派班長」的廖長江宣布不再參選。他表示，「自 2012 年當選立法會議員以來，我已連續擔任三屆立法會議員。想做的，必須做的，都已經做到。」
廖長江指，香港已經開啟由治及興，崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒「讓愛國愛港力量薪火相傳」，他以後將更加專注於其他工作，繼續在不同的崗位上服務國家和香港。
【10 月 13 日】
周文港：推動官產學研四方合作
立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。
他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
易志明：有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
【10 月 12 日】
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
【10 月 11 日】
陳健波：是時候交棒 張宇人：考慮到「一國兩制」及業界發展決定退休
10 月 11 日，多名資深功能界別議員相繼表態棄選。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
【9 月 29 日】
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
其他人也在看
立法會告別圖輯｜現屆最後一次大會 議員開懷合照 有人低頭密斟 狄志遠收集簽名留念｜Yahoo
立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，過去兩周接連有議員宣布不會競選連任，累計已有 22 人，包括今日公布的選委界議員江玉歡，以及多名資深議員，下屆立法會將出現「大換血」。不少現屆議員把握今日機會，與其他人合照交談，不少人狀甚開懷。另有人神情凝重，與身邊的人低頭密斟。已宣布不會參選下屆的新思維狄志遠，今日在場派發工作報告，並邀請議員和記者簽名留念。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本屆立法會會期將結束，累計已有 17 名現屆議員宣布「棄選」，原定明（22 日）在大會進行予議員發表感言的「告別議案」備受關注。內會主席李慧琼今（21 日）下午見記者，宣布撤回立會告別議案，指考慮到與立會選舉提名期接近，料選情異常激烈，憂造成不公。Yahoo新聞 ・ 1 天前
泰國副財長否認參與柬埔寨詐騙 為維護政府誠信宣佈辭職 妻被指收詐騙集團300萬美元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】柬埔寨詐騙活動猖獗，引起國際關注。日前網上流傳，包括財政部副部長坦亞旺（Vorapak Tanyawong）在內的七名政客有份參與柬埔寨詐騙活動，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨（21 日）要求坦亞旺就指控做出書面回應。坦亞旺最新於今（22日）宣布，為維護現屆政府的誠信，將辭去副財長職務，但他否認與柬埔寨詐騙活動有關。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會主席梁君彥卸任前總結 通過23條交「亮麗」成績表：不再受拉布流會阻礙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】即將結束 21 年立法會議員生涯的立法會主席梁君彥總結今屆立法會工作，他形容今屆議會交出亮麗成績表，並以「建言有為、實幹有成」形容今屆議員的工作成果。梁君彥表示今屆有不少審議難度高的議案成功通過，例如連續審議 7 日後獲通過的《基本法》第 23 條法案，形容議會工作已經不受「拉布」、「流會」等因素阻礙。他更以同性伴侶登記條例草案遭否決為例子，否認今屆立法會議員為「橡皮圖章」，強調充分考慮社會大眾的意見。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
失事貨機殘骸一周內移離 遺屬斥航空公司欠交代
本港機場一架貨機前日衝出跑道，撞到跑道外一輛巡邏車後雙雙墮海。車上兩名殉職機場保安人員的家屬到殮房認屍後，均批評涉事的阿聯酋航空未有慰問和交代，其中一名家屬更一度傷心暈厥，要坐輪椅離開，期間高呼「返份工都要死，俾返個公道我細佬呀！」機管局指，北跑道昨下午約4時已重開並維持「備用狀態」，貨機殘骸則目標於一周內移走。am730 ・ 16 小時前
立法會選舉2025︱江玉歡宣佈棄選：「下山」最佳時機 籌備「開台」每日講時事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，告別議案環節因選舉提名期臨近取消。選舉委員會界別議員江玉歡今在議事廳外見記者，宣佈不爭取連任下屆立法會議員。本身是律師的她表示，會將工作重心放回自己的律師事務所，形容現在是「下山」的最佳時機。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
基孔肯雅熱｜ 77歲男病人併發多個器官衰竭 留院8日病逝｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生署衞生防護中心今（22 日）表示，一名早前公布77歲有長期病患的基孔肯雅熱男患者，因併發多個器官衰竭，於今日情況轉差病逝。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。 涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設now.com 新聞 ・ 3 小時前
海洋公園全年蝕2.75億 水上樂園「未止血」 大熊貓帶挈收入訪客多一成
海洋公園今日向立法會提交截至今年6月底的2024/25年度業績，受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，海洋公園連同水上樂園入場人次和收入連續4年上升，總收入按年增長9%至約12.88億元，總入場人次由314萬上升至346萬，按年增加10%，計及政府本年度向公園提供2.8億元的保育及教育補助，年度錄得經營盈餘(EBam730 ・ 7 小時前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
霜降2025│寒熱底補身大不同！中醫師親解霜降備孕迷思 教你食療、穴位增加懷孕機會
霜降是二十四節氣秋天最後一個節氣，不少人都會秋冬季節補身，如果想懷孕的女性，又應該如何在霜降之時補身備孕？暖宮又是否會提高懷孕機會？除了女性備孕，男士又有沒有甚麼可以做？其實有關備孕真的問題不斷，這次請來註冊中醫師陳宇琪為大家解答7大備孕疑問！Yahoo Food ・ 1 天前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 14 小時前
馬記永在港設首家境外店 投資署：藉香港邁向國際市場
投資推廣署今日（22日）公布，內地的蘭州牛肉麵馬記永在香港開設的分店正式開幕，藉香港邁向國際市場。投資署助理署長劉智元表示，歡迎馬記永選擇在香港開設首家境外店，香港是內地企業「走出去」的最佳跳板，相信馬記永能透過香港邁向國際市場。 馬記永屬於上海花橋餐飲管理有限公司旗下，該公司香港市場副總經理兼港澳及東南亞開發總am730 ・ 4 小時前
關淑怡病情轉趨穩定 傳家人考慮Shirley安排轉私院休養
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有傳媒日前報導指Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
內地提子扮日本產出售 油麻地水果批發零售商判罰3.6萬元
一間水果批發及零售商因供應和管有一款附虛假產地的提子，違反《商品說明條例》，今日(22日)在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款3.6萬元，涉案的97箱提子亦被充公。 香港海關早前接獲舉報，指有一款懷疑附虛假商品說明的提子於市面上出售，其包裝上的產地說明指產品於日本出產，惟該款提子懷疑產自中國內地。經調查後，am730 ・ 4 小時前
俄烏戰爭｜特朗普與普京匈牙利會談擱置 白宮：短期內沒有安排｜Yahoo
美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在匈牙利布達佩斯的會談擱置。白宮最新表示，目前沒有計劃讓美國總統與俄羅斯總統在短期內會面。至於特朗普就向記者說，他不想與普京進行「浪費時間的會議」。俄羅斯外長拉夫羅夫就表示，俄方的談判立場保持不變，「與阿拉斯加峰會期間達成的協議沒有改變。」至於烏克蘭及其歐洲盟友則繼續推動停火，但不要求基輔放棄任何領土。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
江玉歡專訪｜敢言形象正因無掣肘 棄選續關心社會
「人人期望可達到，我的快樂比天高」。選委界立法會議員江玉歡鍾情於叮噹(多啦A夢)，她指叮噹總是面帶笑容，「似我，夠積極」。不過，江玉歡經歷一屆任期便告棄選，她指作為議員始終要顧及形象及選民立場，「呢樣唔講得，嗰樣唔講得」，強調退任後會繼續關心社會。 記者 陳芷晴 江玉歡4年前晉身新選舉制度下的議會，所屬的選am730 ・ 9 小時前
歐盟執委：將與中國舉行緊急會談 討論稀土出口管制
（法新社史特拉斯堡21日電） 歐洲聯盟（EU）主管貿易事務的執委塞夫柯維奇今天與中國官員通話後表示，雙方同意在布魯塞爾（Brussels）舉行「緊急」會談，討論中國對稀土出口的管制措施。塞夫柯維奇在歐洲議會（European Parliament）所在城市法國史特拉斯堡（Strasbourg）對記者說：「我已邀請中方官員在未來幾天前往布魯塞爾，以尋找緊急解決方案。法新社 ・ 17 小時前
時任男警認警署不誠實取用電腦 稱欲搜集資料入稟索償
一名現年36歲的時任警員被控於2023至2024年間，在香港仔警署不誠實取用電腦，他今日（22日）在東區裁判法院認罪。案情指被告於2022年3月與同袍爭執，期間揮舞原子筆，被鎖上手銬送往青山醫院治療。復工後被告在未獲授權下，進入警隊調查系統339次，查閱相類案件及自己案件的資料。 辯方求情被告因感壓力犯案，欲搜集am730 ・ 5 小時前
王晶狠批林志玲冇樣冇演技 大爆容貌不相同：當時還沒做醫美吧
著名導演王晶近年積極經營個人YouTube頻道，並不時於頻道上大爆圈中秘聞。日前，王晶於影片中提及公認「台灣第一名模」嘅林志玲，表現出輕視態度，直指林志玲唔夠靚，仲批評佢演技平平。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前